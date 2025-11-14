Der neue Fallout Season 2-Trailer zeigt uns zum ersten Mal Macaulay Culkin so richtig in seiner Rolle und das wissen wir bislang darüber

So sieht Culkin in Fallout aus. Erkennt ihr ihn?

Am 17. Dezember geht es mit Lucy und dem Ghul in der zweiten Staffel der Fallout-Serie auf Amazon weiter. Ziel des ungleichen Duos ist New Vegas, wo jede Menge neue Figuren auf die beiden warten. Darunter ist auch ein Charakter, der von Macaulay Culkin gespielt wird.

Im neuen Trailer war er jetzt auch zu sehen, beziehungsweise, dieses Mal von vorn. Bereits im ersten Trailer scheinen Fans ihn bei einer Aufnahme von hinten erkannt zu haben.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Das wissen wir über die Rolle des Ex-Kinderstars in Fallout

Macaulay Culkin dürften viele von euch wahrscheinlich sofort mit Kevin - Allein zu Haus in Verbindung bringen. Dass es im Ödland düsterer wird, als noch damals beim Vertreiben von trotteligen Einbrechern, dürfte wenig überraschen. Amazon hatte bislang lediglich bestätigt, dass er ein "verrücktes Genie" spiele.

Im neuen Trailer können wir etwa bei 1:54 min einen ganz kurzen Blick auf ihn werfen. Culkins Charakter gehört offenbar der Ceasar Legion an – und mit der ist ganz sicher nicht zu spaßen.

Findige Fans hatten den Star tatsächlich schon im ersten Trailer erkannt, obwohl er da nur von hinten zu sehen war. Grund dafür war seine Ohrenform – kein Witz!

Die Legion, der Culkins Charakter angehört, ist eine imperialistische, ultrareaktionäre und totalitäre Sklavenhalter-Gesellschaft, die sich in manchen Bereichen am Römischen Reich orientiert.

Welche Rolle die Fraktion in der zweiten Season spielt, ist noch unklar. Die Story von Fallout: New Vegas, kann auf unterschiedliche Weise verlaufen und enden. Und auch was die Legion angeht, muss sich die Serie daher für eine Kanon-Variante entscheiden.

Auch was Culkins Rolle in der Legion angeht, lässt sich noch spekulieren. Es könnte sich um unterschiedliche NPCs aus New Vegas handeln, die der Legion angehören oder beitreten können, aber natürlich auch um eine ganz neu geschriebene Rolle.

Im folgenden Artikel erfahrt ihr mehr darüber und seht auch die Bilder zur "Ohren-Theorie":

Bereits im ersten Trailer zur neuen Staffel war übrigens zu sehen, dass auch Mr. House mitmischt, kaum verwunderlich, da der schließlich eine wichtige Schlüsselrolle in New Vegas spielt. Mehr über seine Geschichte im Spiel erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Was denkt ihr über Culkins Rolle? Wen spielt der Kevin - Allein zu Haus-Star wohl genau in der zweiten Serienstaffel? Und hättet ihr etwas ganz anderes für ihn im Sinn gehabt als Ceasars Legion?