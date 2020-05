Nintendo-Präsident bestätigt weitere, noch unangekündigte Spiele für 2020

Während Microsoft und Sony den Release ihrer Next-Gen-Konsolen vorbereiten, ist es um Nintendo in der letzten Zeit ein wenig ruhiger geworden. Besonders der Blick auf die Release-Liste eigener Titel für den Rest des Jahres 2020 lässt ein wenig Sorge aufkommen. Denn bis auf Xenoblade Chronicles Definitive Edition, das Ende Mai erscheinen wird und Bravely Default 2 herrscht dort bislang ziemliche Leere.

Wenn man den Aussagen von Nintendo-Präsident Shuntaru Furukawa in einer Frage-und-Antwort-Runde zum letzten Finanzbericht des Unternehmens Glauben schenkt, wird sich das aber ändern. Denn dort sprach der Präsident über den Rest des Jahres. Man werde neben den bislang angekündigten Spielen auch noch weitere, bislang unangekündigte veröffentlichen. Zumindest sei das geplant. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt, sagte Furukawa allerdings nicht.

He mentions there are other titles they plan to release this year in addition to those already announced. However, it may be difficult to finish development during the current situation, as employees are working from home. Their forecast assumes they will release as planned.