Nintendo Switch im Angebot: Schnappt sie euch jetzt zum Toppreis mit Super Mario 3D World

die Nintendo Switch gibt's bei MediaMarkt und Saturn gerade günstig, unter anderem im Bundle mit Super Mario 3D World.

Nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen bekommt ihr bei MediaMarkt und bei Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf eine riesige Auswahl an Produkten. Auch Gaming-Angebote sind mit dabei, zum Beispiel die Nintendo Switch. Ihr könnt die Konsole in verschiedenen Varianten zu Toppreisen bekommen. Besonders günstig ist beispielsweise ein Bundle mit der Switch und dem Exklusivhit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, das nur noch 276,47€ kostet:

Super Mario 3D World liegt der Konsole in der physischen Retail-Version bei. Zwar könnt ihr die Nintendo Switch auch einzeln günstiger bekommen. Die Mehrwertsteueraktion gilt aber nur für Konsolen und nicht für Spiele. Das Bundle ist eine Ausnahme und somit eine Chance, auch einen großen Switch-Hit günstig abzustauben. Einzeln würde das Spiel bei MediaMarkt derzeit 49,99€ kosten.

Nintendo Switch: Weitere Versionen im MediaMarkt Sale

Auch die Nintendo Switch OLED Zelda Special Edition gibt es bei MediaMarkt aktuell noch günstig, sie ist aber schon fast ausverkauft.

Falls ihr euch nicht für Super Mario 3D World interessiert oder ihr lieber die Nintendo Switch OLED statt der normalen Switch haben wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn bietet genügend Alternativen, darunter beispielsweise die schicke The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED:

Auch wenn die Aktion noch bis Montagmorgen läuft, könnten einige Varianten der Nintendo Switch schon früher vergriffen sein. Die Zelda Special Edition ist laut Angaben von MediaMarkt beispielsweise schon jetzt fast ausverkauft.

Mehrwertsteuer geschenkt: Auch PS5 günstig im Angebot

Auch PS5-Bundles gibt es in der Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt günstig.

Neben der Nintendo Switch gibt es noch viele weitere günstige Schnäppchen in der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn. Zum Beispiel könnt ihr mehrere Bundles mit der PS5 Disc Edition günstig wie nie bekommen. Auch zahlreiche hochwertige 4K Smart TVs und Gaming-Headsets sind reduziert. Die Übersicht findet ihr hier:

Weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund ums Gaming könnt ihr in unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: