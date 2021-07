Sommerzeit ist eigentlich Reisezeit, aber auch in diesem Jahr werden es sich viele von euch wohl wieder zu Hause bequem machen. Andere fahren vielleicht in den Urlaub, haben aber lange Reisezeiten oder regnerische Tage zu überbrücken oder wollen sich ganz einfach vorab schon mal ein bisschen in Urlaubsstimmung versetzen. Für euch alle haben wir hier eine Liste mit zehn Spielen zusammengestellt, die das Gefühl einer Urlaubsreise direkt auf eure Nintendo Switch bringen:

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons ist schon aufgrund seines Themas ein hervorragendes Urlaubsspiel: Die niedliche Lebenssimulation schickt uns diesmal nämlich auf ein Inselparadies mit viel Sonnenschein und wunderschönen Stränden. Anfangs ist es hier noch ein wenig einsam, aber je mehr wir uns um die Gestaltung der Umgebung bemühen, desto mehr unserer tierischen Freunde locken wir an. Natürlich könnt ihr auch lokal oder online mit mit menschlichen Freunden zusammenspielen. Das Wetter auf eurer Insel bleibt übrigens nicht immer sommerlich: Die Jahreszeiten wechseln und bringen neue Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich. Das sorgt dafür, dass euch Animal Crossing: New Horizons wahrscheinlich bis weit über euren Sommerurlaub hinaus beschäftigen wird.

Animal Crossing: New Horizons für 59,99 Euro im Nintendo eShop

The Touryst

The Touryst ist der ideale Ersatz für eine sommerliche Urlaubsreise. Hier spielen wir nämlich einen Touristen, der verschiedene tropische Inselparadiese besucht, es sich in der Sonne gutgehen lässt und sich mit verschiedenen größeren und kleineren Urlaubsaktivitäten die Zeit vertreibt, die vom Surfwettbewerb bis hin zum Besuch in der Spielhalle reichen. Die damit verbundenen Minispiele sind aber nicht alles, was The Touryst zu bieten hat. Wir können nämlich auch die idyllische Welt der Hotelanlagen verlassen und im Stile eines Indiana Jones Abenteuer erleben, indem wir die uralten Geheimnisse geheimnisvoller Ruinen erforschen. Für reichlich Abwechslung in den Ferien ist also gesorgt.

The Touryst für 19,99 Euro im Nintendo eShop

Cozy Grove

In Cozy Grove verzichten wir auf den Komfort eines Hotels und genießen stattdessen beim Camping die Nähe zur Natur. Allerdings befinden wir uns auf einer Spukinsel und haben eine klare Aufgabe: Die Geister aufspüren und ihnen dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Dabei bleibt Cozy Grove aber stets eher niedlich als gruselig, wozu auch die hübsche, handgezeichnete Grafik eine Menge beiträgt. Da die Lebenssimulation uns jeden Tag neue Aufgaben liefert, ist sie zudem ein gutes Spiel für alle, die im Urlaub nach einer regelmäßigen Beschäftigung suchen. Neben der Geistersuche beschäftigen wir uns übrigens mit dem Ausbau unseres Lagers, der Verschönerung der Umgebung, dem Sammeln von Ressourcen und verschiedenen weiteren Tätigkeiten wie zum Beispiel Angeln.

Cozy Grove für 13,99€ im Nintendo eShop

Paradise Killer

Falls ihr Inselparadiese zwar schön findet, aber nicht einfach nur Spaß und Erholung, sondern auch Spannung sucht, dann interessiert ihr euch vielleicht für Paradise Killer. Hier spielt ihr nämlich eine Detektivin, die zur Aufklärung eines Mordfalls auf die Urlaubsinsel Paradise Island gerufen wird. Schon bald müsst ihr erkennen, dass hinter der schönen Fassade eine Menge dunkler Geheimnisse lauern, denn hier treiben beispielsweise Kultisten, die uralte Götter beschwören wollen, und Dämonen mit purer Lust an der Zerstörung ihr Unwesen. Ob sich unter diesen auch der Mörder befindet, ist jedoch nicht sicher. Bei unserer Ermittlungsarbeit können wir die Insel frei erkunden und müssen am Ende selbst entscheiden, wen wir vor Gericht bringen. Bis dahin sollten wir besser auch die nötigen Beweise haben.

Paradise Killer für 19,99 Euro im Nintendo eShop

Journey to the Savage Planet

Wenn euch das Lösen eines Mordfalls auf eurer virtuellen Urlaubsreise noch nicht aufregend genug ist und ihr richtige Action wollt, dann solltet ihr euch Journey to the Savage Planet ansehen. Der fremde Planet, den wir hier erkunden, ist zwar voller bunter Farben, aber auch voller gefährlicher Kreaturen. Auf unserer Suche nach den nötigen Rohstoffen, um unser Raumschiff zu reparieren und zu entkommen, müssen wir uns deshalb notgedrungen mit Waffengewalt zur Wehr setzen. Journey to the Savage Planet spielt sich dabei weitgehend wie ein Shooter, verfügt aber auch über umfangreiche Rollenspielmechaniken und das klassische Metroidvania-Leveldesign. Dass uns der Überlebenskampf nie allzu ernst vorkommt, liegt an einer ordentlichen Portion makabrem Humor.

Journey to the Savage Planet für 29,99 Euro im Nintendo eShop

Go Vacation

Ähnlich wie The Touryst ist Go Vacation hervorragend dafür geeignet, etwas Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände zu bringen. Die kurzen Minispiele taugen aber auch gut dazu, auf Reisen jeden Anflug von Langeweile zu vertreiben, zumal sie sich im lokalen Multiplayer mit bis zu vier Mitspieler:innen bestreiten lassen. In der Neuauflage der ursprünglich für die Wii erschienenen Feriensimulation reisen wir auf die landschaftlich vielseitige Insel Kawawii, auf der wir vier verschiedene Ressorts besuchen können. Diese erlauben uns sommerlichen Strandurlaub ebenso wie Wintersport. 50 Aktivitäten wie Surfen, Fallschirmspringen oder Beach-Volleyball hält Go Vacation für uns bereit. Die Insel können wir auf verschiedene Arten erkunden, zum Beispiel mit dem Strandbuggy oder auf dem Pferd.

Go Vacation für 49,99 Euro im Nintendo eShop

Paper Mario: The Origami King

Die bunten Welten der Mario-Spiele sind generell eine gute Wahl, wenn man sich in Urlaubsstimmung versetzen möchte. Dass wir aus der Fülle der Titel ausgerechnet Paper Mario: The Origami King ausgewählt haben, hat mehrere Gründe: Zum einen ist das Rollenspiel ein gutes Stück entspannter und erholsamer als die teils fordernden Jump&Runs. Zum anderen ist der Look im Stil von Papierfigürchen besonders niedlich. Der Hauptgrund ist aber, dass das Pilzkönigreich mit seinen abwechslungsreichen Regionen hier besonders detailliert und vielseitig dargestellt wird und zum Erkunden der Welt sowie zum Kennenlernen ihrer Bewohner einlädt. Wer schon immer mal Urlaub in Marios Universum machen wollte, wird hier deshalb am besten bedient.

Paper Mario: The Origami King für 59,99€ im Nintendo eShop

Subnautica

Falls ihr vom Meer gar nicht genug bekommen könnt und ihr eure Ferien am liebsten direkt im Wasser verbringen würdet, dann ist Subnautica das Richtige für euch. So ganz entspannt ist der Urlaub hier zwar nicht, denn in dem riesigen Ozean eines fremden Planeten, in den unser Raumschiff gestürzt ist, lauern zahlreiche Gefahren auf uns. Zudem müssen wir in dem Survival-Spiel stets darauf achten, dass unsere Vorräte an Nahrung und Trinkwasser nicht zur Neige gehen. Trotzdem haben wir noch genügend Zeit, die wundervolle, fremdartige Unterwasserwelt mit ihren vielen Tieren und Pflanzen zu erkunden und auch die Geheimnisse der kleinen Inseln zu lüften. Außerdem bauen wir uns nach und nach auf dem Meeresgrund ein hübsches neues Zuhause auf.

Subnautica für 29,99 Euro im Nintendo eShop

New Pokémon Snap

In New Pokémon Snap begebt ihr euch auf eine ganz besondere Urlaubsreise: Die Neuauflage des N64-Klassikers schickt euch auf eine Safari durch die Lentil-Region. An Bord des schwebenden, sich selbst steuernden Neo-One durchquert ihr Landschaften von der kargen Wüste bis zum dichten Dschungel und trefft dabei auf über 200 wilde Pokémon. Eure Aufgabe ist es, die perfekten Fotos von den typischen Verhaltensweisen der kleinen Monster zu schießen. Dazu stehen euch neben eurer Kamera verschiedene Items zur Verfügung, mit denen ihr die Pokémon herauslocken und dazu animieren könnt, die richtige Pose einzunehmen. Ab und an müsst ihr für den perfekten Schnappschuss auch kleine Rätsel lösen.

New Pokémon Snap für 59,99€ im Nintedno eShop

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Wenn ihr auf einen Abenteuerurlaub gehen wollt, aber euch zugleich nach einer erholsamen Reise an idyllische Orte sehnt, dann ist Oceanhorn: Monster of the Uncharted Sea das perfekte Spiel für euch. Das Action-Adventure im Stil früherer Zelda-Titel schickt uns zwar, wie der Titel schon verrät, auch in den Kampf gegen Monster, bleibt dabei aber stets herzerwärmend niedlich. Auf der Suche nach unserem verschwundenen Vater machen wir uns auf zu einer Reise durch die Unerforschten Meere und erkunden ihre zahlreichen Inseln. Auf diesen kämpfen wir nicht nur, sondern lösen auch Rätsel, erforschen Geheimnisse, suchen Schätze und lernen eine Menge Inselbewohner und ihre malerischen Wohnorte kennen.

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas für 14,99€ im Nintendo eShop