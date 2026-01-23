Morgens mit Mario wach werden: Wecker von Nintendo im Angebot!

Von wegen nur Switch 2: Nintendos Wecker Alarmo ist gerade im Angebot und kann noch mehr, als Nintendo-Geräusche abzuspielen.

Elias Mohr, GamePro Deals
23.01.2026 | 13:42 Uhr


Nintendo kann neben Spielkonsolen anscheinend auch gute Wecker produzieren.

It's a Me, Weckario! So lässt sich der Nintendo Alarmo wahrscheinlich am besten beschreiben. Denn ja, der Spielkonsolenhersteller hat auch einen Wecker im Sortiment, den Nintendo Alarmo. Und der weckt euch nicht nur, mit Sounds aus euren liebsten Nintendo-Spielen, sondern hat einige Funktionen, die ihr bei herkömmlichen Weckern nicht finden werdet.

Insgesamt stehen euch 35 verschiedene Weckrufe aus einer ganzen Reihe von Nintendo-Spielen zur Verfügung. Dabei wird aber nicht nur Musik abgespielt, sondern viele bekannte Sounds miteinander vermischt, die sich auch verändern. Je länger ihr liegen bleibt, desto lauter und energischer werden die Geräusche, bis ihr schließlich gar keine andere Wahl mehr habt, als aufzustehen. Für eure Heldentat, das Bett zu verlassen, belohnt euch der Alarmo ebenfalls mit einem feierlichen Sound.

DIe Animation auf dem Wecker zeigt einen schlafenden Mario, der dann gemeinsam mit euch aufsteht. DIe Animation auf dem Wecker zeigt einen schlafenden Mario, der dann gemeinsam mit euch aufsteht.

Denn der Wecker erkennt mit einem Sensor automatisch, wann ihr aufsteht und passt auch seinen Weckruf an eure Bewegungen an. Interaktiver kann ein Wecker fast nicht sein. Snooze-Tasten und das nervige im Halbdunkel nach dem Wecker tasten gehören so endlich der Vergangenheit an.

Ein Wecker, der euren Schlaf trackt

Der Sensor erspart euch nicht nur das manuelle Ausschalten, er kann noch eine ganze Menge mehr. Ähnlich wie bei einer Smartwatch registriert er, wie viel ihr euch im Schlaf bewegt, wie lange ihr zum Einschlafen und Aufstehen braucht, und wie lang ihr insgesamt geschlafen habt. Die so erhobenen Statistiken könnt ihr euch jederzeit anschauen und so Veränderungen in eurem Schlafverhalten feststellen.

Der Nintendo Alarmo erkennt es, sobald ihr euch im Schlaf bewegt. Der Nintendo Alarmo erkennt es, sobald ihr euch im Schlaf bewegt.

Hinter dem Nintendo Alarmo steckt also wesentlich mehr, als man auf den ersten Blick vermuten lässt. Man könnte ihn leicht für einen überteuerten Nintendo-Fanartikel halten, der lediglich ein paar Mario-Melodien zum Besten gibt, aber hier steckt tatsächlich technische Innovation dahinter, die einen wirklichen Mehrwert bietet. Auf Amazon bekommt ihr den Wecker gerade mit 20 % Rabatt.

