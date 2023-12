Höhere Preise für Nintendo Switch 2-Spiele: So viel müsst ihr laut Insider für Mario, Zelda und Co. zahlen

Laut Insider werden die Spiele für 'Nintendo Switch 2' teurer.

Kaut ihr Exklusivspiele für die Nintendo Switch, müsst ihr in der Regel 59,99 Euro bezahlen. Einzig für Zelda: Tears of the Kingdom und Super Smash Bros. Ultimate werden weitere zehn Euro fällig. Laut aktuellen Insider-Informationen müsst ihr euch jedoch nach Erscheinen der "Nintendo Switch 2" auf durchweg höhere Preise einstellen.

Was sollen Spiele für Nintendo Switch 2 kosten? Laut Gerücht werden künftig 70 US-Dollar fällig, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einer Preissteigerung um zehn Euro entspricht.

Spiele für Nintendo Switch 2 werden wohl 10 Euro teurer

Woher stammt die Info? Quelle des Gerücht ist Zippo, ein bekannter Nintendo-Insider, der bereits in der Vergangenheit öfter den Release von Nintendo Directs und Exklusivspielen korrekt vorausgesagt hat.

Zippo schreibt auf seinem Blog:

Der gefürchtete Tag ist fast da. Es ist eine Info, welche die Leute nicht hören wollen, aber es wird passieren. Ja, Nintendos Spiele der kommenden Generation werden um zehn Dollar teurer sein als die der letzten Generation.

Zippo geht zudem davon aus, dass die offizielle Meldung seitens Nintendo bezüglich einer Preiserhöhung wohl erst im Zuge der Vorbestellungen für "Nintendo Switch 2"-Spiele erfolgt.

Eine Meldung, die wenig überrascht

Dass Spiele für eine neue Konsolengeneration beziehungsweise reine Next-Gen-Titel mit einem Preisanstieg daherkommen, überrascht nicht.

Nicht nur hat Nintendo bereits im Zuge der Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt, man wolle künftig vereinzelt den Preis für Exklusivspiele auf 70 Euro anheben. Auch mit dem Blick hinüber zu Sony und Microsoft, wo selbst 80 Euro für aufwendig produzierte AAA-Games keine Seltenheit sind, erscheint der Preisanstieg für Spiele auf Nintendos kommender Konsole überaus wahrscheinlich.

Verratet uns gerne eure Meinung zu einem möglichen Preisanstieg für Exklusivspiele auf der "Switch 2". Würdet ihr für 70 Euro bei einem Spiel von Nintendo noch zum Release zuschlagen oder deutlich öfter auf einen Preisnachlass warten?

Abschließend sei natürlich noch erwähnt, dass es sich hier trotz aller Glaubwürdigkeit bislang nur um ein unbestätigtes Gerücht handelt.