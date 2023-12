Nur 2,49 Euro im eShop: Diese fantastische Action-RPG-Perle solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Dieses Nintendo Switch-Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Zwischen den Feiertagen gibt es im eShop, im PlayStation Store, bei Xbox und auf Steam jede Menge großartige Angebote, wenn ihr gerade nach neuen Spielen sucht. Da es aber gar nicht so leicht ist, hier die besten Deals rauszufinden, haben wir für euch eine unserer Empfehlungen rausgepickt und stellen sie einmal genauer vor.

Um dieses aktuelle Angebot im Nintendo eShop geht's:

Spiel: Bastion

Preis im Sale: 2,49 Euro

2,49 Euro Regulärer Preis: 12,49 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

12,49 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Angebot gültig bis: 04. Januar 2024

Das erwartet euch in Bastion

1:42 Bastion - Launch-Trailer zur Xbox-360-Version - Launch-Trailer zur Xbox-360-Version

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, PS4, PC, iOS

Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, PS4, PC, iOS Metacritic-Score: 86

Darum geht's: Falls ihr bisher noch nicht oder nur beiläufig von Bastion gehört habt, ist das definitiv verzeihlich. Das 2011 erschienene Action-RPG war seinerzeit nämlich eine kleine Indie-Perle und das Erstlingswerk von Studio Supergiant Games – das viele heute für Transistor oder das hervorragende Roguelite Hades kennen dürften.

Bastion fühlt sich ein wenig wie eine Proto-Version dieser Spiele an. Neben dem actionlastigen Gameplay setzt es vor allem auch auf eine tiefgreifende Story mit einem ganz eigenen Erzähl-Stil. Als Protagonist "The Kid" wacht ihr in einer post-apokalyptischen Welt auf. Euer einziger Zufluchtsort ist die schwebende Insel Bastion. Die ist allerdings noch nicht fertig gestellt und ihre Einzelteile sind über die zerstörte Welt verstreut.

Auf der Suche nach ihnen erkundet ihr eine Welt, die sich vor euren Augen aus ihren zerfallenen Einzelteilen wieder zu Pfaden, Brücken und Treppen zusammensetzt. Unterwegs müsst ihr es natürlich auch mit zahlreichen Feinden aufnehmen, denen ihr mit Schwertern, Bögen, Flinten und Zaubern zu Leibe rückt.

Pro/Contra: Bastion bietet eine Menge abwechslungsreicher Level und unterlegt das Gameplay mit viel Story. Zu jedem Ort, jedem Ausrüstungsgegenstand und jedem Feind gibt es eine Geschichte, durch die wir dank des Erzählers eine emotionale Bindung aufbauen – zumindest wenn euch das konstante Voiceover zusagt. Das Gameplay hat aber auch ein paar kleine Schwächen wie etwa die ungenaue Zielerfassung.

Kanntet ihr Bastion bereits oder wolltet es noch nachholen? Und habt ihr noch weitere Empfehlungen aus dem eShop-Sale?