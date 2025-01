Erste Gamer freuen sich, dass sie die Nintendo Switch 2 vor allen anderen ausprobieren dürfen

Wer die Switch 2 vor Release austesten will, kann das mit etwas Glück im Rahmen eines offiziellen Preview-Events tun.

Die Nintendo Switch 2 wurde endlich enthüllt, doch aktuell steht noch in den Sternen, wann genau die neue Konsole erscheinen und wie viel sie am Ende kosten wird. Infos dazu bekommen wir aller Voraussicht nach erst wieder Anfang April. Nun gibt's immerhin gute Nachrichten für einige besonders innige und glückliche Nintendo-Fans, mit denen sich die Wartezeit sicherlich etwas besser ertragen lässt.

Raus mit der Sprache, was sind die guten Neuigkeiten? Einige Spieler*innen bekommen die Möglichkeit, die kommende Konsole im Rahmen der "Nintendo Switch 2 Experience" vorab zu testen, unter anderem auch in Berlin. Dafür musstet ihr euch vorab bei einem Losverfahren anmelden. Und Nintendo hat jetzt angefangen, die Gewinner*innen per Mail zu benachrichtigen.

Könnt ihr ebenfalls die Switch 2 ausprobieren? Checkt eure Mails!

Erste Spieler*innen teilen ihre Gewinnbenachrichtigungen jetzt im Netz, so wie dieser Glückspilz hier, der sich am 12. April in London ein Bild von der Nintendo Switch 2 machen darf:

Prüft euer Postfach, ob ihr ebenfalls eine solche Mail von Nintendo erhalten habt.

Wie wir der Mail entnehmen können, ist der Anspielslot eine Stunde lang. Welche Spiele es im Rahmen der Experience zu sehen gibt, ist bisher nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass unter anderem auch das neue Mario Kart mit dabei sein wird, das bereits im Reveal-Trailer der Switch 2 angeteast wurde.

Die Experience findet in vielen weiteren Städten statt, darunter Paris, Amsterdam, Mailand oder eben auch Berlin. Wer sich zuvor also für die Lotterie eingeschrieben hat, sollte mal in sein Postfach schauen. Wichtiger Hinweis dazu von Nintendo: "Bitte füge [email protected] deiner Liste sicherer Absender hinzu und sieh regelmäßig in deinem Spam-, Junk- oder Werbeordner nach."

Alle Kerninfos zum Event in Deutschland im Überblick:

Wann findet das Event statt? 25. bis 27. April 2025

25. bis 27. April 2025 Wo findet das Event statt? STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6

STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6 Wann könnt ihr euch anmelden? 17. Januar ab 15 Uhr, bis 26. Januar um 23:59 Uhr

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 Experience: Anmeldung jetzt möglich, um die neue Konsole erstmals in Deutschland anspielen zu können von Samara Summer

Kann ich mich jetzt noch für die Experience anmelden? Leider nein. Die Anmeldefrist für die Lotterie endete am 26. Januar um 23:59 Uhr.

Den Reveal-Trailer der Nintendo Switch 2 könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Nintendo hat bislang lediglich verraten, dass die Switch 2 in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Am 2. April 2025 findet eine dedizierte Nintendo Direct zur kommenden Konsole statt, auf der wahrscheinlich der konkrete Release-Termin enthüllt wird.

Wir gehen außerdem davon aus, dass ihr die Switch 2 nach dem Event auch direkt vorbestellen könnt:

Aktuellen Gerüchten zufolge kommt die Nintendo Switch 2 im Juni oder Mai 2025 auf den Markt, dies sind allerdings keine offiziellen Angaben.

Verratet uns gerne unten in der Kommentarsektion: Werdet ihr an dem Preview-Event teilnehmen? Habt ihr schon euer Mail-Postfach geprüft?