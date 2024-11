Dieses Nintendo Switch-"Spiel" kostet 99 Euro und liefert banale Funktionen, die jedes Handy sowieso schon kann

So oder so ähnlich kann es dann aussehen, wenn ihr das Geld erst einmal in AAA Clock Gold investiert habt.

Sofern ihr zu viel Geld herumliegen habt und ein gewisses Prestige-Objekt besitzen wollt, könnt ihr über den Kauf dieses kuriosen Nintendo Switch-Programms nachdenken. Im Großen und Ganzen würden wir aber eher davon abraten, weil jedes Handy genauso viel, wenn nicht sogar mehr kann.

Diese Nintendo Switch-App ist nur eine Uhr, soll aber normalerweise 99 Euro kosten

Darum geht's: Im Nintendo-eShop ist wie gefühlt überall auch gerade ein großer Sale angesagt. Dort könnt ihr bei den größten Rabatten auf das "Spiel" AAA Clock Gold stoßen. Es ist massiv heruntergesetzt, was auf den ersten Blick natürlich vielversprechend wirkt. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich das Ganze allerdings als die Katze im Sack.

Was ist AAA Clock Gold? Was hier im Normalfall stolze 99 Euro kosten soll (und damit mehr als die teuersten First Party-Exklusivspiele von Nintendo selbst), stellt einfach nur eine digitale Uhr-Anzeige dar. Ihr könnt euch also mit dieser App auf besonders schicke Art und Weise die Uhrzeit anzeigen lassen – wenn ihr dafür denn wirklich Geld ausgeben und Strom verbrauchen wollt.

But wait, there's more! Genau genommen kann AAA Clock Gold nicht nur die Uhrzeit mit 10 verschiedenen, "eleganten" Hintergründen darstellen, sondern auch noch einen Alarm ertönen lassen. Wenn ihr einen Wecker braucht, könnt ihr also auch diese App nutzen. Die Vorzüge liegen laut der Shop-Beschreibung also auf der Hand. Das hier sind die dort angepriesenen "Schlüsselfunktionen":

10 elegante Hintergründe für Ihre Uhr

Einstellbare Alarme

Für jeden geeignet und perfekt für jede Gelegenheit

Inklusive 12- und 24-Stunden-Uhr

Prestige kombiniert mit Einfachheit und Komfort

Die ganze Beschreibung ist eigentlich schon ein Kunstwerk für sich: Dort heißt es nämlich, dass es sich bei dieser Uhr um ein "unschlagbares Design" mit "dekorativen Farbakzent" handelt, der zu "einem beliebigen Ort passt".

"Genießen Sie jetzt die neue und zuverlässige AAA Clock Gold in Ihrer Wohnung, auf der Terrasse oder in der Lobby - diese Uhr ist Ihr persönlicher Zeitmesser, wo immer Sie sind."

Wenn ihr also mal wieder in eurer Wohnung die Uhrzeit "genießen" und haufenweise Geld aus dem Fenster werfen wollt, seid ihr hier genau richtig.

Falls ihr alternativ nach einem günstigeren Wecker sucht, wäre ja vielleicht der Alarmo etwas für euch:

4:31 Alarmo: Trailer enthüllt den interaktiven Wecker von Nintendo

Autoplay

Wir wagen allerdings zu bezweifeln, dass irgendwer die Nintendo Switch als Uhr irgendwo hinstellen will. So oder so dürfte die Nachfrage nach so einer Wecker-App relativ gering sein, da es neben den herkömmlichen Weckern und Uhren auch Smartphones gibt, die sämtliche Funktionen von AAA Clock Gold mindestens genauso gut erfüllen – wenn nicht sogar besser.

Wie findet ihr das Angebot und wann habt ihr zuletzt eure Uhrzeit genossen?