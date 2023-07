Die besten Switch Angebote am Prime Day: Diese 10 Schnäppchen solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Aufgepasst! Das sind die Nintendo Switch Highlights des Amazon Prime Days.

Am 12. Juli um 23:59 enden die Amazon Prime Day Angebote. Wir fassen euch nochmal zusammen, was für uns die absoluten Highlights rund um die Nintendo Switch sind. Schnallt euch an und los gehts!

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellsten Angebote.

Das Highlight unter den Highlights: Zelda Nintendo Switch OLED

So sieht die wunderschöne Nintendo Switch OLED im Zelda-Design aus. Die Special Edition der Nintendo Switch OLED war zwar bereits öfter im Angebot, aber bisher nie ohne das Spiel. Das Angebot ist daher ein absoluter Bestpreis.

Goldene Verzierungen überall!

Ihr könnt euch aber auch nur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom schnappen. Auch hier ist der Preis rekordverdächtig, vor allem für ein frisch erschienenes Nintendo Switch Spiel. Für nur 49,99€ könnt ihr euch den Open-World Hit gönnen.

Es könnte gut sein, dass die Special-Edition der Nintendo Switch OLED am letzten Tag schnell ausverkauft sein wird. Falls dies der Fall sein sollte, könnt ihr euch als Alternative schöne Hüllen im Zelda-Design für eure Nintendo Switch holen:

Nintendo Switch Spiele im Angebot

Auch bei den Spielen gibt es einige Kracher. Neben Zelda: Tears of the Kingdom erwarten euch auch hier frisch erschienene Spiele, die ihr euch jetzt reduziert schnappen könnt:

Viele bunte Farben: Switch Controller

Von Animal Crossing bis hin zu Super Mario: Es ist alles reduziert!

