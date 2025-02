Nintendo Switch 2-Joy-Cons funktionieren wirklich auch als Maus, wie ein Patent jetzt offiziell bestätigt

Die Nintendo Switch 2-Joy-Cons lassen sich offensichtlich auch wie eine PC-Maus benutzen.

Die Enthüllung der Nintendo Switch 2 hat nahegelegt, dass wir die Joy-Cons auch auf eine glatte Oberfläche legen und dann wie eine PC-Maus benutzen können – offiziell hat Nintendo das aber noch nicht bestätigt. Jetzt ist allerdings ein öffentliches Nintendo-Patent aufgetaucht, in dem genau diese Funktion beschrieben wird, wir haben also quasi doch eine Bestätigung des Features.

Die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 können auch als Maus genutzt werden

Darum geht's: Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen hat, wurde die Nintendo Switch 2 vor gar nicht allzu langer Zeit endlich angekündigt. Allerdings gibt es bisher nur ein genau 2:22 (wegen Switch ZWEI, ihr versteht?) Minuten langes Video, das sich mit harten Fakten vornehm zurückhält. Aber in dem Trailer sieht es ganz danach aus, als würden die Joy-Cons auch wie eine Computer-Maus funktionieren:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

In einem frisch entdeckten, öffentlich einsehbaren Nintendo-Patent stehen die neuen Joy-Cons der Nintendo Switch 2 im Mittelpunkt. Unter anderem wird in diesem Patent auch bestätigt, dass die Controller-Teile tatsächlich mit Hilfe von Magneten seitlich an der Switch 2 befestigt werden. Auch das wurde bisher nirgendwo offiziell so benannt, auch wenn es natürlich offensichtlich war.

Und ja, die Maus-Funktion kommt: In dem Patent sind gleich mehrere Abbildungen zu sehen, in denen Hände die Joy-Cons so halten, wie wir es bei einer Maus am Computer tun würden. Die Handfläche liegt oben auf der schmalen Seite, und mit dem Zeigefinger können wir klicken.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Maus Patent

In dem Patent ist zudem explizit von einem Sensor an der Innen- beziehungsweise Unterseite der Nintendo Switch 2-Joy-Cons die Rede, der Lichtsignale erkennen kann, die von einer Oberfläche zurückgeworfen werden. Also genau so, wie eben ein Maus-Sensor funktioniert.

Wie wird das wohl eingesetzt? Wir sind jetzt schon gespannt, ob sich Nintendo eine coole neue Nutzungsmöglichkeit für so etwas Simples wie eine PC-Maus ausgedacht hat. Immerhin sind auf einem Bild des Patents auch zwei Hände gleichzeitig mit jeweils einer Joy-Con-Maus zu sehen, die mit dem Daumen obendrein auch jeweils noch den Analogstick bedienen. Es liegt aber nahe, dass wir die Joy-Cons ähnlich wie im Alltag als Maus einsetzen, um etwa Strategiespiele auf der Switch 2 einfacher zu bedienen.

Normalerweise sollten wir bei Patenten vorsichtig sein, denn die müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass ihre Inhalte irgendwann auch wirklich als Produkte auf den Markt kommen. In diesem Fall sieht die Sache aber etwas anders aus, da wir bereits den Nintendo Switch 2-Trailer mit eindeutigen Hinweisen auf die Maus-Funktion gesehen haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch keine offizielle Ankündigung der Funktion aus dem Hause Nintendo.

Glaubt ihr, dass die Maus-Funktion einfach nur wie eine Standard-Maus funktioniert, oder hofft ihr auf mehr?