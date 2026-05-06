Haarentfernung in schmerzfrei und mit permanentem Ergebnis. So wünsch ich mir das.

Haarentfernung ist irgendwie so ein leidiges Thema. Rasieren, epilieren, wachsen, lasern, sugarn und so weiter. Ausprobiert habe ich in den letzten Jahren beinahe alles und bin doch immer wieder beim klassischen Rasierer gelandet.Jetzt ist mir aber dieses IPL Haarentfernungsgerät von Ulike auf den Schreibtisch geflattert und das hat mich dann doch neugierig gemacht. Ob und wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Die Erhörung aller Gebete?

In der Theorie klingt IPL Haarentfernung göttlich: Ein bisschen Licht und schon gehört der unliebsame Haarwuchs der Vergangenheit an. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Zunächst muss man mal verstehen, wie dieses Powerbank-ähnliche Gerät eigentlich funktioniert.

IPL steht für "Intense Pulsed Light" also intensiv pulsierendes Licht. Dabei wird ein breites Spektrum an polychromatischem Licht genutzt, um das Melanin, also den Farbstoff in den Haarwurzeln anzugreifen. Der Unterschied zum klassischen Lasern liegt in der Art des Lichts, denn dort wird ein monochromatischer Strahl genutzt, der zu präziseren Ergebnissen führen kann, aber aufgrund der hohen Intensität für den Privatgebrauch weniger geeignet ist.

Der Lichtstrahl wird bei IPL also direkt auf die Haarwurzel positioniert, die Haarfolikel absorbieren das Licht, erhitzen sich und werden dadurch quasi stillgelegt.

Je höher der Kontrast zwischen Haut- und Haarfarbe, desto besser das Ergebnis. Die Universal-Lösung muss leider noch erfunden werden.

Kinderleichte Anwendung, aber nicht für jeden

So weit, so einfach, es gibt aber einiges zu beachten. IPL ist bei weitem nicht für jeden geeignet. Da das Gerät keinen Unterschied zwischen dem Melanin der Haarwurzeln und dem der Haut macht, kann das Gerät auf dunkleren Hauttypen nicht verwendet werden. Im Umkehrschluss gilt das auch für besonders helle Körperbehaarung, denn wo kein Melanin, da keine Angriffsfläche. Je größer der Kontrast zwischen Hautfarbe und Haarfarbe, desto wahrscheinlicher ist ein sehr gutes Ergebnis!

Damit das Licht möglichst dicht an die Haarwurzel kommt, müsst ihr euch vorher einmal ordentlich rasieren und, um eure Augen zu schützen, eine mitgelieferte Schutzbrille aufsetzen. Dann kanns auch schon losgehen. Ihr habt die Wahl zwischen einem "Autoglide Programm" und dem manuellen Pulsieren per Knopfdruck, je nachdem, ob ihr größere Flächen behandelt oder nur einzelne Punkte erreichen wollt. Mit drei verschiedenen Intensitätsstufen, je nachdem, wie empfindlich der entsprechende Bereich ist, müsst ihr euch keine Sorgen um zu intensive Beleuchtung machen.

Die LED-Lichter zeigen euch den eingestellten Modus an, der sich per Knopfdruck wechseln lässt.

Zu eurem Schutz gibt es beim Ulike Air 3 zwei Besonderheiten, die mir extrem gut gefallen.Ihr habt hier nämlich eine "Saphirlicht Kühlung" verbaut, die eure Haut direkt abkühlt. Ich war da ein bisschen skeptisch, muss aber sagen, dass die Prozedur sich tatsächlich eher kalt als heiß anfühlt. Noch wichtiger finde ich aber, dass das IPL nur auslöst, wenn der Kopf des Gerätes vollständigen Kontakt mit der Haut hat. Das sorgt zwar für so manche Verrenkung, ist für euer Augenlicht aber unverzichtbar.

Meine Erfahrung

An der Stelle muss ich einmal erwähnen, dass ich mit dem Prozess noch nicht fertig bin. Für ein ordentliches Ergebnis muss das Gerät in den ersten vier Wochen dreimal pro Woche angewendet werden, danach ungefähr ein bis zweimal pro Monat. Ich habe es bisher insgesamt fünfmal angewendet und bin mit dem Zwischenergebnis durchaus zufrieden.

Wirklich begeistert bin ich von der Verarbeitungsqualität. Ihr bekommt zu eurem Gerät das entsprechende Netzteil, einen kleinen Fünfklingenrasierer, eine sehr klein faltbare Schutzbrille und einen Aufbewahrungsbeutel. Nicht nur das Gerät fühlt sich extrem hochwertig an, auch Brille und Rasierer haben einen hohen Qualitätsstandard. Das macht gleich beim Auspacken Spaß.

Umfangreiches, hochverarbeitetes Zubehör ist mir immer ein großes Vergnügen.

Das Handling ist denkbar einfach. Im Prinzip macht ihr die gleichen Bewegungen wie beim Rasieren, nur eben etwas langsamer. Zum Leidwesen meines Partners mach ich das einfach Abends auf der Couch. (Keine Sorge, da fallen keine Haare aus oder so.) In ca. 15 Minuten bin ich einmal durch mit Achseln und Beinen. Danach ein bisschen Bodylotion oder Aloe Vera drauf und fertig.

Am Knöchel habe ich ein Tattoo, über das ich einmal aus Versehen drübergekommen bin. Da wurde sehr deutlich, warum Stellen mit tieferen Farbtönen ausgelassen werden sollten, denn das hat schon ordentlich geschnalzt. Ansonsten empfinde ich die ganze Prozedur aber als sehr angenehm und schonend. Als Zwischenergebnis kann ich sagen, dass ich mir zumindest einbilde, dass der Haarwuchs schon deutlich zurückgegangen ist. Ich bin gespannt aufs Endergebnis!

Einordnung

Mit dem Ulike Air 3 bin ich bisher sehr zufrieden. Ich hatte schon lange überlegt, ob sich die Anschaffung von einem IPL Gerät lohnt, war aber zögerlich, weil ich verhältnismäßig blond bin und keine besonders dunkle Körperbehaarung habe. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass der Kontrast ausreicht und man nicht direkt Schneewittchen sein muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich mir vom Nachfolge-Gerät eine Sache wünschen dürfte, wäre es eine etwas größere Aufbewahrungsmöglichkeit und ein längeres Kabel. Abgesehen davon, kann ich den Ulike Air 3 bedingungslos weiterempfehlen.