Die Nintendo Switch 2 bekommt endlich neue Joy-Con-Farben und so sehen sie aus! Doch günstig sind sie nicht

Ihr wünscht euch farbliche Abwechslung beim Zocken? Ein halbes Jahr nach dem offiziellen Launch der Nintendo Switch 2 hat der japanische Hersteller endlich frische Farben für die Joy-Con 2-Controller angekündigt – und die können sich wirklich sehen lassen, günstig sind sie aber nicht.
Joy-Con 2-Controller in Hellviolett und Hellgrün angekündigt - Preis & Release
Release: Die neuen Joy-Con-Controller für die Nintendo Switch 2 (Hellviolett und Hellgrün bzw. Light Purple und Light Green) erscheinen am 12. Februar 2026.
Link zum Twitter-Inhalt
An diesem Tag kommt übrigens auch das Nintendo Switch 2-Exclusive Mario Tennis Fever auf den Markt, das Mario, Luigi und Co. acht Jahre nach dem Release von Mario Tennis Aces mal wieder den Tennis-Schläger in die Hand drückt.
Wie eingangs bereits erwähnt, sind die neuen Farbvarianten der Joy-Con 2-Controller nicht günstig. Bei Nintendo kann das Set für 99,99 US-Dollar vorbestellt werden. Ein Euro-Preis ist noch nicht bestätigt, wir gehen aber davon aus, dass das Joy-Con-2-Set in Hellviolett und Hellgrün hierzulande genauso teuer ist wie das Joy-Con 2-Standard-Set, das einzeln für 89,99 Euro angeboten wird.
- Sprich: Die neuen Joy-Con-2-Controller in Hellviolett und Hellgrün dürften bei uns 90 Euro kosten.
Die Nintendo Switch 2 ist am 05. Juni 2025 auf den Markt gekommen. Zum Launch erschienen Hits wie Mario Kart World und auch 2026 stehen wieder vielversprechende Titel an. Neben Mario Tennis Fever könnt ihr euch in diesem Jahr unter anderem auf Pokémon Pokopia und Final Fantasy 7 Remake Intergrade freuen.
Wir gehen außerdem davon aus, dass im Februar 2026 eine neue Nintendo Direct-Ausgabe stattfinden könnte, neben einem Pokémon Presents-Livestream Ende des kommenden Monats. Mehr dazu lest ihr in diesem GamePro-Artikel:
Und nun fragen wir euch, liebe Nintendo Switch-Fans, wie findet ihr die frischen Joy-Con-Farben? Werdet ihr euch die Controller im neuen Gewand bestellen? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt gerne unten in die Kommentarsektion.
