Nintendo Switch 2: Game Key Cards vereinen das schlechteste beider Welten, aber immerhin könnt ihr die Spiele so weiterverkaufen oder verleihen

Die Nintendo Switch 2-Spiele gibt es auch auf Game Key Cards, die digitale und physische Versionen vereinen.

Wollt ihr euch in Zukunft ein Nintendo Switch 2-Spiel kaufen, kann das auf drei verschiedenen Wegen passieren. Rein physisch, rein digital oder auf einer sogenannten Game Key Card. Letzteres stellt eine Art Zwischending dar und benötigt sowohl die Karte an sich zum Spielen, als auch einen Download. Aber dafür lässt sich das Spiel so auch noch weiterverkaufen oder ausleihen.

Nintendo Switch 2-Game Key Cards haben Nachteile, aber auch einen dicken Vorteil

Darum geht's: Manche Switch 2-Spiele werden auf einer Game Key Card ausgeliefert. Dann befinden sich die Spieldateien gar nicht auf der Softwarekarte, sondern müssen erst noch komplett heruntergeladen werden. Das heißt, dass ihr sowohl eine Internetverbindung als auch genug Speicherplatz benötigt.

Die Internetverbindung muss allerdings nur beim ersten Starten des Spiels (und natürlich für den Download) bestehen, danach könnt ihr das Switch 2-Spiel auch komplett offline zocken.

Die Game Key Card fungiert aber weiterhin als Schlüssel, sie selbst muss also trotzdem weiterhin in der Switch 2 stecken, wenn ihr spielen wollt – obwohl sich darauf keinerlei Spieldateien befinden.

Das Schlechteste beider Welten? Ihr habt mit den Game Key Cards also die Nachteile einer physischen Version und die Nachteile der digitalen Download-Fassungen von Spielen. Keine ideale Ausgangsposition.

Warum das Ganze? Diese Lösung eignet sich ganz besonders gut für solche Spiele, die aufgrund ihrer umfangreichen Größe nicht auf eine herkömmliche Softwarekarte für die Switch 2 passen würden. Alles, was die 64 GB sprengt, kann so trotzdem physisch verkauft werden.

Warum sollten Fans dann nicht gleich zur reinen Download-Variante greifen?

Es gibt auch Vorteile: Da die Game Key Card selbst immer noch als Schlüssel dient, könnt ihr mit diesen Karten die Switch 2-Spiele auch weiter verkaufen oder verleihen, wie The Verge herausgefunden hat.

Es handelt sich bei dem Schlüssel nämlich nicht um einen simplen Download-Key, der wie früher nur einmal eingelöst werden kann und dann auf ewig und untrennbar mit eurem Nintendo-Account verknüpft ist, wie das bei der Nintendo Switch 1 der Fall war.

Allerdings funktioniert das mit dem Verleihen von Nintendo Switch-Spielen mittlerweile sogar mit digitalen Titeln, die ihr als Download gekauft habt. Dank der Einführung von sogenannten virtuellen Softwarekarten könnt ihr entsprechende Spiele ebenfalls an Freund*innen oder Familienmitglieder verleihen.

Was haltet ihr von den Game Key Cards bei der Switch 2? Welche Variante des Spiele-Kaufens bevorzugt ihr in Zukunft wohl?