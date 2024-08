Nintendo Switch 2: Konsole lädt wohl deutlich schneller und bekommt Docking Station mit neuem Design

Nintendo dürfte relativ bald eine Nachfolge-Konsole zur Nintendo Switch auf den Markt bringen. Die stellt ihren Vorgänger dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Sachen Grafik- und Performance-Leistung in den Schatten. Das wird jetzt anscheinend noch einmal durch zwei Details bestätigt, die offenbar geleakt sind.



Laut vermeintlichen Insidern soll die Switch 2 (oder wie auch immer sie dann heißt) nämlich mit einem Lüfter in der Docking Station und einem leistungsfähigeren Ladegerät ausgestattet werden.

Die Nintendo Switch 2-Docking Station könnte deutlich aufgemotzt werden im Vergleich zur ersten Switch

Darum geht's: Die Nintendo Switch hat mittlerweile stolze sieben Jahre auf dem Buckel. Da wird es natürlich langsam Zeit für einen Nachfolger, der mehr kann. Laut den neuesten Gerüchten scheint das auch tatsächlich der Fall zu sein, wir können wohl sogar mit einem ziemlich amtlichen Leistungs-Schub rechnen.

Mehr Kühlung für mehr Power: Zumindest wird in den einschlägigen Foren und auf Twitter aktuell darüber diskutiert, dass die Nintendo Switch 2 sogar in der neuen Docking Station einen eigenen Lüfter verbaut haben könnte. Das würde für mehr Kühlung sorgen und klingt durchaus realistisch. Da keimen direkt wieder Hoffnungen auf, dass wir im TV-Modus per Dock vielleicht tatsächlich 4K-Auflösung via DLSS bekommen könnten.

Zusätzlich soll ein deutlich leistungsfähigeres Ladegerät zum Einsatz kommen, aber was heißt das?

Mehr Strom für mehr Leistung: Angeblich wird die Switch 2 mit einem 60 Watt-Ladegerät ausgestattet. Das könnte ebenfalls darauf hindeuten, dass die Konsole deutlich mehr Power hat.

Andererseits könnte aber auch einfach nur eine Schnell-Lade-Funktion eingeführt werden. Die alte Switch verfügt über ein Ladegerät mit einer Leistung von 36 Watt.

Aber Vorsicht! Bei diesen Gerüchten hier handelt es sich um keine offiziellen Informationen. Von denen gibt es zur Nintendo Switch 2 bisher nämlich noch gar keine. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein Release im ersten Quartal 2025 ansteht, aber auch das wurde noch nicht von Nintendo angekündigt. Die Verantwortlichen dort haben lediglich verraten, dass die nächste Hardware-Generation in Arbeit sei.

