Nintendo Switch: Coronavirus steigert Ring Fit Adventure-Verkäufe

Das Nintendo Switch-Spiel Ring Fit Adventure erfreut sich in China größter Beliebtheit. Dabei ist das neue Fitness-Spiel dort eigentlich noch gar nicht offiziell erschienen. Aber durch eine Reihe an Faktoren, zu denen wohl auch der Coronavirus zählt, gehen die Exemplare in China jetzt anscheinend für mehr als 250 US-Dollar über die Ladentheke.

Gestiegene Nachfrage: Wie der Gaming-Analyst Daniel Ahmad berichtet, kaufen chinesische Reseller offenbar große Mengen Ring Fit Adventure-Exemplare im Ausland, um die Spiele in China für teilweise über 250 US-Dollar pro Stück weiter zu verkaufen.

Das liege ihm zufolge unter anderem daran, dass es weltweit eine Unterversorgung beziehungsweise einen Engpass gibt: Ring Fit Adventure ist so beliebt, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Vor allem wohl in China: Obwohl das Spiel in China noch gar nicht offiziell erschienen (aber kompatibel) ist, gehen dort haufenweise Videos viral, die sich um Ring Fit Adventure für die Switch drehen und den Titel vorstellen.

Gleichzeitig sorge auch der Coronavirus dafür, dass immer mehr Menschen in China Interesse an Ring Fit Adventure haben. Das liege daran, dass die Menschen aus Angst vor Ansteckung lieber zuhause bleiben würden, sich aber trotzdem bewegen wollen. Da kommt Ring Fit Adventure natürlich gerade recht.

