Switch 2 wird teurer: Nintendo erhöht weltweit den Preis der Konsole

Nintendo hat weltweit die Preise der Switch 2 erhöht.

Eilmeldung: Nintendo hat soeben einen weltweiten Preisanstieg für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Dementesprechend erhöht sich auch hierzulande der Preis für die Konsole (via Nintendo).

Der neue Preis für die Nintendo Switch 2

In Europa steigt der Preis der Nintendo Switch 2 von ehemals 469,99 Euro auf jetzt 499,99 Euro an.

Der Preisanstieg tritt allerdings nicht sofort in Kraft, sondern in Europa und dementsprechend auch in Deutschland erst ab dem 01. September 2026.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

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Grund für die weltweite Preiserhöhung

Wenig verwunderlich gibt Nintendo die veränderten Marktbedingungen als Grund für den Preisanstieg an und schreibt:

"Angesichts der veränderten Marktbedingungen und nach Abwägung der globalen Geschäftsaussichten wird Nintendo die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) für die Nintendo Switch 2 sowie die Nintendo Switch-Konsolen in Japan anpassen."

Die weltweiten Preise für die Switch 2

USA - 449,99 auf 499,99 US-Dollar

449,99 auf 499,99 US-Dollar Kanada - 629,99 auf 679,99 Kanadische Dollar

- 629,99 auf 679,99 Kanadische Dollar Japan - 49.980 auf 59.980 Yen

Einzig in Japan werden zudem die Preise für alle Modelle der Nintendo Switch (OLED, Lite) bereits ab dem 26. Mai erhöht. Auch die Preise für Nintendo Switch Online steigen in Japan mit einem Anstieg von 20-25 Prozent deutlich an.

Zuletzt hatte Microsoft den Preis für die Xbox Series X/S im Mai 2025 um rund 50 Euro erhöht. Die Preise für die unterschiedlichen Modelle der PS5 stiegen im März 2025 ebenfalls deutlich an.

Eure Reaktion auf den neuen Preis

In Deutschland steigt der Preis für die Nintendo Switch 2 auf 499,99 Euro und demnach um 30 Euro an.

Daher die Frage direkt an euch. Wie schätzt ihr den neuen Preis ein?

Verratet uns auch gerne in den Kommentaren, ob ihr mit einem Preisanstieg für die Nintendo Switch 2 aufgrund der aktuellen Marktlage gerechnet habt oder ob für euch der Anstieg überraschend kommt.