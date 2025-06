Nintendo Switch 2-Spiele 2026: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen werden

Diese Spiele erwarten euch auf der Switch 2 in 2026.

Welche Switch 2-Spiele erscheinen 2026? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Spiele, die nächstes Jahr für die Nintendo Switch 2 kommen werden.

Cross-Generation mit Switch 1: Gerade im kommenden Jahr werden noch viele Spiele auf den Markt kommen (auch von Nintendo selbst), die für beide Generationen entwickelt werden. Wir lassen deshalb in diesem Artikel (noch) die Spiele weg, die keine eigene Switch 2-Version angekündigt haben. Da ihr aber auch (in der Regel) jedes Switch 1-Spiel auch auf der neuen Konsole (sogar meist mit weniger Rucklern) spielen könnt, lohnt sich ein Blick in den eigenen Artikel:

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2026 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell. Letztes Update am 20. Juni: Die beliebte JRPG-Reihe The Legend of Heroes bekommt mit Trails Beyond the Horizon bereits im Januar 2026 einen neuen Ableger.

Alle Switch 2-Spiele, die im Januar 2026 erscheinen

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon - Januar

Release-Liste aller Switch 2-Spiele, die offiziell 2026 erscheinen sollen

1:56 Pokémon Champions zeigt sich im ersten Trailer als ein neues Pokémon Stadium

Autoplay

007: First Light

Constance

The Duskbloods

Human: Fall Flat 2

Infinite Alliance

Maseylia: Echoes of the Past

Pokémon Champions

Splatoon Raiders

Starseeker: Astroneer Expeditions

Die Nintendo Switch 2-Highlights im Jahr 2026 vorgestellt

The Duskbloods

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Release : 2026

: 2026 Genre: Action

Darum geht's: Die größte Überraschung bisher für die Switch 2 ist The Duskbloods. Dabei handelt es sich um einen neuen Multiplayer-Titel der Souls-Schmiede FromSoftware – und das sogar exklusiv. Alle Infos zum Spiel gibt's in einem eigenen Hub:

Splatoon Raiders

5:30 Splatoon Raiders: Nintendo kündigt erstes Spin-off der Reihe für die Switch 2 an

Release : 2026

: 2026 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Viel ist zu Splatoon Raiders aktuell noch nicht bekannt. Nintendo hat überraschend den ersten Trailer zum Spiel bei Nintendo Today veröffentlicht. Das einzige, was wir aktuell wissen ist, dass das Spiel ein Spin-Off sein wird und man mit dem Surimi Syndicate zusammen eine unbekannt Insel erkundet. Nintendo verspricht, dass es bald mehr Infos geben wird.

Auf welches Nintendo Switch 2-Spiel freut ihr euch 2026 besonders?