Nintendo Switch 2 könnte große Teile ihrer Grafik-'Geheimwaffe' verlieren – das ist der Grund dafür

Zur Nintendo Switch 2 gibt es schon unzählige Gerüchte und Spekulationen, aber keine offiziellen Infos.

Nintendos nächste Konsole hält die Welt in Atem. Bisher wissen wir eigentlich so gut wie nichts, aber die Gerüchteküche überschlägt sich und es gibt haufenweise Leaks. Jetzt melden sich noch einmal die Technik-Experten von Digital Foundry zu Wort und verpassen den Erwartungen einen Dämpfer: DLSS könnte bei der Nintendo Switch 2 in deutlich geringerem Umfang zum Einsatz kommen als bisher gedacht.

Kein 4K? Die Switch 2 wird wohl doch nicht ganz so leistungsfähig wie erhofft

Darum geht's: Vor Kurzem wurde anhand diverser Insider-Quellen, Leaks und Gerüchte gemutmaßt, dass die Switch 2 mit dem T239-Chip von Nvidia ausgestattet sein könnte. Das würde laut Digital Foundry bedeuten, dass wir ordentlich Power bekommen und uns auf einen gewaltigen Grafiksprung freuen dürfen. Allerdings hieß es auch hier schon, dass wir trotz DLSS wohl eher nur 1440p oder Full-HD-Auflösung bekommen:

Jetzt gibt's ein dickes ABER: Im darauffolgenden Digital Foundry-Podcast haben John Linneman und seine Kollegen noch einmal mehr Kontext geliefert. Wer immer noch darauf hofft, dass die Switch 2 dank DLSS-Upscaling im Docked-Modus vielleicht ein 4K-Bild ausgibt, muss jetzt wirklich stark sein: Das dürfte aus einem ganz bestimmten Grund nicht passieren und falls doch, nur mit massiven Performance-Einbußen.

Keine DLA-Kapazitäten? Offenbar muss die Switch 2 nämlich ohne DLA auskommen. DLA steht für Deep Learning Accelerator und das ist eine bestimmte Hardware-Komponente oder -Architektur, die Upscaling unterstützt. Ohne DLA ginge die Bild-Rekonstruktion durch Upscaling zwar theoretisch auch, aber der prozess würde sehr viel mehr Ressourcen verschlingen. Was wiederum die Performance verschlechtert.

Gibt's jetzt gar kein DLSS? Doch, wahrscheinlich schon. Aber nur in Teilen: Ray-Reconstruction bleibt der Switch 2 laut Digital Foundry erhalten, DLA fällt wahrscheinlich weg. Von einem absolut flüssigen 4K-Bild dank Frame Generation und DLA müssen wir uns also wohl verabschieden.

Nichtsdestotrotz bleibt es bei einem deutlichen Grafiksprung im Vergleich zur ersten Nintendo Switch und wir bekommen wohl auch Raytracing wie zum Beispiel in Spider-Man 2 auf der PS5.

Aber Vorsicht! Auch wenn es sich bei Digital Foundry um eine wirklich seriöse Quelle handelt, solltet ihr das Ganze hier mit Vorsicht genießen. Momentan gibt es noch nicht einmal eine offizielle Ankündigung, dass die Switch 2 überhaupt erscheint. Geschweige denn irgendwelche Infos zu den Hardware-Details, die darin schlummern.

Möglicher Release - Wann kommt die Switch 2?

Auch dazu gibt es natürlich noch keine genauen Informationen. Momentan wirkt aber am wahrscheinlichsten, dass die Konsole irgendwann im Frühjahr 2024 angekündigt werden könnte. Dann stünde einem Launch der Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer sie dann heißt) zum Ende des nächsten Jahres nichts mehr im Wege.

Wie denkt ihr über die Switch 2 und wollt ihr dringend das volle Programm mit 4K-Upscaling und allem Drum und Dran für zuhause? Oder nutzt ihr sie wahrscheinlich eh nur im Handheld-Modus?