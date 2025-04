Nintendo sagt: Ihr könnt euch die Switch 2 nicht leisten? Dafür gibt es die Switch 1

Nintendo weiß, dass sich die Switch 2 nicht jeder leisten kann, aber die Alternative ist auch keine dauerhafte Lösung.

Nach mehrmonatigem Warten wurden die Details zur Nintendo Switch 2 am vergangenen Mittwoch endlich enthüllt. Das eigentlich große Ereignis wurde für einige Fans aber vor allem durch einen Punkt getrübt: den hohen Preis der neuen Hybridkonsole. Jetzt hat sich auch Nintendo zu Wort gemeldet und versucht zu beruhigen – aber die Antwort dürfte nicht jedem gefallen.

Nintendo ist überzeugt, dass der Preis der Switch 2 angemessen ist

Die Nintendo Switch 2 wird deutlich teurer als ihr Vorgänger zum Release. Für die Hybridkonsole zahlt ihr bei uns 469,99 Euro, im Bundle zusammen mit Mario Kart World legt ihr 509,99 Euro auf den Tisch.

Auch Nintendo hat offensichtlich die negative Stimmung zum Preis mitbekommen und die Entscheidung erklärt. Nintendo of America Präsident Doug Bowser macht den Preis an den Features der Switch 2 fest (via CBC):

"Wenn wir uns die Nintendo Switch 2 angucken und man über die Features nachdenkt, über die ich gesprochen habe ... dann glauben wir, dass der Preis angemessen für den Wert der Konsole und die Gameplay-Erfahrung ist."

0:42 Alle wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Gleichzeitig zeigt sich Bowser auch nicht überrascht darüber, dass sich nicht jeder die neue Hybridkonsole leisten kann. Deshalb pocht er darauf, dass auch die erste Switch noch unterstützt wird, unter anderem mit einer Reihe an Spielen, die später in diesem Jahr noch erscheinen:

"Wir sind uns bewusst, dass es einige Leute gibt, die sich den Preis [der Switch 2] womöglich nicht leisten können. Deswegen wollten wir die anderen Switch-Plattformen zugänglich machen, damit [Leute] noch immer die Möglichkeit haben, in unseren Gaming-Konsmos zu kommen, ein Teil dieser Charaktere in diesen Welten zu sein und, wenn man so will, Wert auf jeder Stufe der Plattform zu finden, auf der man reinkommt."

Nintendo hatte bereits klargestellt, dass die erste Switch mit dem Release der Switch 2 nicht sofort fallen gelassen wird. Nicht zuletzt gab es gerade mal eine Woche vor der Switch 2-Direct noch einen Livestream, bei dem sich alles um kommende Switch-Spiele gedreht hat.

Gleichzeitig dürfte die Aussage von Bowser zu großen Teilen an den Sorgen vieler Fans vorbeischlittern. Immerhin wurden für die Switch 2 auch bereits erste Exclusives angekündigt, darunter Mario Kart World, Donkey Kong Bananza oder das FromSoftware-Spiel The Duskbloods.

Wer diese Titel also zocken will, kommt wohl oder übel nicht um eine Switch 2 herum. Manch andere Spiele erscheinen immerhin noch als Cross-Gen-Titel, so etwa Pokémon-Legenden: Z-A oder Metroid Prime 4 – auch wenn die Switch 2-Versionen natürlich technische Verbesserungen bieten. Offen bleibt auch die Frage, wie lange der Support für die erste Switch noch anhalten wird.

