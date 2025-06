HDR auf der Nintendo Switch 2 richtig einstellen - so verpasst ihr euren Spielen einen gewaltigen Grafik-Boost!

Mit den richtigen Einstellungen wird HDR auf der Switch 2 zur Farbexplosion.

Es ist ein Novum unter den Nintendo-Konsolen: Obwohl es seit zig Jahren bereits HDR in Fernsehern gibt, ist die Switch 2 jetzt das erste System des Mario-Giganten, die die erweiterte Farbdynamik unterstützt. Und bei den richtigen Einstellungen gibt es einiges zu beachten, denn auch wenn es den Anschein hat, als wäre die Kalibrierung schnell erledigt, solltet ihr einige Stolpersteine unbedingt vermeiden.

Wir haben uns also durch die Settings gewühlt, deren Auswirkungen überprüft und verraten euch jetzt, wie ihr das bestmögliche HDR-Erlebnis aus eurer neuen Handheld-Konsole zaubert – sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus.

Was ist HDR eigentlich? Im Gegensatz zu SDR (Standard Dynamic Range) nutzt HDR (High Dynamik Range) eine höhere Helligkeitsausgabe und einen erweiterten Farbraum, um für eine höhere Farbbrillanz und mehr 'Punch' bei grellen Details wie der Sonneneinstrahlung zu sorgen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier: Augenöffner HDR: Das steckt hinter der wichtigsten TV-Technik der letzten Jahre von Denis Brown

Die Voraussetzungen muss euer Fernseher für ein perfektes TV-Bild erfüllen

Erst einmal zum TV-Modus und hier solltet ihr für ein gutes HDR-Bild ein wichtiges Detail beachten: die Helligkeit eures Fernseher. HDR-Support gibt es in der Regel ab 400 Nits Spitzenhelligkeit, in der Regel entfaltet die erweiterte Farbdynamik aber erst ab 600 Nits ihre Wirkung und ruft ihr volles Potenzial ab 800 Nits dann so richtig ab.

Nits als Messwert gibt die Leuchtdichte eures TVs an, also wie hell eine rechteckige Fläche (in dem Fall der Bildschirm) strahlen kann.

Wie hoch die Helligkeit eures Fernseher in der Praxis ist, findet ihr beispielsweise über Testseiten wie RTINGS heraus, alternativ findet ihr sie aber auch in den Spezifikationen des TV-Herstellers oder über eine Tasten-Kombo im Test der Xbox-Konsolen, sofern ihr eine besitzt:

Außerdem solltet ihr in einem möglichst dunklen Raum sitzen, damit Kontraste auch wirklich zur Geltung kommen. Insbesondere OLED-Fernseher verlieren in einem hellen Raum an Leuchtintensität, LCD- und LED-TVs hingegen weniger.

LCD und LED hat hingegen den Nachteil, dass die für die Technologien notwendige Hintergrundbeleuchtung leicht durch die oberen Schichten des Fernsehers scheint. Dadurch überstrahlen helle Bildelemente gern mal die Umgebung und es gibt kein reines Schwarz.

Ein besserer Schwarzwert kann jedoch über sogenannte Dimm-Zonen erzeugt werden, damit wird die Hintergrundbeleuchtung heruntergedreht. Achtet also auf das Kürzel FALD (Full-Aray Local Dimming) und eine möglichst hohe Anzahl an Dimm-Zonen, um auch auf einem LED-Bildschirm ein solides HDR-Bild zu erhalten.

Dynamic Tone Mapping vs. HGiG

Zu allererst beschäftigen wir uns mit den Tone-Mapping-Einstellungen eures Fernsehers und hier bieten HDR-fähige Geräte in der Regel die Auswahl zwischen Dynamic Tone Mapping und HGiG, also einem Standard für die HDR-Darstellung in Spielen.

Das ist Tone Mapping: Die HDR-Daten von Spielen sind häufig für Helligkeitsbereiche von mehreren tausend Nits konzipiert. Damit nicht der komplette Bildschirm überbelichtet wird, rechnet Tone Mapping die HDR-Werte passend für euren Fernseher runter.

Das ist der Unterschied zwischen HGiG und Dynamic Tone Mapping: Ist HGiG aktiviert, hält sich euer Fernseher rein an die Vorgabe des HDR-Geräts und stellt Spiele so dar, wie es die Entwickler*innen beabsichtigt haben.

Beim Dynamic Tone Mapping analysiert hingegen ein Algorithmus des TV-Herstellers die eingehenden Bilder, um sie fortläufig an die Stärken des Displays anzupassen. Dadurch können Bildelemente jedoch zu grell wirken, Schwarzwerte ausblassen und die Gesamthelligkeit schwanken, weshalb wir grundsätzlich empfehlen, HGiG einzuschalten.

Ich finde HGiG bei meinem Fernseher nicht! HGiG steht grundsätzlich nur dann zur Auswahl, sobald ihr den Spiele-Modus eures TVs aktiviert habt. Zudem trägt die Funktion bei einigen Herstellern einen anderen Namen. Bei Samsung-Geräten müsst ihr beispielsweise HDR für Spiel auf "Einfach" setzen, um HGiG zu verwenden, bei Sony-TVs gilt HGiG hingegen, wenn ihr Tone Mapping ausschaltet.

Bei LG- und auch bei Panasonic-Modellen findet ihr in den Optionen HGiG, sobald der Game-Modus eingeschaltet ist. (Bildquelle: Plasma TV for Gaming / Youtube)

Dynamic Tone Mapping kann auch zum HDR-Retter werden

Dynamic Tone Mapping ist nicht in jedem Fall schlecht für das HDR-Bild, beispielsweise wenn HDR von den Entwickler*innen nur rudimentär implementiert wurde oder nicht viel Arbeit hineingeflossen ist. Ein zu blasses oder dunkles Bild ist meist ein gutes Anzeichen dafür

Dann kann Dynamic Tone Mapping je nach TV-Modell und verwendetem Algorithmus für ein farbintensiveres und helleres Bild mit herausstechenderen Highlights sorgen. Und das könnte bei Nintendo-Spielen tatsächlich häufiger helfen als wir es gern hätten.

Viele der von uns analysierten Spiele scheinen von SDR zu HDR konvertiert worden zu sein, unter anderem etwa Mario Kart World, bei dem sich die Helligkeiten vieler Bildelemente in diesem Beispiel bei 15 bis 600 Nits stauchen, statt den vollen HDR-Bereich (es sollten 0 bis 1600 Nits sein) zu bespielen:

Dynamic Tone Mapping kann hier ansetzen und für bessere Schwarzwerte und bessere Kontraste sorgen, aber das ist stark abhängig von eurem Fernseher. Bei Sony-Geräten könnt ihr zum Beispiel mehr aus dem Bild herausholen, wenn ihr das HDR Tone-Mapping auf "Gradation bevorzugt".

Dann wird die Helligkeitskurve so angepasst, dass sie am ehesten Referenzmaterial mit tieferem Schwarz und höheren Leuchtintensitäten entspricht. Bei anderen Fernseher müsst ihr für ein besseres Schwarz stattdessen Schattendurchzeichnung (Samsung) oder den Schwarzstabilisator verwenden (LG), bis euch schattige Bildbereiche optisch besser gefallen.

Vergesst nicht die zusätzliche Einstellungen am TV!

Damit ihr die volle Helligkeit aus eurem Fernseher holt, solltet ihr sämtliche Energiesparfunktionen ausschalten und die Spitzenhelligkeit oder Luminanz auf Hoch stellen. Außerdem könnt ihr den Weißabgleich eures Bildschirms an die D65-Weißtemperatur angleichen.

Der D65-Weißpunkt wird vor allem in Filmen, aber mittlerweile auch Spielen verwendet und sorgt für ein wärmeres Gesamtbild.

Über den Farbton oder die Farbtemperatur wählt ihr den D65-Weißpunkt aus oder bleibt – wie wir es empfehlen – darunter.

In den Einstellungen eures Fernsehers verbirgt sich der D65-Weißpunkt meist hinter Bezeichnungen wie Warm 50 (LG) oder Warm2 (Samsung). Er verpasst weißen Flächen jedoch einen Rot- beziehungsweise Orange-Stich, weshalb wir im Gaming-Alltag eher Warm 25/Warm1 oder eine neutrale Farbtemperatur empfehlen.

So stellt ihr HDR im TV-Modus auf Systemebene richtig ein

Die HDR-Einstellungen der Switch 2 findet ihr unter:

Systemeinstellungen > Anzeige > TV > HDR-Darstellung & HDR anpassen

Zuerst schaltet ihr HDR an und könnt auch direkt zwischen zwei Optionen auswählen, die unterschiedliche Funktionen haben:

Immer aktiviert: Selbst wenn ein Spiel HDR nicht unterstützt, wird es für HDR umgerechnet, was je nach Titel den Kontrast erhöht und zu einem stimmigen Bild führt, allerdings werden weiße HUD-Anzeigen wie Lebensbalken oder Kompasse gleißend hell dargestellt, können also andere Bildbereiche überstrahlen oder bei OLED-Bildschirmen zu einem Burn-In führen.

Selbst wenn ein Spiel HDR nicht unterstützt, wird es für HDR umgerechnet, was je nach Titel den Kontrast erhöht und zu einem stimmigen Bild führt, allerdings werden weiße HUD-Anzeigen wie Lebensbalken oder Kompasse gleißend hell dargestellt, können also andere Bildbereiche überstrahlen oder bei OLED-Bildschirmen zu einem Burn-In führen. Nur kompatible Software: Es werden nur Spiele in HDR ausgegeben, die die Funktion auch unterstützen. Somit werden auch HUD-Elemente nicht mehr so hell dargestellt. Die Option lohnt sich vor allem dann, wenn euch die automatische HDR-Anpassung der Switch 2 in eurem auserkorenen Spiel nicht wirklich gefällt.

Habt ihr euch für eine der beiden Varianten entschieden, geht es an die HDR-Anpassungen. Der erste Test-Bildschirm ist dabei recht simpel gestaltet und legt die maximale Helligkeit fest. Ihr könnt euch dabei strikt nach Anleitung richten – ihr müsst den Wert so hoch stellen, bis die rechte Sonne im Testbild verschwunden ist.

Sonderfall Hardware-basiertes Tone-Mapping Einige TV-Modelle – etwa das 2019er-Lineup von Samsung (Q80T und Q800T) – und Monitore nutzen Dynamic Tone Mapping auf Hardware-Basis, die Funktion lässt sich also nicht abschalten. In der Folge klappt der HDR-Test nicht korrekt, das Bild wird in Spielen stark abgedunkelt. Ist das bei euch der Fall, solltet ihr den exakten Nits-Wert eures Fernsehers eingeben. Die niedrigste Stufe entspricht 75 Nits, jeder Klick fügt in etwa 10 Nits hinzu. Hier findet ihr aber auch eine Tabelle mit entsprechenden Richtwerten: Klicks auf den Pfeil nach oben Nits 0 75 8 150 13 200 23 300 33 400 37 450 43 500 48 550 53 600 57 650 63 700 68 750 72 800 77 850 82 900 87 950 92 1.000 97 1.050 102 1.100 106 1.150 112 1.200 121 1.300 131 1.400 141 1.500 151 1.600 161 1.700 171 1.800 181 1.900 192 2.000 203 2.100 215 2.200 225 2.300 236 2.400 248 2.500 274 2.750 302 3.000 356 3.500 410 4.000

Beim zweiten Test wird es jedoch knifflig! Hierüber bestimmt ihr die durchschnittliche Helligkeit von Spielen, die sich nach der Systemkalibrierung richten. Eure Einstellung hat also Auswirkungen auf gleich mehrere Spiele.

So geht ihr im zweiten Test vor:

drückt Y, um den Helligkeitsregler freizuschalten

wählt die für euch präferierte Helligkeit anhand von Testbildern aus

die Testbilder könnt ihr mit X durchschalten

Wir sind bei etwa 70 bis 80 Prozent der Helligkeit gelandet, um Mario einen knalligeren Sonnenuntergang mit etwa 600 Nits statt 450 Nits zu bescheren:

Ihr könnt den Wert aber auch niedriger lassen, wenn euch die höhere Gesamthelligkeit bei 70 bis 80 Prozent weniger zusagt.

Wie bereits geschrieben, hängt die Einstellung auch ein gutes Stück von euren Präferenzen ab und so viel sei gesagt: sie ist generell nicht ideal von Nintendo gewählt, da spielespezifische Einstellungen immer besser auf den jeweiligen Titel zugeschnitten werden können.

Habt ihr euch für die ideale Gesamthelligkeit entschieden, habt ihr zumindest schon einmal eine ganze Menge an Spielen abgedeckt. Als nächstes schauen wir uns aber die Spiele an, die die Systemkalibrierung nicht unterstützen oder aller Voraussicht nach nicht unterstützen.

So stellt ihr Spiele mit einer eigenen HDR-Kalibrierung ein

Etliche Titel nutzen eine spielspezifische HDR-Einstellung und das erscheint vielleicht erst einmal umständlicher in der Handhabung zu sein, hat aber auch einen entscheidenden Vorteil: das HDR-Bild wirkt in solchen Spielen meist weitaus besser.

Nehmen wir Cyberpunk 2077 als Beispiel, wird das auch sehr deutlich. Auf einem Spaziergang durch Night City sind düstere Straßenecken aufgrund eines besseren Schwarzwerts finsterer und die Helligkeit verteilt sich viel besser auf einzelne Leuchtreklamen und Reflexionen, wodurch das Bild jede Menge Kontrast bekommt:

Selbst am strahlenden Tag hat Cyberpunk 2077 viel bessere und tiefere Schwarzwerte als das oben gezeigte Mario Kart World oder auch Super Mario Odyssey. Der Dynanikbereich wird viel umfänglicher ausgereizt.

Solche spielinternen Einstellungen kommen zumeist in zwei Variationen:

ihr legt über einen Slider die Spanne zwischen dunkel und hell fest, passt den Look des Spiels also anhand von Testbildern an

ihr müsst Nits-Angaben machen, an die sich das Spiel hält

Während Ersteres ein bisschen Bauchgefühl-abhängig ist, ist die eigenen Angabe der Helligkeiten ein ganzes Stückchen präziser und auch häufig überfordernd. Anhand der Switch 2-Edition von Hogwarts Legacy gehen wir die häufigsten Optionen einmal durch:

Wirkt erstmal überladen, aber aufgrund der manuellen Kalibrierung wird das HDR-Bild richtig gut.

HDR-Weißpunkt oder Maximale Helligkeit : So gut wie jedes Spiel mit eigener Kalibrierung bezieht sich die Spitzenhelligkeit eures Fernsehers über die Systemkalibrierung oder fragt euch danach, damit keine Details in hellen Bildbereichen verschwinden, sondern sauber herausgearbeitet werden.



Wisst ihr den Wert nicht bereits, findet ihr ihn so heraus: Variante 1: Schaut in das Datenblatt eures Fernsehers oder die technischen Spezifikationen auf der Web-Seite des TV-Herstellers. Es handelt sich um die maximale Spitzenhelligkeit oder Peak Brightness im Englischen. Variante 2: Sucht bei Testseiten wie RTINGS.com nach eurem TV-Modell. Peak 10% Window ist der wichtige Wert dabei. Variante 3: Zählt anhand der Tabelle oben nach, ab wann die Sonne im Helligkeitstest der Systemeinstellung auf der Switch 2 verschwindet.

So gut wie jedes Spiel mit eigener Kalibrierung bezieht sich die Spitzenhelligkeit eures Fernsehers über die Systemkalibrierung oder fragt euch danach, damit keine Details in hellen Bildbereichen verschwinden, sondern sauber herausgearbeitet werden. HDR-Schwarzpunkt: Diese Option taucht eher selten auf, ist jedoch für OLED-Besitzer*innen genial, da ihr sie einfach auf 0 setzen könnt, um das tiefste Schwarz zu genießen. Verwendet ihr jedoch einen LCD- oder LED-TV, dann solltet ihr euch auf die Testbilder konzentrieren und den Wert so tief wie möglich ansetzen, aber ohne dass Details in den Schatten verloren gehen.

Wichtige Einschränkung: Bei einigen TV-Modellen – wie aktuellen QD-OLED-Fernsehern von Samsung – solltet ihr euch eher nach Variante 3 richten, da diese eine leicht verschobene Helligkeitskurve nutzen. So bringt es ein Samsung S90C-Panel beispielsweise auf 1050 Nits, um das zu erreichen, müssen im Spiel jedoch 1550 Nits eingestellt werden.

Helligeit der Bedienoberfäche oder 'Papierweiß': So werden meist die HUD-Elemente bezeichnet und über den Wert könnt ihr deren Helligkeit bestimmen. Ihr solltet in der Regel bei circa 150 Nits bleiben, damit OLED-Bildschirme geschont werden und die Anzeigen nicht den Spielinhalt überstrahlen.

So werden meist die HUD-Elemente bezeichnet und über den Wert könnt ihr deren Helligkeit bestimmen. Ihr solltet in der Regel bei circa bleiben, damit OLED-Bildschirme geschont werden und die Anzeigen nicht den Spielinhalt überstrahlen. HDR-Helligkeit oder Tone Mapping (Mitte): Damit legt ihr fest, wie hell euer Bildschirm durchschnittlich leuchten soll. Hier kommt es eher auf euren Geschmack an, ihr solltet die Einstellung aber immer im Spiel überprüfen, um sicherzustellen, dass Schatten tiefschwarz sind und der Farbeindruck sowie Kontraste angenehm satt sind.

Generell solltet ihr im Nachhinein noch einmal checken, ob das Spiel wie gewünscht aussieht oder es noch einmal Nachjustierungen braucht oder vielleicht irgendwo anders ein Problem gibt.

HDR im Handheldmodus einstellen

Die Option für die HDR-Darstellung im Handheld-Modus findet ihr ganz oben in den Anzeige-Einstellungen. Ihr könnt sie lediglich auf An oder Aus stellen, viel Spielraum habt ihr hier also nicht.

Schaltet ihr sie ein, werden alle Spiele mit einer höheren Helligkeit dargestellt, wobei das LC-Display der Switch 2 laut unseren Messungen gerade einmal 490 Nits schafft. Ein großer Unterschied zur LCD-Switch 1 mit ihren immerhin 325 Nits ist das nicht.

Lasst ihr sie aus, werden alle Spiele mit SDR dargestellt, auch die, die einen dedizierten HDR-Support mitbringen. Die Systemkalibrierung im TV-Modus hat zudem keine Auswirkungen auf den Handheld-Modus, hier könnt ihr also nicht mehr tunen.

Und was ist mit den Spielen, die eigene Kalibrierungswerkzeuge haben? Wir haben bisher keine Titel entdeckt, die Zugriff auf eigene HDR-Tools erlauben, sobald ihr in den Handheld-Modus wechselt. Stattdessen erwarten euch lediglich ein paar Helligkeitsregler, nach denen ihr euch richten solltet, sowie Vergleichsbilder mit denen ihr das Spiel nach eurem Geschmack anpassen könnt:

Cyberpunk 2077 erlaubt euch gar keinen Zugriff auf die Nits-Slider im Handheld-Modus, das Spiel stellt sich also selbst auf 450 Nits, was in etwa der maximalen Helligkeit des Displays entspricht. Nur die Spielhelligkeit kann justiert werden.

Weitere Hilfestellungen zur Nintendo Switch 2

HDR ist ein komplexes Thema, da es keinen allumfassenden Industriestandard gibt. Je nach Spiel und Plattform kann das Feature völlig unterschiedlich implementiert sein – mal mehr, mal weniger gut. Wir hoffen dennoch, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten.

