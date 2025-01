Nintendo Switch 2: Wieso dauert es noch so lange, bis es mehr Infos gibt? Jason Schreier liefert mögliche Antwort

Der Release-Termin für die Nintendo Switch 2 steht noch nicht fest und auch über die Specs wissen wir nichts.

Die Katze ist aus dem Sack und die Nintendo Switch 2 wurde angekündigt. Aber außer einem Teaser für das nächste Mario Kart, der Bestätigung der Abwärtskompatibilität und dem Look der Konsole wurde bisher nicht viel geboten. Sehr viele Fragen bleiben noch offen, die wohl bei der Nintendo Direct Anfang April beantwortet werden sollen. Aber wieso kam dann so früh die Ankündigung? Jason Schreier bringt etwas Licht ins Dunkel.

Nintendo Switch 2: Darum müssen wir wahrscheinlich noch so lange auf mehr Informationen warten

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2 wurde angekündigt, aber was in der Konsole steckt, bleibt vorerst noch unklar. Auch Spiele-Ankündigungen haben wir bisher vergeblich gesucht und einen Termin für den richtigen Release gibt es auch noch nicht. Aber in zweieinhalb Monaten wissen wir wahrscheinlich mehr.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Die Ankündigung der Nintendo Direct und der relativ nichtssagende Trailer haben bei einigen Fans für Verwirrung und Enttäuschung gesorgt. Vor allem wundern sich in den Kommentarspalten dieser Welt viele Leute, dass es bis zur großen Nintendo Direct-Show, die dann hoffentlich mehr über die Switch 2 verrät, noch so lange hin ist.

Wieso das lange Warten? Der normalerweise bestens informierte und noch besser vernetzte Journalist und Buchautor Jason Schreier schreibt auf Bluesky, dass es auf die Frage danach einen simplen Grund geben könnte.

"Falls ihr euch wundert – ein Grund, einen Switch 2-Teaser zweieinhalb Monate vor dem richtigen Reveal zu droppen, wäre es, Third Party-Unternehmen zu erlauben, damit anzufangen, ihre Spiele ganz offiziell für das System anzukündigen."

Da habt ihr es also: Einer der Gründe (aber wohl auch definitiv nicht der einzige) könnte eben der sein, dass endlich nicht mehr so getan werden muss, als wüsste niemand, was da auf uns zukommt und dass es eine Nintendo Switch 2 gibt. Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Gaming-Industrie ist endlich keines mehr.

Allerdings müssten dann jetzt natürlich so langsam, aber sicher auch die ersten Spiele-Ankündigungen für die Nintendo Switch 2 eintrudeln, wenn das stimmt. Bisher haben wir noch keine einzige davon bekommen, aber das kann natürlich auch noch ein bisschen dauern. Immerhin wurde die Switch 2 erst gestern mit dem First Look-Trailer vorgestellt.

Wie findet ihr es, dass ihr noch so lange ausharren müsst, bis es endlich mehr Informationen zur Nintendo Switch 2 gibt? Was sagt ihr zu dieser möglichen Begründung?