4K, 120 FPS, DLSS & mehr: Die Nintendo Switch 2 soll laut Nvidia zehnmal so leistungsfähig sein wie ihr Vorgänger

Die Nintendo Switch 2 verfügt über deutlich mehr Rechenleistung als die erste Switch.

Eigentlich ist Nvidia vor allem für PC-Grafikkarten bekannt. Aber in der Nintendo Switch 2 schlummert ein ganz spezieller Nvidia-Prozessor, der als "System on a Chip" auch eine Nvidia-GPU umfasst. Der Hersteller prahlt in einem neuen Beitrag jetzt, dass die Switch 2 dadurch zehnmal schneller als ihr Vorgänger sei.

Raytracing, DLSS, 4K und 120 FPS: Die Nintendo Switch 2 legt einen echten Generationen-Sprung hin

Darum geht's: Wer die letzten Tage nicht unter einem Stein verbracht hat, dürfte mitbekommen haben, dass die Nintendo Switch 2 jetzt endlich mit Release-Datum, technischen Details und jeder Menge Spielen enthüllt wurde. Einen guten Überblick darüber könnt ihr euch hier verschaffen:

0:42 Alle wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Bei der Nintendo Direct wurde ebenfalls verraten, dass technisch anspruchsvolle Titel wie Cyberpunk 2077 auf der neuen Nintendo-Hardware laufen soll. Außerdem wurden haufenweise Stichwörter wie 120 FPS und 4K gedroppt. Da kommt also einiges auf uns zu.

Das 1080p-Display der Nintendo Switch 2 kann im Handheld-Modus bis zu 120 Bilder in der Sekunde darstellen, HDR gibt es ebenfalls dazu. Im TV-Modus könnt ihr sogar in den Genuss einer 4K-Auflösung kommen, wenn ihr einen passenden Fernseher oder Monitor habt.

Mithilfe der KI-Uspcaling-Technik DLSS werden höhere Framerates und bessere Performance ermöglicht, aber auch höhere Auflösungen bei weniger Grafik- und Detail-Einbußen. Das war aber noch nicht alles.

Die Switch 2 kann außerdem auch Raytracing. Wenn ihr also auf richtig realistische Reflexionen oder eine genauso realistische Beleuchtung in euren Spielen Wert legt, könnt ihr das alles bekommen.

"10-fache Grafik-Performance der Switch": Laut Nvidia lässt sich das alles darauf herunterbrechen, dass die Switch 2 zehnmal so viel Power wie die erste Switch hat. Dafür sorgen neben den Tensor- und Raytracing-Kernen auch die variable Refreshrate (VRR) über Nvidia G-Sync im Handheld-Modus, aber auch am TV.

Die zehnfachen TeraFLOPS der Switch 1 liegen bei 3,9 und damit ziemlich genau auf dem Series S-Level. Allerdings kann die kein DLSS oder Raytracing.

Die genauen technischen Spezifikationen der Nintendo Switch 2 sind bisher nicht bis ins letzte Detail geklärt. Die bisher veröffentlichten Infos zusammen mit den Leaks im Vorfeld legen allerdings nahe, dass sich die Switch 2 eben irgendwo zwischen der Leistung einer Xbox Series S und der PS5 einpendeln könnte.

Wenn die Gerüchte rund um den Arbeitsspeicher (14 oder 12 GB LPDDR5) stimmen, lässt die Switch 2 in dieser Hinsicht die Xbox Series S ebenfalls links liegen.

Wie findet ihr die Aussagen von Nvidia und was erwartet ihr leistungstechnisch von der Nintendo Switch 2?