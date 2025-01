Und wieder ein Leak zur Nintendo Switch 2: Neue, knackig scharfe Fotos zeigen wohl Joycons der Switch 2 - und sie sind größer als zuvor

Es gibt einen weiteren Switch 2-Leak.

Mittlerweile gibt es kaum noch einen Tag, an dem nicht ein eventueller Leak zur Nintendo Switch 2 im Netz herumgereicht wird. Frisch aus der Gerüchteküche werden diesmal weitere Neuigkeiten bzw. angebliche Bilder zu den Nintendo Switch 2-Joycon serviert.

Was ist neu? Vor einigen Wochen machten bereits erste Bilder zu den angeblichen Nintendo Switch 2-Controllern die Runde, diese waren aber sehr verschwommen. Diesmal bekommen wir knackig scharfe Fotos zu den angeblichen Joycons der Switch 2 zu Gesicht, die frisch aus einer Fabrik in China stammen sollen (via Videogameschronicle).

Fotos zeigen womöglich Nintendo Switch 2-Joycon

Auf dem oberen, vom X-User Stealth geteilten Fotos, sehen wir die geleakten Switch 2-Joycons. Auf dem unteren Bild zeigt uns ein weiterer User der Social-Media-Plattform einen Größenvergleich zwischen dem neuen und alten Modell.

Stimmt der Leak, dann sind die Switch 2-Joycon ein Stückchen größer als die Controller der Vorgänger-Konsole. Zudem befindet sich ein zusätzlicher Knopf an der Rückseite und die Joycons werden wohl magnetisch am Gerät befestigt.

Die aktuellen Bilder decken sich mit vorherigen Leaks: Auch die Anfang Dezember aufgetauchten verschwommenen Bilder sowie ein zuvor geleaktes 3D-Modell deuten auf einen zusätzlichen Button auf der Rückseite hin.

Genießt den angeblichen Leak aber mit Vorsicht: Die Echtheit der aktuellen Fotos kann nicht verifiziert werden. Auch wenn die Fotos auf den ersten Blick authentisch wirken, kann es sich hierbei immer noch um einen Fake handeln, der sich vorherige angebliche Leaks zum Vorbild nimmt.

Andererseits tauchten in letzter Zeit mehrere Leaks aus China auf, was darauf hindeutet, dass sich die Konsole wohl schon in der Massenproduktion befindet. Und das ist ohnehin nicht weit hergeholt, da die Switch 2 ja bereits Anfang dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Nintendo Switch 2 - Was wir bereits wissen

Nintendo-Fans warten seit Monaten sehnsüchtig auf die offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2. Mittlerweile überschlagen sich die Leaks, doch Nintendo hüllt sich weiterhin in Schweigen.

Von inoffizieller Seite aus ist lediglich bekannt, dass der Release der neuen Hardware Anfang 2025 erfolgen soll und Nintendo die Konsole bis März 2025 vorgestellt haben will. Aktuell vermuten wir einen Release in Q1 oder Q2.

