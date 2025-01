Neuer Leak zeigt angeblich das Innere der Nintendo Switch 2 - bald wissen wir wirklich alles über den neuen Handheld

Das Innere der Nintendo Switch 2 ist wohl schon im Netz gelandet. (Bildquelle: MHN1994 / Reddit)

Es ist erstaunlich, wie viel schon zur Switch 2 bekannt ist, obwohl Nintendo den Hybrid-Handheld noch gar nicht angekündigt hat. Zumindest, wenn wir die mittlerweile sich in etlichen Punkten massiv überschneidenden Gerüchte und Leaks für bare Münze nehmen.

Erst vor wenigen Wochen haben mehrere chinesische Zubehörhersteller Bilder von Switch 2-Mockups erstellt, einer hat sogar einen angeblich exakten Nachbau an einen bekannten Youtuber verschickt. Zudem kursierten zuvor mehrere Hardware-Spezifikationen, die aus einem Leak beim Grafik-Chip-Hersteller Nvidia hervorgingen.

Die darin festgehaltenen Daten scheinen sich nun auch als richtig herauszustellen, denn es sind Bilder aufgetaucht, die das Mainboard der Nintendo Switch 2 und die darauf verbauten Prozessoren zeigen.

So sieht offenbar das Innere der Nintendo Switch 2 aus

Darum geht's: Auf Reddit hat ein User einen Leak geteilt, der die Nintendo Switch 2 aus einem unerwarteten Blickwinkel zeigt – nämlich von innen!

Über einem Bildschirm der OLED-Switch (davon gehen wir zumindest aufgrund des Größenverhältnisses aus) wurde das Mainboard der angeblichen Switch 2 ausgebreitet und es scheint deutlich größer zu sein als das Vorgängerpendant:

Der Ursprung der Fotos ist nicht bekannt, einige Redditor schreiben lediglich, dass der italienische Youtuber "Poro Michele" sie geteilt hat. Wo genau konnten wir allerdings nicht verifizieren, da sie zumindest auf seinen öffentlich einsehbaren Accounts nicht zu finden waren. Da der Videospielenthusiast aber auch Inhalte hinter einer Paywall anbietet, vermuten wir dort einen möglichen Ursprung.

Interessant ist aber auch eigentlich gar nicht, woher die drei Bilder stammen, sondern was sie zeigen. Sollte es sich tatsächlich um die Platine der Switch 2 handeln, dann scheint es um eine Einheit aus der Produktion zu handeln, die komplett mit der Feinelektronik des Handhelds bestückt wurde.

Unter anderem mit einem Grafikchip von Nvidia, bei dem einige Produktkennungen verpixelt wurden. Es sind jedoch zwei Zeichen deutlich zu sehen: 'G' am Anfang und '1' am Schluss. Das passt zu einem vorherigen Leak, wonach Nvidia einen Chip mit der Kennung GMLX30-R-A1 für die Nintendo Switch 2 gefertigt hat.

Daneben sind Chips (Kennung: H58GE6AK8) von SK.Hynix zu erkennen, die auf zwei Speichermodule mit jeweils 6 Gigabyte LPDDR5X-RAM hinweisen. Der kommende Handheld käme also auf mehr Arbeitsspeicher als die PS4, die kam damals auf 8 Gigabyte. Allerdings war die PlayStation ein bisschen zügiger und bot mehr Bandbreite.

Die Switch 2 kommt laut Datenbankeinträgen von SK.Hynix nämlich auf "nur" 90 bis 100 Gigabyte pro Sekunde, erreicht also nur in etwa die Hälfte der Speicherbandbreite der PS4. Sie überragt aber dennoch die originale Switch um knapp das Vierfache, es würde sich also immer noch um ein deutliches Upgrade handeln.

Was verrät der Leak noch?

Zum Prozessor der Switch 2 lassen sich von außen leider kaum Spezifikationen erahnen, auch da nicht klar ist, welchen Fertigungsprozess Nintendo gewählt hat. Aufgrund der Nummerierung lässt sich zumindest vermuten, dass Samsung den verbauten "System-on-a-Chip" im Auftrag von Nvidia und Nintendo produziert und eine Fertigung in 6 bis 8 Nanometer am wahrscheinlichsten ist.

Was ist ein System-on-a-Chip? Ein SoC vereint mehrere elementare Computer auf einem Mikro-Chip, also Prozessor, Grafikprozessor, Speicher-Controller und Co. Daher kommen die Chips auch häufig bei Smartphones zum Einsatz – sie benötigen keine großen Platinen und sind genauso kompakt wie energiesparend.

Ein kleinerer Fertigungsprozess würde eine niedrigere Energieaufnahme bedeuten, die Daumen sind also gedrückt, dass ein 6 Nanometer-Chip oder vielleicht sogar eine noch kleinere Produktionsgröße verwendet wurde.

Zum Switch 2-Chip an sich: Beim T239 (Codename: Orin) soll es sich um eine ARM-Achtkern-CPU mit 2,4 bis 3 Gigahertz in Kombination mit einer Nvidia Ampere-GPU mit 1.536 Recheneinheiten und fortgeschrittenen Ray-Tracing-Funktionen handeln. Die GPU kommt dabei angeblich auf einen Takt von bis zu einem Gigahertz.

Damit würde die Switch 2 das Original um ein Vielfaches übertreffen, allerdings ist noch nicht klar, wie stark der Chip zugunsten einer besseren Batterielaufzeit gedrosselt wird. Es könnte jedoch ein wenig mehr Power werden, da derzeit über zwei Lüfter zur Kühlung spekuliert wird, statt nur einem.

Darüber hinaus lässt sich aber eher wenig über das Innenleben der Switch 2 sagen. Lediglich kleinere Details sind den Fans noch aufgefallen, etwa dass der Cartridge-Slot verlötet wurde. Beim Original war er noch austauschbar und konnte somit schnell repariert werden.

Außerdem ist wohl ein USB 2.0-Controller verbaut. Dieser ließe darauf schließen, dass die Switch 2 besser mit USB-Zubehör zurechtkäme oder die Schnittstelle für die neuen JoyCons verwendet wird.

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Wir weisen wie immer darauf hin, dass Gerüchte und vermeintliche Leaks nicht verifiziert werden können und daher eine gesunde Portion Skepsis angebracht ist. Bei der Switch 2 zeichnet sich mittlerweile allerdings ein ziemlich präzises Bild ab.

Solch komplexe Platinen zu fabrizieren ist ein enormer Aufwand, weshalb wir davon ausgehen, dass die Bilder ein echtes Switch 2-Mainboard zeigen und es sich nicht um einen Fake handelt. Zudem passt das Mainboard zu bisherigen Leaks von vermeintlichen Schablonen der Platine.

Nintendo soll auch bereits die Produktion ordentlich hochgefahren haben, um zum Launch in keine Lieferengpässe zu geraten. Dass dann Details zur Konsole aus den Fabriken durchsickern, ist eigentlich zu erwarten. Dennoch wurde das Gerät bisher nicht angekündigt und es ist unklar, wann Nintendo so weit ist. Lang kann es aber eigentlich nicht mehr dauern.

Seid ihr schon heiß auf die neue Switch-Hardware? Wie viel Leistung erhofft ihr euch von der Hardware?