Nintendo Switch 2 - Weitere Bilder geleakt: Diese Schutzhüllen sollen angeblich zur Switch 2 gehören und deuten Look der Konsole an

Es sind angebliche Bilder zu Schutzhüllen der Switch 2 aufgetaucht.

Nintendo-Fans warten weiterhin auf die offizielle Enthüllung der Switch 2. Doch während sich Nintendo in Schweigen hüllt, brodelt es kräftig in der Gerüchteküche. Nachdem gestern erst angebliche Fotos zu den Switch 2-Controllern aufgetaucht sind, geistern jetzt Bilder durchs Netz, die Nintendo Switch 2-Zubehör zeigen sollen.

Woher stammt der angebliche Leak? Auf der chinesischen Verkaufsplattform Alibaba (via Reddit) sind Bilder von Tragetaschen sowie Schutzgläsern gelistet worden, die zur Switch 2 gehören sollen.

Sieht so die Schutzhülle der Nintendo Switch 2 aus?

Hier könnt ihr euch die angeblichen Bilder zur Schutzhülle und zum Screen-Protector ansehen (via Nintendoeverything):

Auf der letzten Schutzhülle ist sogar das angebliche Logo der Switch 2 abgebildet. Ob das echt ist, können wir nicht sagen, schon allein die falsch formatierte "2" lässt jedoch einen Fake vermuten.

Sollte es sich hierbei aber wirklich um Switch 2-Zubehör handeln, dann scheint sich die neue Konsole in Sachen Design sehr nah am Vorgängermodell zu orientieren.

Wie realistisch ist das?

Wie bereits erwähnt: Es kann nicht verifiziert werden, ob die oberen Bilder wirklich offizielles Nintendo Switch-Zubehör zeigen, genießt sie deshalb mit höchster Vorsicht. Ein Fake liegt nahe, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Zubehör-Anbieter bereits an ersten Accessoires feilen dürften.

Allerdings: Hier haben wir es mit dem zweiten Leak aus China innerhalb kürzester Zeit zu tun. Sollte Nintendo bereits in die Massenproduktion gegangen sein, dann öffnet das natürlich Tür und Tor für Leaks.

Erst gestern berichteten wir über angeblich aufgetauchte Bilder zu den angeblichen Switch 2-Controllern. Aber auch deren Echtheit kann nicht verifiziert werden, genießt also auch dies mit Vorsicht. Mehr dazu lest ihr hier:

Nintendo Switch 2 - Was wir bereits wissen

Fans warten seit Monaten sehnsüchtig auf die offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2. Von inoffizieller Seite aus ist lediglich bekannt, dass der Release der neuen Hardware Anfang des kommenden Jahres erfolgen soll und Nintendo die Konsole bis März 2025 vorgestellt haben will.

Vor Kurzem servierte uns das japanische Unternehmen aber immerhin einen kleinen Infohappen: Dabei bestätigte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, dass die Switch 2 definitiv abwärtskompatibel sein soll, ihr eure alten Switch-Games also auch auf der neuen Konsole zocken könnt.

Alle weiteren Infos, Hinweise und Gerüchte zur Nintendo Switch 2 findet ihr hier:

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die Nintendo Switch 2? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns sehr auf eure Antworten!