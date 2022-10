Nintendo Switch: Diese 8 neuen Spiele im Oktober solltet ihr nicht verpassen

Auch im Oktober erscheinen im Nintendo eShop wieder eine ganze Menge Spiele für Nintendo Switch. Damit ihr nichts verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel 8 Highlights vor, darunter neben großen, namhaften Titeln auch kleine, aber dafür sehr kreative Indie-Geheimtipps:

No Man’s Sky

Erscheint am: 7. Oktober

Bei seinem ursprünglichen Release musste No Man’s Sky wegen technischer Schwierigkeiten und vor allem wegen vieler noch fehlender Inhalte eine Menge Kritik einstecken. Dieses Problem hat die Switch-Version nicht mehr, denn diese beinhaltet direkt zum Release all die umfangreichen Inhaltspakete, die bis zum Prisms-Update aus 2021 erschienen sind. In No Man’s Sky könnt ihr mit eurem Raumschiff ein riesiges, prozedural generiertes Universum mit 18 Trillionen Planeten erforschen. Was ihr dort anstellt, bleibt weitgehend euch selbst überlassen. Ihr könnt Ressourcen abbauen, Basen errichten, die Flora und Fauna erkunden, den Umgang mit außerirdischen Spezies lernen, Handel treiben und natürlich auch kämpfen.

Josh Journey: Darkness Totems

Erscheint am: 6. Oktober

Josh Journey: Darkness Totems ist ein auf Koop angelegtes, aber auch allein spielbares Beat ’em up, in dem vier Helden gemeinsam die Welt vor Monstern aus der Welt der Albträume beschützen. Dazu durchstreifen sie gemeinsam vier verschiedene Regionen mit den Themen Wind, Wasser, Wüste und Industrie, die allesamt in einem bunten, handgezeichneten Cartoon-Stil gehalten sind. Für spielerische Komplexität und Abwechslung sorgen neben neben dem Kombo-System die unterschiedlichen Spezialfertigkeiten der vier Helden und die vielen verschiedenen Gegnertypen, die jeweils über eigene Angriffsmuster verfügen. Gerade in den Bosskämpfen kann der Schwierigkeitsgrad dabei auch mal härter werden.

Prodeus

Erscheint am: 7. Oktober

Mit Prodeus bekommt ihr einen klassischen First Person Shooter, der zeitgemäße Grafikeffekte mit einem nostalgischen Pixellook verbindet. Mit dicken Waffen kämpft ihr euch durch futuristische Alien-Bauwerke und vernichtet dabei Heerscharen skurriler bis furchterregender Monster. Das Tempo ist dabei ebenso hoch wie der Grad der Gewaltdarstellung. Die spektakulären Blut- und Zerstückelungseffekte machen Prodeus ganz klar zu einem Spiel für Erwachsene. Neben der Singleplayer-Kampagne sind auch noch Koop- und Multiplayer-Modi und sogar ein Level-Editor vorhanden. Letzterer dürfte dafür sorgen, dass es auch lange nach Release noch neue Inhalte von der Community gibt.

Dragon Ball: The Breakers

Erscheint am: 14. Oktober

Dragon Ball: The Breakers ist ein asymmetrisches Multiplayerspiel im Stile eines Dead by Daylight: Sieben Figuren müssen versuchen, einem Schurken aus Dragon Ball wie Cell, Freezer oder Boo zu entkommen. Dabei ist gute Zusammenarbeit oft von Vorteil, manchmal hat man aber auch größere Überlebenschancen, wenn man für sich allein kämpft und statt auf die Hilfe der Mitspieler*innen lieber auf die Waffen, Fahrzeuge und Power Ups baut, die man in den weiten, offenen Gebieten finden kann. Besonders viel Spaß macht es natürlich, wenn man selbst in die Rolle des Schurken schlüpfen und seine gewaltigen Kräfte nutzen darf. Der bunte Anime-Stil ist zudem eine wohltuende Abwechslung zum meist düsteren Look ähnlicher Spiele.

Aery: Last Day of Earth

Erscheint am: 20. Oktober

Bei Aery: Last Day of Earth handelt es sich um ein Erkundungsspiel mit gleich mehreren ungewöhnlichen Ansätzen. Zum einen erforschen wir die 3D-Spielwelt aus der Sicht eines kleinen Vogels, zum anderen reisen wir dabei nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit, durch verschiedene Dimensionen und durch alternative Realitäten. Dabei verändern sich neben der Architektur auch die Lichtstimmung und Farben sowie die ganze Atmosphäre der Umgebung, die mal idyllisch, mal bedrohlich und mal surreal wirkt. Wie der Name schon andeutet, wird dabei eine Geschichte über den Untergang der Welt erzählt. Unsere Aufgabe besteht darin, in den verschiedenen Realitäten nach der Möglichkeit für eine bessere Zukunft zu suchen.

New Tales from the Borderlands

Erscheint am: 21. Oktober

Mit New Tales from the Borderlands bekommt das gefeierte Adventure von 2015, das als eines der besten Spiele aus dem Hause Telltale (The Walking Dead, The Wolf Among Us) gilt, endlich einen Nachfolger. Der stammt zwar nun von Gearbox, dem Studio hinter der ursprünglichen Borderlands-Reihe, soll dem Vorbild aber größtenteils treu bleiben. Das Gameplay besteht weiterhin aus kniffligen Entscheidungen, die ihr unter Zeitdruck treffen müsst, gemischt mit Rätseln, Dialogen und Erkundung. Es soll diesmal aber auch ein Kampfsystem geben. Die Story rund um drei Verlierer, die sich in der von Krieg und gierigen Konzernen heimgesuchten Metropole Promethea durchschlagen und dabei vielleicht die Welt retten, dürfte wieder viel makabren Humor bieten.

A Winding Path

Erscheint am: 27. Oktober

A Winding Path ist ein Adventure, das im ungewöhnlichen Grafikstil einer detailverliebten Bleistiftzeichnung gehalten ist. Ihr erforscht eine aus dem Gleichgewicht geratene Fantasy-Welt, in der es nicht mehr regnet und die Flüsse versiegen. Um die Ernte zu retten, macht ihr euch auf den Weg, die Geheimnisse der Elemente und der speziellen Magie zu lüften, die dem Land innewohnt. Das Gameplay ist nicht sonderlich komplex, bietet aber immer wieder kreative Ideen. Im Vordergrund stehen jedoch klar die Geschichte sowie die vielen interessanten Charaktere, denen wir unterwegs begegnen und bei ihren Problemen helfen. Insgesamt ist A Winding Path ein ruhiges, friedliches Spiel und ideal zur Entspannung nach einem harten Tag.

Factorio

Erscheint am: 28. Oktober

Der berühmte Indie-Hit Factorio findet Ende des Monats seinen Weg auf Nintendo Switch. Ihr seid auf einem fremden Planeten gestrandet und müsst euch gegen angriffslustige Außerirdische wehren. Das tut ihr aber nicht, indem ihr euch blindlings in den Kampf stürzt. Stattdessen errichtet ihr komplexe Produktionsanlagen, um Rohstoffe zu fördern, weiterzuverarbeiten und aufwendige Maschinen herzustellen. Diese wiederum ermöglichen den Bau von Verteidigungsanlagen, Waffen und Fahrzeugen sowie noch komplexerer Produktionsanlagen, die euch noch mehr Möglichkeiten bieten. Da auch die Angriffe der Außerirdischen immer stärker werden, müsst ihr versuchen, ihnen durch technischen Fortschritt stets überlegen zu bleiben.