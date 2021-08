Im Nintendo eShop gibt es wieder einmal eine Menge Spiele für die Nintendo Switch günstig im Angebot. Die Rabatte erreichen bis zu 90 Prozent, ein paar Spiele gibt es dadurch schon für weniger als zwei Euro. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Deals vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste der Angebote wühlen wollt, findet ihr diese hier:

La-Mulana

Angebot gültig bis: 31. August

Das 2D-Jump&Run La-Mulana sollte bei seinem Erscheinen das Spielgefühl klassischer Action-Platformer wiederaufleben lassen. Inzwischen gilt es selbst als Klassiker des Genres und hat letztes Jahr nun auch seinen Weg auf die Switch gefunden. Wir spielen den peitscheschwingenden Archäologen Lemeza Kosugi, der im Stil eines Indiana Jones uralte Ruinen erforschen und dabei Rätsel lösen sowie tödlichen Fallen und erbarmungslosen Wächtern entkommen muss, um einen einen sagenumwobenen Schatz zu finden. An alte Zeiten erinnert dabei nicht nur der hübsche Pixellook, sondern auch der fordernde Schwierigkeitsgrad. Ein bisschen Durchhaltevermögen sollte man deshalb schon mitbringen.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Angebot gültig bis: 9. September

In Yooka-Laylee and the Impossible Lair erleben Chamäleon Yooka und Fledermaus Laylee erneut ein knallbuntes Jump&Run-Abenteuer. Diesmal gibt es trotz 3D-Grafik aber klassische 2D-Levels. 20 abwechslungsreiche Abschnitte werden geboten und jeden davon gibt es in zwei verschiedenen Versionen, beispielsweise in einer trockenen und einer Unter-Wasser-Variante. Verbunden sind die Levels durch eine Oberwelt, in der wir kleine Rätsel lösen müssen, um den Weg frei zu machen. Der Clou dabei: Theoretisch können wir auch sofort zum letzten Level marschieren und uns dem Boss stellen. Je mehr der anderen Abschnitte wir abschließen, desto mehr Treffer können wir jedoch im finalen Kampf einstecken.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Angebot gültig bis: 31. August

Mit Lacrimosa of Dana hat die beliebte JRPG-Reihe Ys eine würdige Fortsetzung erhalten. Auch in Teil 8 legt die Serie dabei wieder ein deutlich höheres Tempo vor, als man es von vielen anderen japanischen Rollenspielen gewohnt ist: Statt Rundentaktik und komplexem Regelwerk gibt es rasend schnelle Echtzeit-Action. Die Kämpfe sind simpel gestrickt, verlangen aber gutes Timing und können durch die sechs spielbaren Charaktere und das gute Fortschrittssystem auch langfristig motivieren. Hinzu kommt eine zwar etwas klischeehafte, aber trotzdem spannende und geheimnisvolle Geschichte. Auch der Umfang stimmt: Ihr könnt mit etwa 50 bis 60 Stunden Spielzeit rechnen.

Blasphemous

Angebot gültig bis: 9. September

Blasphemous ist ein düsteres und ziemlich blutiges 2D-Actionspiel, das schon auf den ersten Blick durch sein einzigartiges Artdesign auffällt. Dieses orientiert sich an der Spanischen Inquisition und ist dementsprechend mit einer Menge religiöser Symbolik aufgeladen. Auch das Design der grotesken Monster ist sehr kreativ geraten, nur sollten wir uns darauf nicht zu lange konzentrieren, weil wir schnell ins Gras beißen, wenn wir unaufmerksam sind. Gegen die riesigen Bossgegner hat man ohnehin nur eine Chance, wenn man die Kombos zuvor gut eingeübt hat. Der hohe Schwierigkeitsgrad und die mysteriöse, feindselige Spielwelt dürften vor allem Fans von Spielen wie Dark Souls viel Freude machen.

Disgaea 5 Complete

Angebot gültig bis: 31. August

Im Rollenspiel Disgaea 5 spielen wir den jungen Dämon Killia, der die Armee der Rebellen in den Kampf gegen die Unterdrückung führt. Disgaea 5 glänzt dabei vor allem durch rundenbasierte Taktikkämpfe mit Tiefgang, kann aber auch durch das komplexe Fortschrittssystem, den gewaltigen Umfang mit über hundert Stunden Spielzeit, den hübschen Anime-Stil und den für die Reihe typischen Humor überzeugen. Die Complete Edition für die Nintendo Switch bietet technische Verbesserungen sowie umfangreiche Zusatzinhalte: Acht Bonusszenarien, vier zusätzliche Charaktere und drei zusätzliche Charakterklassen. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, könnt ihr die kostenlose Demo im Nintendo eShop testen.

My Time at Portia

Angebot gültig bis: 9. September

My Time at Protia bietet im Grunde die Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation, die man aus Titeln wie Harvest Moon oder Stardew Valley kennt, weist aber ein paar Besonderheiten auf. Erstens ist die Spielwelt voll von Ruinen einer geheimnisvollen alten Zivilisation, die es zu erforschen gilt. Zweitens geht es nicht um den Wiederaufbau einer Farm, sondern einer alten Werkstatt. Trotzdem können wir auch in My Time at Portia Felder bewirtschaften und Tiere züchten. Außerdem können wir Möbel herstellen, reiten, uns durch Dungeons kämpfen, Feste besuchen, uns mit Dorfbewohnern anfreunden, angeln, kochen und haufenweise anderen Tätigkeiten nachgehen.

Jurassic World Evolution Complete Edition

Angebot gültig bis: 5. September

In Jurassic World Evolution erschaffen wir unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark und müssen dafür sorgen, dass er zu einem finanziellen Erfolg wird, sodass wir uns noch mehr Dinos leisten können. Die meiste Zeit über geht es dabei friedlich zu, sodass wir Zeit haben, uns die toll animierten und sich glaubwürdig verhaltenden Tiere in Ruhe anzusehen. Wenn wir aber bei der Planung der Gehege unachtsam sind, können sie auch ausbrechen und Chaos stiften. Dann können wir sogar selbst zum Betäubungsgewehr greifen und sie wieder einfangen. Die Complete Edition enthält alle Add-Ons, darunter auch "Zurück zum Jurassic Park", das uns die Ereignisse des ersten Film von 1993 nacherleben lässt.

Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition

Angebot gültig bis: 5. September

Wer nicht so auf Dinos steht, kann stattdessen in Rollercoaster Tycoon 3 einen traditionellen Vergnügungspark bauen. Eine besondere Herausforderung ist dabei das Konstruieren spaßiger Achterbahnen, die wir anschließend selbst in der Ich-Perspektive testen dürfen. Aber auch um alles andere müssen wir uns kümmern, von den Finanzen über die Essensstände bis hin zum Einstellen von Personal, das unseren Park sauber und ordentlich hält. Die Complete Edition für die Nintendo Switch trägt ihren Namen zurecht und enthält alle DLCs, einschließlich der beiden großen Erweiterungen "Klatschnass" und "Wild!", mit denen Wasserattraktionen und Tiere ins Spiel finden.

AER: Memories of Old

Angebot gültig bis: 20. September

Dank eines Rabatts von 90 Prozent gehört AER: Memories of Old mit einem Preis von 1,99 Euro zu den günstigsten Angeboten. In dem Adventure erkunden wir das Land der Götter, eine farbenfrohe 3D-Spielwelt, die aus vielen kleinen Inseln besteht. Dabei stoßen wir auf Ruinen einer untergegangenen Zivilisation, deren Rätsel wir lösen müssen, damit die Welt nicht in die Dunkelheit stürzt. Da unsere Heldin Auk die praktische Fähigkeit mitbringt, sich in einen Vogel zu verwandeln, verbringen wir einen großen Teil des Spiels in der Luft. Gerade das Fliegen macht dank Sturzflügen und akrobatischer Flugeinlagen eine Menge Spaß, wozu natürlich auch die hübschen Landschaften unter uns beitragen.

Hard West

Angebot gültig bis: 15. September

Ebenso günstig wie AER: Memories of Old ist das Rundentaktikspiel Hard West. Hier befinden wir uns in einer düsteren Version des Wilden Westens, in der Dämonen und satanische Kulte nach der Macht greifen. Auf einer Übersichtskarte entscheiden wir über den weiteren Weg unserer kleinen Gruppe aus Revolverhelden. Die Gefechte finden auf separaten 3D-Maps statt und erinnern stark an Spiele wie XCOM, mit dem Unterschied, dass wir in Hard West sogar um Ecken schießen können, wenn wir die Kugeln an harten Oberflächen abprallen lassen. Zudem können wir übersinnliche Fähigkeiten und magische Objekte einsetzen. Trotzdem erzählt Hard West eine traditionelle Rachegeschichte, die gut zu einem Western passt.

