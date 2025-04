Damit erreicht die Nintendo Switch 2 das nächste Level: Diese Upgrades könnt ihr bereits kaufen!

Die Kamera ist nicht das einzige neue Gadget, dass ihr euch für die Nintendo Switch 2 besorgen könnt.

Die Nintendo Switch 2 rüttelt die Gaming-Welt gerade ordentlich durch. Nach MediaMarkt könnt ihr die Konsole nun auch bei Amazon vorbestellen, wenn ihr eine entsprechende Einladung von Amazon erhalten habt. Zeitgleich zur Konsole hat Nintendo zahlreiches Zubehör vorgestellt, was ihr ebenfalls bereits kaufen könnt. Zum Teil handelt es sich um alte Bekannte, aber auch um komplett neue Gadgets, wie die Nintendo Kamera.

Kameras für die Nintendo Switch 2: Das bringt sie wirklich

An die Nintendo Switch 2 könnt ihr Kameras, die damit kompatibel sind, anschließen. So könnt ihr euch mit euren Freunden im Videochat unterhalten, das macht den neuen Chat-Modus der Konsole noch eine ganze Ecke interessanter. Außerdem bietet die Kamera auch spielerische Möglichkeiten. So wird es in der Switch 2-Version von Mario Party Jamboree Minispiele geben, für die ihr die Kamera zwingend braucht.

Bei MediaMarkt könnt ihr zwei unterschiedliche Designs der Kamera kaufen.

Wer keine Kamera mit USB-C Anschluss hat, der kann sich eine Kamera direkt zur Switch mit dazu bestellen. Bei MediaMarkt könnt ihr gerade zwei Modelle kaufen: Eine klassisch-schwarze von Nintendo selbst und eine im Design der Piranha-Pflanze vom Hersteller Hori. Die sieht in meinen Augen nicht nur cooler aus, sondern kostet auch 20 Euro weniger! Ihr könnt das Maul der Pflanze sogar zuschieben und habt so einen eingebauten Sichtschutz.

Joy-Cons, Controller und anderes: Was die Nintendo Switch 2 sonst noch bereithält

Auch für die Switch 2 wird es wieder einen Pro Controller geben. Der hat noch mehr programmierbare Tasten als sein Vorgänger und einen C-Button für die neuen Chat-Funktionen der Switch 2. Außerdem hat der Controller einen 3,5 mm-Klinkenanschluss, mit dem ihr Headset oder Kopfhörer verbinden könnt. Ein Feature, was sich viele schon beim ersten Pro Controller gewünscht hätten.

Die programmierbaren Extra-Tasten findet ihr auf der Rückseite des Switch 2 Pro Controllers.

Natürlich könnt ihr auch zusätzliche Joy-Cons für eure Nintendo Switch 2 kaufen, falls ihr in größeren Gruppen spielen wollt. Auch die beliebten Lenkräder zum Mario Kart spielen gibt es wieder. Die Joy-Cons selbst haben sich übrigens auch weiterentwickelt: Sie haben nicht nur größere Knöpfe, sondern ihr könnt sie jetzt wie eine Maus verwenden, was besonders Shooter auf der Konsole in Zukunft deutlich einfacher machen sollte.

Wie schaut es mit mehr Speicherplatz für die Switch 2 aus?

Auch wenn der interne Speicher der Nintendo Switch 2 mit 256 GB wesentlich höher ist als zuvor, könnt ihr diesen Speicherplatz mit externen MicroSD-Karten erweitern. Nintendo hat zwar schon offizielle Module vorgestellt, diese sind aber noch nicht bestellbar. Weitere Infos zum Speicherplatz auf der Switch 2 findet ihr hier.

Besonders die Kamera und der Pro Controller sind aus meiner Sicht lohnende Upgrades für die Nintendo Switch 2, die euch den Spaß mit der neuen Konsole nochmal um einiges versüßen werden.