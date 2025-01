Diese neue Switch 2-Funktion ist eigentlich gar nicht neu - Nintendo probierte sie bereits vor dem Release der ersten Switch aus

Hardware-Entwicklung verläuft nicht immer linear.

Nun ist die Ankündigung, die die Gaming-Welt erfreut hat, schon über eine Woche her. Die Nintendo Switch 2 wurde in einem ersten Video endlich enthüllt und der Veröffentlichungszeitraum steht ebenfalls schon fest. Und zwar soll der Switch-Nachfolger noch in diesem Jahr erscheinen.

Wir möchten ein Auge auf eine bestimmte Funktion werfen, die sich von der Vorgänger-Konsole unterscheidet. Diese beweist nämlich, dass nicht alle neuen Ideen so neu sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Idee für magnetische Joy-Cons gab’s bereits bei der ersten Switch

Das Ankündigungsvideo zeigt einige Merkmale der Switch 2, die sich vom Vorgänger-Modell unterscheiden. Dazu gehören unter anderem die Joy-Con-Controller, die sich magnetisch am Bildschirm befestigen lassen.

Diese neue Art der Befestigung sieht auf den ersten Blick deutlich benutzerfreundlicher als beim aktuellen Modell aus. Jetzt müsst ihr die Joy-Cons über eine metallene Schiene bewegen, während ihr eine winzige Taste auf deren Rückseite gedrückt haltet. Das Drücken der winzigen Taste ist nicht nur mühsam, sondern wie der ganze Prozess beunruhigend wackelig.

Deswegen ist es umso überraschender, dass die Idee der magnetischen Joy-Con-Controller älter als die Switch selbst ist.

Internet-Detektiv*in und X-User @Nintendeal hat sich an einen alten Interview-Ausschnitt von Nintendo Minute erinnert. In dem offiziellen Format haben die ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter*innen Kit Ellis und Krysta Yang die unterschiedlichsten Spiele vorgestellt und so manches Hintergrundwissen ausgegraben.

Den betreffenden Ausschnitt über die magnetischen Joy-Cons für die erste Switch seht ihr hier:

Did you know that Nintendo told us back in 2017 about their plans to use magnets in the original Nintendo Switch? pic.twitter.com/BGlr3vEsrI — Kit & Krysta (@KitandKrysta) January 21, 2025

Yoshiaki Koizumi, ein Entwickler bei Nintendo, der hinter der Konzeption der ersten Switch steckt, hat bereits 2017 vor Release der hybriden Konsole von magnetischen Joy-Con-Controllern gesprochen.

Ihm habe die Idee schon damals gut gefallen und die Entwickler*innen des Geräts hatten auch schon damit herumexperimentiert. Leider kamen sie zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, da der Bildschirm zwischen den Controllern manchmal einfach wieder in den Schoß fiel. Ein Problem, bei dem wir nur allzu gut nachvollziehen können, dass es den magnetischen Joy-Cons vorerst den Riegel vor Türe schob.

Nun, da die Switch 2 mit den neuen alten Controllern beworben wird, dürften die Entwickler*innen das Problem behoben haben. Ferner haben die neuen Joy-Cons den alten gegenüber sogar eine eindeutige Verbesserung erhalten: Sie sind nicht nur im Allgemeinen größer, sondern haben eine breitflächigere Taste fürs Entfernen.

Wie das Ganze aussieht, seht ihr in diesem kurzen Clip:

Eine Gemeinsamkeit haben die Controller der beiden Switches: beide machen das befriedigende Klick-Geräusch, das sich mittlerweile in unsere Gehirne eingebrannt hat.

Wir erwarten schon gespannt die Zeit, in der wir die Switch 2 endlich in den Händen halten können – hoffentlich, ohne dass sie uns auf den Schoß fällt.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von den magnetischen Joy-Con-Controllern – gewünschte Innovation oder potenziell wackelige Angelegenheit?