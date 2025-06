Die Nintendo Switch 2 schaltet ein wichtiges Feature automatisch ab, wenn wir es zu eifrig benutzen

Spiele wie Cyberpunk können auf der Switch 2 wohl dafür sorgen, dass die Rumble-Funktion vorübergehend abgeschaltet werden muss.

Abseits von ein paar Neuerungen verbessert die Nintendo Switch 2 hauptsächlich bereits bestehende Features des Vorgängers. Das gilt auch für die Joy-Con-Controller. Neben der neuen Maus-Funktion und der magnetischen Halterung wurde so beispielsweise der Vibrationseffekt in Form von HD Rumble 2 verbessert.



Das bringt aber auch eine kuriose Änderung mit sich: Die Switch 2 kann die Vibration manchmal einfach ausschalten, wenn ihr sie zu lange benutzt.

"Rumble wurde aufgrund anhaltender Nutzung abgeschaltet"

Seit dem Launch der Switch 2 tauchen Berichte von Usern auf, die eine etwas ungewöhnliche Meldung beim Spielen erhalten haben: Die Vibrationsfunktion der Joy-Cons und des Pro Controllers wird nämlich manchmal einfach vorübergehend deaktiviert, wenn sie zu lange in Gebrauch war.

Das passiert wohl vor allem bei Spielen, die den Rumble intensiv nutzen, so beispielsweise beim Abfeuern bestimmter Waffen in Cyberpunk 2077. Auch The Legend of Zelda: The Wind Waker und Split Fiction werden etwa auf Reddit mehrmals genannt. Ein besorgter User schreibt dazu:

"Ich habe die Nachricht ursprünglich nach etwa anderthalb Stunden Spielzeit im Handheld-Modus bekommen. Jetzt taucht sie innerhalb von 20 Minuten auf. Hat noch jemand das Problem?"

Manche Fans sind natürlich besorgt, dass ihre Joy-Cons kaputt sein könnten oder einfach generft davon, dass sie die Meldung so oft bekommen. Einige haben als "Lösung" die Vibrationsfunktion einfach abgeschaltet. Andere sind dagegen eher zu Scherzen aufgelegt:

"WTF tut ihr alle euren Controllern an, dass Nintendo so ein Limit einführen muss?"

Dabei dürfte es sich vermutlich aber viel weniger um einen Bug als um ein Feature handeln. Nintendo selbst hat sich zum Grund für das Abschalten noch nicht geäußert, aber es dürfte wohl eine Schutzmaßnahme sein.

Wie Nintendlife berichtet, kann sich das HD Rumble 2 abschalten, um nicht zu überhitzen oder zu einer Belastung für andere Funktionen zu werden – mit Letzterem dürfte vermutlich die Akkulaufzeit der Controller gemeint sein. Immerhin kann die Vibration einiges an Akku fressen, das gilt besonders bei intensiver Nutzung über einen längeren Zeitraum.

Gleichzeitig haben andere User diese Nachricht bisher noch gar nicht erhalten, auch wir sind bislang ohne so ein Pop-Up ausgekommen. Viele Betroffene berichten aber immerhin, dass die Rumblefunktion der Joy-Cons bereits nach kurzer Zeit wieder funktioniert hat.

Habt ihr auch schon so eine Benachrichtigung auf der Switch 2 bekommen?