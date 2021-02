Nintendo Switch: Holt euch diese 4 neuen Gratis-Spiele mit Switch Online

Wie in jedem Monat wird auch im Februar das Spiele-Repertoire für alle Abonnent*innen von Nintendo Switch Online um einige Spiele erweitert. Ab dem 17. Februar können Mitglieder*innen insgesamte vier neue SNES- und NES-Titel ohne weitere Kosten herunterladen.

Die Nintendo Switch Online-Spiele im Februar 2021

DOOMSDAY WARRIORS (SNES) - In diesem Actionspiel geht es um einen bösen Zauberer, der sieben Krieger als Doom Squad rekrutiert hat, um die Erde zu erobern. Ein Krieger hat dem Einfluss widerstanden und wendet sich gegen den Rest als der Doomsday Warrior.

- In diesem Actionspiel geht es um einen bösen Zauberer, der sieben Krieger als Doom Squad rekrutiert hat, um die Erde zu erobern. Ein Krieger hat dem Einfluss widerstanden und wendet sich gegen den Rest als der Doomsday Warrior. Psycho Dream (SNES) - Die Protagonisten Ryo und Maria müssen Sayaka aus dem Fantasyspiel Legend of the Fallen Capital retten, um sie wieder in die Realität zurückzubringen.

- Die Protagonisten Ryo und Maria müssen Sayaka aus dem Fantasyspiel Legend of the Fallen Capital retten, um sie wieder in die Realität zurückzubringen. Prehistorik Man (SNES) - Höhlenmensch Sam muss Knochen sammeln, um davon Nahrung zu kaufen und sein Dorf vor dem Hungertod zu bewahren.

- Höhlenmensch Sam muss Knochen sammeln, um davon Nahrung zu kaufen und sein Dorf vor dem Hungertod zu bewahren. Fire ´n Ice (NES) - Dana, die Eismagierin, muss ihre Heimat Coolmint Island vor dem bösen Zauberer Duidle und seinen Flammen retten.

Die Gratis-Spiele für Februar im Trailer:

Link zum YouTube-Inhalt

Fans sind sauer über fehlendes Highlight

Nachdem bereits die Trilogie von Donkey Kong Country in die Riege der SNES- und NES-Titel aufgenommen wurde, haben viele Fans auf Titel den Titel Earthbound spekuliert. Auch Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ist ein Titel, den Fans vermissen. Die entsprechende Situation ließ nicht lange auf sich warten: Der Enthüllungstrailer zählt aktuell 3.200 Dislikes auf 6.000 Likes.

Die Kommentare unter dem Tweet von Nintendo sprechen eine ähnliche Sprache:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr seid noch kein Mitglied von Switch Online? Dann seht euch alle Infos in der GamePro-Übersicht an:

75 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch Online - Alle Infos: Preise, NES-Spiele, Cloud-Speicher & mehr

Was bieten PS Plus und Xbox Live Gold?

Bei der Konkurrenz sieht es in diesem Monat schon besser aus. Alle Besitzer*innen eines PS Plus-Abos können sich auf die Spiele Destruction AllStars, Concrete Genie und die Ultimate Edition von Control freuen. Abonnent*innen von Xbox Live Gold erwarten Spielekracher wie Gears 5 und Resident Evil Remastered.

Was haltet ihr von den Neuzugängen?