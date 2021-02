Nintendo bietet jetzt persönliche Gespräche für alle an, die nicht wissen, was sie zocken sollen

Nintendo bietet in den USA einen ungewöhnlichen, aber ziemlich coolen Service an: Wer will, kann sich für einen persönlichen Videocall mit einem Menschen von Nintendo anmelden. Der soll dann bei allen Fragen rund um die Switch und sämtliche Nintendo-Services weiterhelfen. Das fängt bei der simplen Funktion an und geht bis hin zu einer Beratung dazu, welches Spiel ihr als nächstes spielen wollt.

Nintendo Switch-Service führt persönliche Beratung im Videocall

Hilfe per Viceocall: Wer in den USA lebt und mindestens 18 Jahre alt ist, kann versuchen, sich für einen Videocall mit einer Person von Nintendo anzumelden. Die beantwortet dann alle Fragen rund um die Switch-Konsole und kann sogar dabei helfen, das nächste Spiel zu finden. Das Ganze nennt sich Concierge-Programm und im Vorfeld kann schon ein Thema ausgewählt werden.

Besonders für Neulinge super: Die Nintendo Switch erfreut sich riesiger Beliebtheit und ist ein echter Verkaufs-Hit. Das heißt, dass ständig neue Besitzer*innen hinzukommen und von denen haben viele vielleicht keine Erfahrung mit Videospielen, Konsolen und der Funktionsweise der Nintendo Switch. An all diese richtet sich das neue Service-Angebot von Nintendo wohl in erster Linie.

Wer also zum Beispiel seinen Kindern eine Switch gekauft und jetzt Probleme mit der Einrichtung, dem Download von Spielen oder dem Starten beziehungsweise Anschluss oder Wechsel in den TV-Modus hat, kann sich jetzt live per Videocall dabei helfen lassen.

Aber nicht nur: Unter den möglichen Themenfeldern, die im persönlichen Nintendo-Gespräch beackert werden können, findet sich auch explizit der Punk "What to Play next", also die Frage danach, was ihr als nächstes spielen könntet. Wer also nicht so richtig sicher ist, welches Spiel in Frage kommt, findet dort vielleicht Hilfe.

Ansonsten kann ich Unentschlossenen auch direkt hier an Ort und Stelle eine persönliche Empfehlung geben, wenn auch nicht im Videocall. Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr als nächstes spielen sollt: Spielt Hades! So einfach ist das. Den Gamepro-Test dazu findet ihr hier:

Heute erscheint auch Super Mario 3D World + Bowser's Fury für die Nintendo Switch. Das Spiel bietet neben der Neuauflage zusätzlich noch ein komplett neues Abenteuer und stellt ein echtes Hüpf-Highlight dar.

Wie findet ihr so ein Beratungs-Angebot? Würdet ihr euch das auch für Deutschland wünschen, kennt ihr Leute, denen das helfen könnte?