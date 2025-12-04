Nintendo Switch 2 im unschlagbaren Weihnachts-Deal: Hier bekommt ihr die Konsole, Mario Kart World und Nintendo online in einem Bundle!

Mit diesem coolen Bundle spart ihr euch rund 70€!

Ihr liebäugelt schon länger mit einer Nintendo Switch 2 oder wollt euren Liebsten den Wunsch nach der neuen Konsole erfüllen? Dann ist aktuell der beste Zeitpunkt dafür! Denn Nintendo haut aktuell ein unschlagbares Bundle raus: Hier bekommt ihr nämlich die Switch 2 mit Mario Kart World und einer 12-monatigen Nintendo Online Mitgliedschaft zu einem unschlagbaren Preis.

Ach ja und noch ein Gimmick gibt es direkt obendrauf! Ihr bekommt einen niedlichen Luigi-Anhänger dazu!

Nintendo Switch 2 und Mario Kart World im coolen Bundle!

Hier nochmal eine genauere Ausführung davon, wie sich der Preis dieses Bundles zusammensetzt. Denn normalerweise kostet die Nintendo Switch 2 stolze 469,99€. Mario Kart bekommt man zu einem UVP Preis von 79,99€ und ein Abo für Nintendo Online liegt bei 19,99€. In Summe sind das fast 570€. Ein Preis, bei dem man es sich sonst eher zweimal überlegt, ob man wirklich zuschlagen soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Im Bundle jedoch fällt der Gesamtpreis deutlich niedriger aus! Denn hier bekommt ihr Konsole, Spiel und Abo zum Preis, den ihr sonst nur für die Nintendo Switch 2 allein schon fast zahlen würdet. Unterm Strich spart ihr euch dann quasi fast 70€ und bekommt dafür ein krasses Gaming-Paket!

Mario Kart World geht in die nächste Runde

Ganze elf Jahre mussten wir auf das neue Mario Kart warten und mit Release der Nintendo Switch 2 war es endlich so weit! Mario Kart World erobert die Herzen und überzeugt mit vielen coolen, neuen Features! So zum Beispiel habt ihr zum ersten Mal die Möglichkeit euch von den klassischen Grand Prix etwas loszulösen und eine etwas offenere Welt auszutoben!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das gibt euch die Möglichkeit, die einzelnen Strecken auch in aller Ruhe einmal zu erkunden, statt in stressigen Battles durchzuhetzen. Wozu das gut ist? Ihr könnt beispielsweise die verschiedenen Welten viel tiefgründiger entdecken und auch Abkürzungen austesten, um dann einen Vorteil in den Matches herauszuziehen.

Eher Team Pokémon als Team Mario? Kein Problem! Denn auch das neue Pokémon-Legenden: Z-A gibt es aktuell im Bundle zu denselben Konditionen. Ihr bekommt die Nintendo Switch 2, Pokémon-Legenden: Z-A und 12 Monate Nintendo Online für nur 509,99€!

Nintendo Online im 12-Monats-Abo

Mit einer aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft bekommt ihr unter anderem die Möglichkeit online mit oder gegen eure Freunde zu spielen, aber da ist noch mehr! Eure Spielstände werden automatisch in einer Cloud gesichert, sodass euer Fortschritt nie verloren geht.

Zudem erhaltet ihr eine stetig wachsende Sammlung klassischer Spiele aus NES, SNES und Game Boy-Zeiten. Abgerundet wird das Paket durch exklusive Zusatzinhalte, spezielle Angebote und die Möglichkeit, über die Smartphone-App unkompliziert Freunde einzuladen oder den Voice-Chat zu nutzen!

Bei diesem unwiderstehlichen Bundle werde sogar ich schwach, vielleicht landet die Switch 2 doch noch in meinem Warenkorb!

Fazit – für wen lohnt sich das Spiel?

Wenn ihr ohnehin mit dem Gedanken spielt, auf die Switch 2 umzusteigen oder zum ersten Mal in die Nintendo-Welt einzutauchen, ist dieses Bundle genau das Richtige für euch! Ihr bekommt immerhin die Konsole, das stärkste Launch-Spiel und ein komplettes Jahr Nintendo Online und spart dabei auch noch richtig Geld!