Die besten In-Ear-Kopfhörer, die ich je hatte sind viel günstiger als je zuvor: HiFi-Sound und das beste ANC - wenn ihr zwei Tipps befolgt!

Ich sag's direkt, wie's ist: Die WF-1000XM5 sind die besten In-Ears, die ich je besessen habe – sowohl beim Klang als auch beim Noise Cancelling. Aber: NUR, wenn ihr zwei Dinge bei ihnen beachtet.

Ich benutze sie quasi überall: Im Büro, im Homeoffice, in Meetings, beim Spazierengehen. Und auch nach weit über einem Jahr bin ich immer noch begeistert. Was viele aber abschreckt: Die Amazon-Bewertungen sind eher durchwachsen – und dafür gibt es einen simplen Grund, der sich spielend leicht lösen lässt. Außerdem verrate ich euch, wie ihr an Gratis-Ohrstöpsel kommt.

Sony WF-1000XM5 im Hands-On: Das Noise Cancelling ist martkführend - mit einem Trick

Ich hatte mir die Sony WF-1000XM5 damals mit wirklich hohen Erwartungen bestellt. Ich wollte guten Sound und extrem gutes Noise Cancelling. Und wurde erstmal enttäuscht. Bei meinem ersten Test klangen die XM5 flach, kraftlos und das ANC war kaum besser als bei günstigeren Modellen. Ich war kurz davor, sie wieder einzupacken und zurückzuschicken.

Und viele Rezensionen auf Amazon klingen genau so. Wie konnte das nur sein?!

Zwei kleine Tipps machen die Sony WF-1000XM5 viel, viel besser!

Die In-Ear-Kopfhörer sind vor allem beim Noise Cancelling wirklich überragend gut - und gelten als besser als die Konkurrenz von bspw. Sennheiser.

Aber: Der Fehler sitzt selten in der Technik – sondern in den Ohrstöpseln. Erst wenn die In-Ears sauber abdichten, zeigen die XM5, was wirklich in ihnen steckt. Seit ich das verstanden habe, spielen sie in einer eigenen Liga. Und zufällig sind sie momentan so günstig, wie sie es noch niemals zuvor waren.

ANC- und Klang bei den Sony WF-1000XM5 besser machen: So geht's!

Die WF-1000XM5 kommen mit Memory-Foam-Aufsätzen. Auf dem Papier genial – in der Praxis ein bisschen zickig. Bei mir war der erste Eindruck katastrophal: lockerer Sitz, kaum Bass, Druckgefühl, wackelig im Ohr, das ANC praktisch wirkungslos. Alles nur, weil die Tips nicht richtig abdichteten.

Die Lösung? Ein winziger Aufwand – und Sony schenkt euch bei Bedarf sogar passende Silikon-Eartips (Anleitung unten).

So sitzen die XM5 Earbuds endlich korrekt:

Probiert jede mitgelieferte Größe aus (S, M, L).

Rollt die Foam-Tips kurz zwischen den Fingern warm – sie schmiegen sich dann viel besser an.

Einsetzen, 5 Sekunden halten, damit sie sich ausdehnen.

Danach ist das ANC wie ausgewechselt und der Sound gewinnt massiv an Druck.

Kostenlos neue Ohrstöpsel von Sony – so kommt ihr dran!

Falls ihr mit den Schaum-Aufsätzen trotzdem nicht klarkommt: Sony verschickt über die App kostenlose Silikon-Eartips, die vielen noch besser passen. Der Weg dorthin ist allerdings gut versteckt:

Sony Headphones Connect App öffnen XM5 verbinden Unten auf „Entdecken“ gehen Nach unten scrollen zu Tipps für die Nutzung „Wählen Sie die besten Ohrstöpsel“ öffnen Test starten – am Ende angeben, dass keiner der Aufsätze passt Formular ausfüllen – fertig, die Ersatz-Tips kommen gratis

Damit sind die XM5 für viele Nutzer erst wirklich perfekt.

Besseren Sound bekommen? Das geht – mit zwei Equalizer-Klicks

Die XM5 sind out of the box sehr neutral eingestellt. Technisch super, aber wenig aufregend. Ich würde es „korrekt, aber langweilig“ nennen. Erst mit dem Equalizer erwachen sie so richtig zum Leben.

Meine Empfehlung:

Bass leicht anheben

Höhen etwas pushen

Mitten neutral lassen

In der Sony-App könnt ihr das einfach nach euren Vorlieben anpassen – Profile wie „Bright“, „Excited“ oder ein eigener Custom-EQ wirken hier wahre Wunder.

Mein Fazit nach über einem Jahr: Ich will keine anderen mehr

Ich bin nach über einem Jahr nach wie vor extrem zufrieden mit den XM5 von Sony. Seit meinen kleinen Änderungen zeigen sie, wie gut sie wirklich sind.

Nachdem ich Sitz, Tips und Equalizer angepasst hatte, wurden die WF-1000XM5 für mich zu absoluten Traum-In-Ears. Der Sound ist warm, detailliert und kräftig, das Noise Cancelling arbeitet auf einem Niveau, das kaum ein anderer Hersteller aktuell erreicht.

Ja, man muss ein bisschen Zeit investieren – aber danach bekommt ihr Earbuds, die in nahezu jeder Kategorie gut bis herausragend sind. Jetzt sind sie günstiger als jemals zuvor - und damit kann ich sie wirklich jedem empfehlen.