Nintendo Switch: Spielt jetzt dieses grandiose JRPG kostenlos!

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr jetzt bis zum 24. August das Rollenspiel Ys VIII: Lacrimosa of DANA kostenlos spielen. Dabei gibt es keine inhaltlichen Einschränkungen, ihr könnt das Spiel in seinem gesamten Umfang genießen. Dazu müsst ihr euch nur in euren Nintendo Account einloggen und könnt dann das hervorragende JRPG direkt über die Produktseite im Nintendo eShop herunterladen:

Was ist Ys VIII: Lacrimosa of DANA?

Die Ys-Reihe ist inzwischen über 30 Jahre alt und gehört schon lange zu den berühmtesten und erfolgreichsten JRPG-Serien. Das dürfte nicht zuletzt am Kampfsystem liegen: Statt trägen Rundenkämpfen liefern wir uns hier actionreiche Echtzeit-Gefechte, in denen wir es oft mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun bekommen. Das System ist simpel und kommt mit wenigen Buttons aus, entwickelt durch seinen konsequenten Fokus auf gutes Timing und seine vielen Spezialfähigkeiten aber trotzdem genügend Tiefgang, um langfristig zu fesseln.

Die Hauptfigur von Lacrimosa of DANA ist wie üblich in der Ys-Reihe der gutmütige Held Adol, der diesmal auf einer mysteriösen Insel gestrandet ist, nachdem sein Schiff von riesigen Tentakeln angegriffen wurde. Dort begeben wir uns zunächst auf die Suche nach weiteren Überlebenden, die anschließend in unserer provisorischen Basis verschiedene Aufgaben wie die medizinische Versorgung oder das Schmieden neuer Waffen übernehmen. In diesem Teil des Spiels weist Lacrimosa of Dana viele Survival-Aspekte auf, später tritt jedoch die spannende Story in den Vordergrund. Diese dreht sich um das geheimnisvolle Mädchen Dana, das Adol in seinen Träumen erscheint.

Was bietet Nintendo Switch Online?

Falls ihr Nintendo Switch Online noch nicht abonniert habt, ist die Aktion vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Neben der Möglichkeit, ab und zu große Switch-Hits für begrenzte Zeit kostenlos zu spielen, bietet der Abo-Service schließlich noch eine Menge weiterer Vorteile. Hier nur die wichtigsten:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online braucht ihr für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele. Ohne den Service bleibt ihr also auf den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer beschränkt.

NES- & SNES-Klassiker spielen: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr zudem ohne zusätzliche Kosten sofortigen Zugriff auf zahlreiche Klassiker aus der NES- und der SNES-Ära wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Metroid oder Donkey Kong Country.

Tetris 99 & Pac-Man 99: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr die beiden kostenlosen Multiplayer-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99 spielen. Es handelt sich dabei um Battle-Royale-Versionen der Klassiker, in der 99 Spieler*innen gegeneinander antreten.

Cloud Saves: Mit Nitnendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und auch von anderen Switch-Konsolen aus abgerufen werden können.

Exklusive Coupons: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch für 99€ zwei Coupons kaufen, die ihr dann für ausgewählte Spiele im Nintendo eShop verwenden könnt. Wenn ihr Spiele kauft, die einzeln 69,99€ kosten würden, könnt ihr auf diese Weise mehr als 40€ sparen.

Noch mehr im Erweiterungspaket: Falls ihr auch das Erweiterungspaket abonniert, bekommt ihr zusätzlich noch Zugriff auf N64- und Sega Mega Drive-Klassikern sowie auf Erweiterungen für Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Das Monatsabo von Nintendo Switch Online kostet 3,99€. Ihr könnt aber eine Menge sparen, wenn ihr gleich das Jahresabo nehmt, das 19,99€ kostet, also circa 1,67€ pro Monat. Ebenfalls eine günstige Lösung ist das Familienabo, für das ihr 34,99€ zahlt. Dieses können sich bis zu acht Accounts teilen. Falls ihr zusätzlich zum normalen Abo auch noch das Erweiterungspaket wollt, kostet das 39,99€ im Jahr oder 69,99€ mit der Familienmitgliedschaft. Übrigens gibt es auch eine kostenlose 7-tägige Testmitgliedschaft. Mehr über die Abo-Optionen erfahrt ihr hier: