Call of Duty Black Ops 7 hat eine geheime Map und sie ist wohl die ungewöhnlichste der gesamten Reihe - so könnt ihr sie spielen

Call of Duty: Black Ops 7 ist da und tritt in direkte Konkurrenz zu Battlefield 6, Arc Raiders und Co.

Call of Duty Black Ops 7 ist erschienen. Der Battlefield 6-Konkurrent lockt wie gewohnt mit hektischen Multiplayer-Runden, einer Singleplayer-Kampagne und dem Zombies-Modus. Aber das war noch nicht alles: Ihr könnt dieses Mal auch auf einer ganz besonderen und ziemlich gut versteckten Map spielen.

Die geheime Map in Call of Duty Black Ops 7 findet ihr nur in Private Matches

Seit jeher gibt es in fast jedem Call of Duty-Spiel diverse Freischaltungen, Easter-Eggs und mehr zu entdecken. Wusstet ihr beispielsweise, dass der allererste Zombies-Modus in World at War nur als versteckte Belohnung freigeschaltet werden konnte? Ihr durftet damals nicht einfach so Nazi-Zombies erledigen.

13:06 Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

Autoplay

Im neuen Black Ops 7 schlummert jetzt eine richtig kuriose und mehr oder weniger versteckte Map, die ihr so wohl eher nicht erwartet habt. Ihr bekommt sie in den normalen Map-Rotationen des Multiplayer-Modus nicht zu Gesicht und auch nicht, wenn ihr die Kampagne oder Zombies zockt.

Ihr müsst ein privates Match starten und könnt sie dort dann aber einfach auswählen. Die geheime Map nennt sich Greenscreen und die Karte hält, was der Name verspricht: Ihr spielt hier einfach immer nur vor einem gigantischen Greenscreen. Das bedeutet, dass es tatsächlich einfach gar nichts zu sehen gibt – außer eurer Spielfigur.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was soll das Ganze? Besonders großen spielerischen Wert hat die Greenscreen-Map in CoD Black Ops 7 natürlich nicht. Ihr könnt sie zwar mit Freund*innen starten und dann auch gegeneinander kämpfen, werdet aber wahrscheinlich nicht allzu lange Spaß daran haben. Immerhin existiert hier überhaupt keine Deckung oder generell irgendeine Art von Levelarchitektur.

Dafür dürften sich aber die kreativen Köpfe und Streamer der Call of Duty-Welt sehr über die Möglichkeit freuen, mit diesem Greenscreen herumzuspielen. Ihr könnt theoretisch alles Mögliche als Hintergrund benutzen, während im Vordergrund eure Waffe und das HUD zu sehen sind. So öffnen sich Tür und Tor für die verrücktesten Video-Spielereien.

Andererseits sollten wir zukünftig dann wohl auch etwas vorsichtiger sein, wenn wir vermeintliche Gameplay-Clips aus Call of Duty: Black Ops 7 zu Gesicht bekommen.

Immerhin können wir uns eigentlich nie so richtig sicher sein, ob hier Vorder- und Hintergrund auch wirklich zusammenpassen. Aber im Zeitalter von immer mehr um sich greifenden, sogenannten KIs und anderweitiger Bild- und Video-Manipulation ist sowieso stets Vorsicht angebracht.

Wie findet ihr die Idee, eine eigene Greenscreen-Map in Call of Duty zu integrieren?