Nintendo Switch 2 ist noch nicht angekündigt, aber ein wichtiges Feature steht schon fest

Die Switch (hier in der OLED-Version) ist nach wie vor eine absolute Erfolgsgeschichte. Nintendo hat es deswegen mit einem Nachfolger nicht eilig.

Wann kündigt Nintendo seine neue Konsole an? Diese Frage umtreibt vermutlich nicht nur uns, sondern auch zahlreiche Nintendo-Fans auf der ganzen Welt. Bislang macht das japanische Unternehmen keinerlei Anstalten, auch nur ein Fünkchen zur nächsten Heimkonsole zu verraten, beim immer noch anhaltenden Erfolg der Switch ist das aber auch kein Wunder.

Immerhin: Einige wenige Informationen sickern schon durch, wenn auch nicht nur Hardware des Geräts. Dafür wurde ein anderes wichtiges Feature auf einer aktuellen Investoren-Fragerunde thematisiert. Denn wie President Shuntaro Furukawa in diesem Rahmen sagte, wird der eigene Nintendo-Account auch zukünftig und damit auf dem neuen System nutzbar sein.

"Was den Übergang von der Nintendo Switch zur nächsten Generation angeht, wollen wir so viel wie möglich tun, um unseren Kunden einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, während sie das Nintendo-Konto nutzen." Shuntato Furukawa (via ign.com)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Beibehaltung der Accounts wäre logisch

Eine Umstellung oder das Anlegen eines neuen Accounts wird also auch auf der nächsten Konsole nicht nötig sein, das System wird offenbar beibehalten.

Eine große Überraschug ist das nicht wirklich. Denn wie schon vor ein paar Monaten spekuliert wurde, plant Nintendo offenbar auch eine Weiterführung seines Online-Services auf der nächsten Konsole. Die Beibehaltung der zugehörigen Accounts wäre da nur konsequent.

Switch 2 ist vielleicht noch Jahre entfernt

Über einen Switch-Nachfolger wird gefühlt schon seit der Veröffentlichung von Nintendos aktueller Konsole im Jahr 2017 spekuliert. Zwischendurch kochten Gerüchte zu einer möglichen Switch Pro hoch, Nintendo veröffentlichte allerdings in den letzten Jahren "nur" ein kleineres Lite- sowie ein OLED-Modell.

Einen echten (technischen) Sprung wird sich das Unternehmen also vermutlich für das neue Gerät aufheben, wann dieses aber offiziell enthüllt wird, steht in den Sternen. Erst im März ließ Nintendo of America-Chef Doug Bowser in einem Interview durchblicken, dass man weiterhin "sehr optimistisch" bezüglich der Switch sei und diese uns auch in den nächsten Jahren begleiten wird. Die neue Konsole soll uns dann laut Bowser "überraschen" und "erfreuen".

Was glaubt ihr: Wann lüftet Nintendo den Vorhang vor dem Switch-Nachfolger?