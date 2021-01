Die 13 besten kostenlosen Switch-Spiele, die ihr jetzt zocken könnt

GamePro stellt euch die besten kostenlosen Nintendo Switch-Spiele vor. Denn wer auf der Nintendo Switch spielen will, muss nicht immer (viel) Geld ausgeben. Mittlerweile gibt es etliche Free2Play-Titel für die kleine Nintendo-Konsole, die kostenpflichtigen Titeln in Sachen Qualität in nichts nachstehen.

Hinweis: Für die meisten Titel in dieser Liste benötigt ihr kein Nintendo Switch Online-Abo, um den Multiplayer nutzen zu können. Viele der unten genannten F2P-Titel unterstützen zudem Mikrotransaktionen.

1. Dauntless

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (größtenteils Cosmetics)

So spielt es sich: Die Spiele der Monster Hunter-Reihe erfreuen sich großer Beliebtheit, deshalb verwundert es nicht, dass Dauntless unter enthusiastischen Monster-Jäger*innen ebenfalls sehr gut ankommt. Das comichafte F2P-Rollenspiel funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip und schickt uns in einer postapokalyptischen Welt auf Biester-Jagd.

2. Ninjala

Genre: Action, Battle Royale

Action, Battle Royale Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (größtenteils Cosmetics)

So spielt es sich: Ninjala ist ein kostenloses Multiplayer-Actionspiel für Nintendo Switch. Der Titel schlägt in dieselbe Kerbe wie Splatoon 2. Ihr bekämpft euch in einer Battle-Royale-Arena zu acht und müsst versuchen, die meisten Punkte zu sammeln. Dazu sammelt ihr Items im Level auf und besiegt eure Feinde mit speziellen Finishing-Moves.

Singleplayer kostenpflichtig: Ninjala bietet neben dem kostenlosen Multiplayer eine Solo-Kampagne, für die ihr jedoch Geld ausgeben müsst, da sie zum "Premium-Content" des Spiels zählt.

3. Tetris 99

Genre: Puzzle-Battle Royale

Puzzle-Battle Royale Switch Online nötig? Ja

Ja Gibt es Mikrotransaktionen? Nein

So spielt es sich: Wer sagt, dass Battle-Royale-Spiele ausschließlich im Shooter-Genre stattfinden müssen? Nintendo hat kurzerhand aus dem beliebten Puzzle-Klassiker eine BR-Variante gemacht. Im Multiplayer-Spiel tretet ihr mit dem bewährten Tetris-Spielprinzip gegen 99 andere Spieler und Spieler*innen an und stapelt Blöcke um die Wette. Wer als letztes übrig bleibt, gewinnt.

Offline-Inhalte kostenpflichtig: Während das Hauptspiel gratis daherkommt, bietet Nintendo außerdem zwei Offline-Modi als DLCs an, für die ihr allerdings bezahlen müsst.

4. Pokémon Quest

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Items)

So spielt es sich: Im knuddeligen Singleplayer-Action-Adventure Pokémon Quest lebt ihr in einem Pokémon-Universum, das mit seiner Klötzchenoptik stark an Minecraft erinnert. Im Spiel kümmert ihr euch um euer Basislager, geht gemeinsam mit euren Pokémon auf Expeditionen, lockt neue Pokémon an und trainiert sie. Euer Ziel ist es, die Insel von wilden Pokémon zu befreien und währenddessen so viele Monster wie möglich zu sammeln.

5. Warframe

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Premium-Währung für Items)

So spielt es sich: Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit Third Person-Perspektive, der spielerisch an Destiny erinnert. Ihr schießt euch quer durchs Sonnensystem und kämpft gegen Monster und Klone. Dabei sammelt ihr Loot und Erfahrungspunkte, lernt zahlreiche Skills und verbessert eure Waffen. Es gibt auch unterschiedliche Klassen in Form von biomechanischen Kampfanzügen - den Warframes.

6. Fortnite

Genre: Battle Royale-Shooter

Battle Royale-Shooter Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Battle Pass für Cosmetics, Waffen, EP-Boosts)

So spielt es sich: Fortnite ist DER Battle-Royale-Senkrechtstarter der letzten Jahre und seit einiger Zeit auch auf der Switch zu Hause. Auf der Nintendo-Konsole wird der Third-Person-Shooter wie auf den anderen Plattformen regelmäßig mit Content-Updates unterstützt und dank neuer, regelmäßiger Seasons spielerisch stets ein wenig aufgefrischt. Das Gameplay-Prinzip ist denkbar einfach: 100 Spieler*innen stürzen sich auf eine Insel, versuchen als letzte am Leben zu bleiben und damit den "Victory Royale" nach Hause zu tragen.

7. Brawlhalla

Genre: Brawler

Brawler Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Cosmetics)

So spielt es sich: Wie für einen Brawler typisch, geht es in Brawlhalla darum, Gegner von Plattformen zu schubsen. Jeder Sturz kostet ein Leben, am Ende gewinnt, wer als letzter übrig ist oder nach abgelaufener Zeit die meisten Punkte hat. Wir können lokal und online spielen, sowohl einer gegen den anderen als auch in Zweierteams gegeneinander.

In der Free2Play-Version haben wir jede Woche die Wahl zwischen acht Kämpfern, die wöchentlich rotieren, insgesamt sind es über 40. Wer eine Figur besonders lieb gewonnen hat, muss sie aber nicht mit Echtgeld kaufen, sondern kann sie im Ingame-Shop mit durch Missionen und Level-Ups verdienter Währung kaufen.

8. Asphalt 9: Legends

Genre: Rennspiel

Rennspiel Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Auto-Blueprints)

So spielt es sich: Asphalt 9: Legends ist ein klassischer Racer, in dem ihr im Single- und Multiplayermodus Rennen fahren könnt. Je mehr Rennen ihr gewinnt, desto mehr Autos könnt ihr freischalten. Während wir im Karrieremodus fünf Abschnitte mit unterschiedlichen Rennen bewältigen, rasen wir im Multiplayermodus gegen andere Racing-Begeisterte um die Wette.

Ob Asphalt 9 Pay2Win ist oder nicht, darüber streiten sich die Fans (via Reddit): Um schneller an begehrte Auto-Blueprints für bessere Fahrzeuge zu kommen, könnt ihr hier Echtgeld ausgeben. Diese könnt ihr zwar auch so im Spiel bekommen, müsst dann aber ordentlich Zeit fürs Grinding aufwenden.

9. Fallout Shelter

Genre: Management-Sim

Management-Sim Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Items)

So spielt es sich: Fallout Shelter ist ein Aufbauspiel für Mobile-Plattformen, bei dem sich alles um den Aufbau und das Management eines unterirdischen Gewölbes (Vault) dreht. Zum Ausbau stehen mehrere Raumvarianten zur Verfügung. Außerdem muss sich der Spieler um die Bewohner und deren Bedürfnisse kümmern. Das erinnert ein wenig an Sims, aber eben in 2D.

10. Pokémon Cafè Mix

Genre: Puzzle

Puzzle Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Ingame-Währung, Power-Ups, Item-Packs etc)

So spielt es sich: Ein weiteres kostenloses Pokémon-Spiel in dieser Liste. Café Mix verlässt sich aber nicht aufs typische Fangen- und Kämpfen-Prinzip der RPGs, sondern lässt euch kunterbunte Pokémon-Drinks mixen und ein Café bewirtschaften. Mehr Infos zum Spielprinzip lest ihr in unserem GamePro-Special:

2 0 Mehr zum Thema Pokémon Café Mix erscheint kostenlos für Nintendo Switch

11. Color Zen

Genre: Puzzle

Puzzle Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Level überspringen gegen Echtgeld)

So spielt es sich: Color Zen ist ein entspannendes Puzzle-Spiel, das euch mit ruhiger Musik und knalligen Farben vom Alltagsstress befreien will. Euer Ziel ist es, Farben so miteinander zu kombinieren, sodass ein stimmiges Bild entsteht. Insgesamt bietet Color Zen 460 Levels.

12. Arena of Valor

Genre: MOBA

MOBA Switch Online nötig? Nein

Nein Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (Ingame-Währung, um schneller Charaktere freizuschalten)

So spielt es sich: In Arena of Valor stürzt ihr euch mit einem Team aus mehreren Helden und Heldinnen in eine Kampfarena und versucht, euren Gegner in Echtzeit zu besiegen. Dazu stellt ihr euch ein Team aus unterschiedlichen Klassen zusammen. Von Assassine, über Magier bis Krieger ist hier alles dabei.

13. Paladins: Champions of the Realm

Genre: MOBA, Shooter

MOBA, Shooter Switch Online nötig? Nein.

Nein. Gibt es Mikrotransaktionen? Ja (kaufbare Champions und Cosmetics)

So spielt es sich: Der MOBA-Shooter Paladins: Champions of the Realm wirft uns in 5v5-Matches in eine Arena, in der wir in typischer MOBA-Manier mit Tanks, Damage-Dealern, Support und Flanks gegen das andere Team bestehen müssen. Je ausgewogener wir aufgestellt sind, desto besser sind unsere Chancen. Aktuell gibt es über 40 unterschiedliche Champions.

Crossplay unterstützt: Wer auf der Switch oder Xbox spielt kann mit Kollegen auf der jeweils anderen Konsole zusammen zocken.

Weitere kostenlose Spiele für Nintendo Switch

Was sind die besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten?

Falls euch der Preis egal ist und ihr euch auch außerhalb des Free2Play-Bereichs umschauen wollt, und euch fragt, welche Switch-Spiele die besten sind, dann haben wir da was für euch: GamePros Auswahl der 40 besten Switch-Spiele aller Zeiten.

Welche kostenlosen Nintendo Switch-Spiele sind eure liebsten und warum? Habt ihr außerdem weitere Empfehlungen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.