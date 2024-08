Nintendo Switch 2 wird so teuer wie die PS5: Analyst schätzt Preis und Releasezeitraum ein

Die Switch 2 könnte Nintendos teuerste Konsole werden.

Gerade ist es wieder ein bisschen stiller um die Nintendo Switch 2 geworden, aber das kann auch als Ruhe vor dem Sturm betrachtet werden. Ein Analyst hat die kurze Gerüchteverschnaufpause genutzt und sich durch zahlreiche Quellen gewühlt. Beim möglichen Preis und dem vermutlichen Release-Zeitraum kam er dabei auf überraschende Resultate.

Wird die nächste Nintendo-Konsole so teuer wie die PS5?

Darum geht's: Für die japanische Investment-Seite Kabutan hat sich der bei einem Finanzdienstleister angestellte Analyst Hideki Yasuda die Marktlage von Nintendo ganz genau angeschaut und kommt dabei zu erstaunlichen Erkenntnissen.

Um den Gewinnrückgang der Nintendo Switch und die zurückgefahrenen Hardware-Verkäufe zu kompensieren, sieht er eine neue Konsole als perfekte Konter-Strategie.

Auf Basis "verschiedener Berichte" geht er davon aus, dass der kommende Handheld zum überraschend hohen Preis von 500 US-Dollar auf den Markt kommen wird, sofern es beim aktuellen Wechselkurs bleibt. Damit würde der Preis der Nintendo Switch 2 exakt dem der PS5 Disc Edition entsprechen.

In Europa müsstet ihr noch Steuern draufschlagen, die bei Preisangaben in den USA häufig aufgrund bundesstaatlicher Unterschiede ausgespart werden. Es könnte also durchaus sein, dass die kommende Nintendo-Konsole für über 500 Euro auf den Markt gebracht wird und damit ungefähr 200 Euro teurer wäre als die derzeitig erhältliche OLED-Switch.

Wie realistisch ist das?

Dass die Nintendo Switch 2 mit einem deutlichen Preisanstieg auf den Markt gehen könnte, erscheint gar nicht mal so unlogisch. In den vergangenen Monaten wurde sie mit der Power der PS4 Pro in Verbindung gebracht, auch das Steam Deck wurde als ähnliches Performance-Level herangezogen.

Das Leistungsplus wäre also nicht zu verachten und das kostet natürlich. Selbst das günstigste Modell des Steam Deck schlägt derzeit mit mindestens 420 Euro zu Buche, es ist also nicht unrealistisch, dass sich Nintendo eher an diesem Preisgefüge orientiert.

Andererseits wäre die nächste Nintendo-Konsole dann auch die mit Abstand teuerste in der gesamten Historie des Herstellers. Ob es wirklich bis 500 Euro hinaufgeht... da sind wir noch skeptisch.

Der günstige Preis im Vergleich zur Konkurrenz war nämlich mit ein Grund, weshalb die Switch überhaupt so erfolgreich werden konnte. Neben so tollen Exclusives wie bald Metroid Prime 4 versteht sich:

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Release könnte im zweiten Quartal 2025 bevorstehen

Neben dem Preis hat sich Yasuda auch noch angeschaut, wann die wahrscheinliche Hybrid-Konsole in die Ladenregale wandert und kommt dort zu dem Ergebnis, dass es in der ersten Hälfte des Jahres so weit sein soll.

Zuvor ging unter anderem auch Gameindustry.biz von einem Release im kommenden Fiskaljahr aus. Das beginnt im April, dann könnte es also auch soweit sein. Nintendo selbst hat sich bislang nicht zur nächsten Konsole geäußert, aber schon mehrfach angedeutet, dass sie sich in Entwicklung befindet.

Da der Nintendo-Account mitsamt aller im eShop gekauften Titel auf die neue Konsole umgezogen werden soll und auch die Abwärtskompatibilität häufig ein Gerüchtethema war, dürfte es sich aber um ein ähnliches Hardware-Konzept. Typisch Nintendo rechnen wir aber auch mit ein paar Eigenheiten.

Was sagt ihr zum Preis?