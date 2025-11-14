Pokémon Pokopia erscheint eigentlich nur für Switch 2, mit einem Trick könnt ihr aber auch auf der Switch 1 zocken - ihr braucht nur einen Freund dazu

Game Share-Support für Pokémon Pokopia wurde bestätigt.

Nintendo hat kürzlich den 5. März 2026 als Release-Datum von Pokémon Pokopia exklusiv für die Switch 2 bestätigt. Die Ankündigung wurde davon überschattet, dass das Vollpreisspiel in der physischen Edition nur auf einer leeren Game Key Card erscheinen wird. Eine nützliche Info gab es aber trotzdem: Pokopia unterstützt das Game Share-Feature der Switch 2.

So funktioniert Game Share

Pokopia bietet Multiplayer-Koop für bis zu vier Leute, die gemeinsam auf einer Insel abhängen, bauen und erkunden können. Wenn ihr euch an einem Ort trefft, braucht ihr mit Game Share nur eine einzelne Switch 2-Version. Diese streamt dann das Spiel auf bis zu drei weitere Switch-Geräte, z.B. für eure Geschwister.

10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Das funktioniert auch mit der ersten Nintendo Switch. Solange ihr physisch beieinander seid, ist das erstmal kein Hindernis. Allerdings können die Personen, die auf den Empfänger-Konsolen spielen, dementsprechend nur während der Koop-Sessions bei Pokopia mitmachen.

Game Share funktioniert auch Online zusammen mit dem Game Chat-Feature über größere Entfernungen. In diesem Fall benötigt ihr normalerweise aber ein kostenpflichtiges Abo bei Nintendo Switch Online.

Derzeit gilt noch bis zum 31. März 2026 eine Game Chat-Willkommensaktion zum Release der neuen Konsole, durch die auch Game Share online kostenlos nutzbar ist. Falls ihr euch Pokopia direkt Anfang März holt, habt ihr also noch ein bisschen Zeit kostenlos in den Koop reinzuspielen. Danach müsst ihr allerdings zusätzliches Geld ausgeben.

Was ist Pokopia?

Pokémon Pokopia ist ein neuer Ableger, der sich vor allem an Fans von Cozy-Games wie Animal Crossing richtet. Ihr erschafft darin eure eigenen Inseln, freundet euch mit Pokémon an und lebt gemeinsam mit ihnen ein friedliches Leben.

Dabei könnt ihr die Landschaften anpassen, euer Zuhause dekorieren und mit den Fähigkeiten der Monster beispielsweise Felder mit verschiedenen Pflanzen bewirtschaften und Quests erledigen.

Das sieht auch erst einmal vielversprechend aus, allerdings ist die Stimmung in der Community derzeit getrübt, denn Pokopia erscheint in der physischen Version lediglich auf einer Software-Schlüsselkarte (eng.: Game Key Card). Das Modul ist also leer und ihr müsst das komplette Spiel trotzdem herunterladen.

Was denkt ihr: Habt ihr das Game Share-Feature auf der Switch 2 mit anderen unterstützten Spielen schon genutzt?