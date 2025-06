Nintendo Switch 2-Lautstärke: Wir haben den Geräuschpegel des Lüfters überprüft und trauten unseren Ohren kaum

Wir haben gestestet, wie laut die Switch 2 unter Belastung aufdreht.

Wer eine Weile auf seiner Nintendo Switch gespielt hat, der weiß, dass der Lüfter besonders bei aufwendigen Spielen ein wenig aufdrehen kann. Das liegt zum einen natürlich an der Leistungsfähigkeit der Konsole, zum anderen auch an ihrem Alter.



Die Switch 2 ist dagegen frisch erschienen und kommt deutlich leistungsfähiger daher – muss aber mit Cyberpunk 2077 und Co. auch ein paar Spiele stemmen, die weit fordernder sind. Wir haben uns also mal angehört, wie sehr der Lüfter tatsächlich aufdreht und waren positiv überrascht.

So laut wird der Lüfter der Nintendo Switch 2 tatsächlich

Wenn es um den Lüfter geht, hat sich die Nintendo Switch 2 in unserem Test bislang als angenehm leise herausgestellt – was sich mit der Zeit natürlich ändern kann. Konkret hat Kollege Chris mit einem Trotec SL300 Schallpegelmessgerät einmal gemessen, was für eine Lautstärke die Switch 2 im Handheld-Modus und im angedockten TV-Modus erreicht.

Getestet haben wir jeweils Spielszenen, die möglichst viel Belastung verursachen. Dabei haben sich folgende Werte in einem Raum ergeben, dessen Grundrauschen zwischen 36 und 37,6 Dezibel schwankt:

The Witcher 3 Handheld-Modus: 36,7 Dezibel (0,2 dBA Differenz zum Grundrauschen) TV-Modus: 37,4 Dezibel (0,2 dBA Differenz zum Grundrauschen)

Cyberpunk 2077 (Performance Mode) Handheld-Modus: 37,6 Dezibel (1,5 dBA Differenz zum Grundrauschen) TV-Modus: 41,5 Dezibel (4,9 dBA Differenz zum Grundrauschen)

Mario Kart World (mit laufendem Download im Hintergrund) Handheld-Modus: 37,5 Dezibel (1,6 dBA Differenz zum Grundrauschen) TV-Modus: 38,2 Dezibel (2,2 dBA Differenz zum Grundrauschen)



Wollt ihr wissen, wie der Lüfter selbst klingt, könnt ihr euch unten jeweils die Aufnahmen für den TV- und Handheld-Modus anhören. Wichtig: Die Lautstärke wurde hier geboostet, um gut wahrnehmbar zu sein, sie dient also nur als Richtwert für die Charakteristik, nicht den Schallpegel!

TV:

Handheld:

Zum Vergleich haben wir auf der ersten Switch (mit neuer Leitwärmepaste) auch einmal Crysis 2 Remastered angeschmissen, um ein Spiel zu testen, das die alte Hybridkonsole bis aufs Äußerste fordert, und da ging dann im TV-Modus der Düsenjet an:

Crysis 2 Remastered auf Nintendo Switch Handheld-Modus: 38,7 Dezibel (1,3 dBA Differenz zum Grundrauschen) TV-Modus: 46,5 Dezibel (8,9 dBA Differenz zum Grundrauschen)



Der Geräuschpegel, den der Switch 2-Lüfter erreicht, ist also über das Grundrauschen des Raumes kaum hörbar. Wir haben uns beim Testen sogar einmal vergewissert, ob er überhaupt läuft. Den größten Ausschlag gab es wenig überraschend bei Cyberpunk 2077.

Im TV-Modus mit höherer Auflösung und Framerate hat der Lüfter immerhin 41,5 Dezibel erreicht. Geräusche ab etwa 40 db wirken sich auf die Konzentration aus, 40 bis 45 dB entsprechen dabei etwa der Geräuschkulisse in einem ruhigen Büro oder einer Bibliothek.

Wie wichtig ist euch die Lüfter-Lautstärke bei Konsolen und Handhelds?