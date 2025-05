Endlich auf PlayStation & Xbox! Erlebt die gemütliche Online-LifeSim Palia und wagt euch in unentdeckte Wälder

Ein Grundkonzept von so ziemlich jedem Online-Game sind Kämpfe. Kaum aus dem Charaktereditor entsprungen, rennt der frische Held schon mit dem rostigen Kurzschwert in den Pfoten aufs Feld und verdrischt ahnungslose Ratten und Goblins für Loot und XP!

Doch das muss doch nicht sein! Zumindest nicht in Palia, der gemütlichen “Cozy-Online LifeSim”. Hier geht es nämlich nicht darum, irgendwelche Monster zu besiegen, sondern euer eigenes kleines Paradies zu erschaffen.

In Palia dreht sich alles um das entspannte und friedliche Miteinander. Ihr bewirtschaftet euren eigenen Garten, geht auf Erkundungstouren in verwunschenen Wäldern und sammelt wertvolle Ressourcen.

Das Herzstück des Spiels sind Handwerk und Housing, also die Möglichkeit, euer eigenes Heim ganz nach euren Vorstellungen zu gestalten. Knüpft obendrein Freundschaften mit anderen Spielerinnen und Spielern sowie den schrulligen NPCs im Dorf, helft euch gegenseitig bei komplexen Großprojekten und erlebt gemeinsam die kleinen Freuden des Alltags in einer zauberhaften, bunten Fantasy-Welt.

In diesem Trailer seht ihr, wie süß und putzig es in Palia zugeht:

Tatsächlich ist dieses Spielprinzip extrem motivierend und macht regelrecht süchtig. Kaum hat man sein erstes Zelt auf dem eigenen Grundstück aufgeschlagen und ein paar Karotten angebaut, will man nicht mehr weg und ehe man sich versieht, hat man viele Stunden in Inneneinrichtung und Gartenbau investiert.

Und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um neu in Palia einzusteigen oder wiederzukommen.

Palia erobert die Konsolen und bringt spannendes, neues Update “Elderwood”

Nach dem äußerst erfolgreichen Start auf dem PC, inklusive des Releases auf Steam sowie der Nintendo Switch, können sich bald auch Konsolen-Spielerinnen und Spieler auf gemütliche Abenteuer im Free2Play-Online-LifeSim Palia freuen. Denn Palia ist ab dem 13. Mai 2025 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erhältlich!

Nachdem sich schon über 6 Millionen Spieler bei Palia registriert haben, dürften es mit dem großen Launch auf den Konsolen bald noch viel mehr werden! Dank Cross-Play und Cross-Progression könnt ihr nicht nur alle zusammen spielen, sondern sogar frei zwischen den Plattformen wechseln und dabei keinen Fortschritt verlieren.

Obendrein gibt’s mit dem Launch auf den Konsolen das neue große Update “Elderwood”, doch dazu gleich mehr.

Düstere Wälder voller Geheimnisse - Das bringt Elderwood!

Am 13. Mai öffnet sich ebenfalls das Tor zu einer mysteriösen neuen Abenteuerzone, dem Elderwood. Das ist ein uralter, überwucherter Wald, dessen Geheimnisse unter einem schattigen Blätterdach verborgen liegen.

Egal, ob ihr Palia-Neulinge oder erfahrene Abenteurer seid, im Elderwood erwartet euch:

Ein weitläufiges neues Abenteuergebiet zum Erkunden, mit unterschiedlichen Höhenebenen und zahlreichen verborgenen Winkeln, die darauf warten, entdeckt zu werden.

zum Erkunden, mit unterschiedlichen Höhenebenen und zahlreichen verborgenen Winkeln, die darauf warten, entdeckt zu werden. Neue, aggressive (aber immer noch unglaublich niedliche!) Kreaturen wie der Ogapuu und der schwer zu fangende Shmole.

wie der Ogapuu und der schwer zu fangende Shmole. Fesselnde neue Story-Quests mit bekannten Gesichtern wie Nai’o und Subira, die euch tiefer in die Geschichte von Palia und dem Geheimnis hinter dem Verschwinden der Menschheit eintauchen lassen.

mit bekannten Gesichtern wie Nai’o und Subira, die euch tiefer in die Geschichte von Palia und dem Geheimnis hinter dem Verschwinden der Menschheit eintauchen lassen. Verborgene Artefakte , die wiederum mächtige Relikte freischalten. Dabei handelt es sich um ein brandneues Ausrüstungssystem, das euch und die Gruppe mit einzigartigen Buffs stärkt.

, die wiederum mächtige freischalten. Dabei handelt es sich um ein brandneues Ausrüstungssystem, das euch und die Gruppe mit einzigartigen Buffs stärkt. Brandneue Fische, Insekten und Plüschtiere , mit denen ihr euer Zuhause noch individueller gestalten könnt.

, mit denen ihr euer Zuhause noch individueller gestalten könnt. Viele Stunden Spielspaß voller Erkundung, Abenteuer und noch mehr Optionen auf Individualisierung.

Freunde anwerben und selbst absahnen!

Palia kann einfach und bequem solo gespielt werden, aber gemeinsam macht es noch viel mehr Spaß! Und zum Start der neuen Erweiterung lohnt es sich gleich mehrfach, wenn ihr Freunde ins Spiel einladet.

Mit dem neuen Elderwood "Freunde werben"-Programm könnt ihr neue Spieler anwerben und bekommt Belohnungen.

Für jeden geworbenen Freund schaltet ihr eine größere, voll interaktive Elderwood Fun Guy-Plüschfigur frei. Diese Kerlchen sind mehr als nur Dekoration. Werbt bis zu 5 Freunde, um euch den Elderwood Fun Guy, Big Elderwood Fun Guy, Bigger Elderwood Fun Guy, Giant Elderwood Fun Guy und schließlich sogar den Giga Elderwood Fun Guy zu verdienen!

Ihr seht also, es lohnt sich gerade für jeden, die gemütliche Online LifeSim Palia auszuprobieren. Es ist cozy, es ist entspannend und es kostet nichts! Worauf wartet ihr also noch? Ladet euch Palia für die Plattform eurer Wahl und beginnt euren Traumurlaub in der bunten Fantasy-Welt!