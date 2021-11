Seit letzter Woche laufen im Nintendo eShop die Cyber-Angebote, mit über 1000 Deals für Nintendo Switch. Schon zum Start der Aktion haben wir euch einige Highlights vorgestellt, heute legen wir nochmal nach mit zehn weiteren Topdeals, auf die es bis zu 90 Prozent Rabatt gibt. Die Cyber-Angebote laufen noch bis zum 30. November. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Hades

Der Indie-Hit Hades gehört zu den größten Kritikerlieblingen der letzten Jahre. Wir spielen Zagreus, den Sohn des Gottes Hades, der der Unterwelt und damit dem Herrschaftsbereich seines Vaters zu entkommen versucht. Glücklicherweise werden wir dabei von anderen Göttern unterstützt, die uns unterwegs besondere Fähigkeiten verleihen. Das Gameplay besteht aus actiongeladenen Hack&Slash-Gefechten aus der Top-Down-Perspektive, in denen wir uns mit haufenweise kreativ designten Monstern anlegen. Da es sich um ein Roguelike handelt, müssen wir nach dem Tod von vorn anfangen, schalten jedoch neue Waffen und Fähigkeiten frei und erfahren zudem immer mehr über die erstaunlich komplexe Hintergrundgeschichte.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Die Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ist eine grafisch stark verbesserte und zudem inhaltlich erweiterte Neuauflage des ursprünglich für die Wii erschienenen Rollenspielhits. Es gibt einen neuen Epilog namens „Die verbundene Zukunft“, der die mit rund 100 Stunden ohnehin schon enorme Spielzeit des Originals weiter verlängert. Davon abgesehen überzeugt das RPG durch taktisch anspruchsvolle Kämpfe, komplexe und motivierende Fortschrittsmechaniken und durch seine riesige Spielwelt. Auch die epische Geschichte fesselt, in der es, grob zusammengefasst, um einen schon lange schwelenden Konflikt zwischen Menschen und Maschinenwesen geht.

FIFA 22 Legacy Edition

Mit der FIFA 22 Legacy Edition bringt ihr die besten Fußball-Ligen der Welt mit den aktuellen Vereinen, Spielern und Trikots auf eure Nintendo Switch. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es zudem ein paar neue Stadien und grafische Veränderungen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, dafür bekommt man die gewohnte Qualität. Alle aus der FIFA 21 Legacy Edition bekannten Features, Modi und Wettbewerbe sind wieder mit dabei, einschließlich der UEFA Champions League, die noch vor wenigen Jahren in der FIFA-Reihe gefehlt hat. Natürlich sind auch wieder ein Karriere-Modus, verschiedene Online-Modi und FIFA Ultimate Team enthalten. Letzteres setzt aber wie gewohnt auf Ingame-Käufe.

Dark Souls Remastered

Die technisch verbesserte Remastered-Version von Dark Souls könnt ihr zum halben Preis bekommen. Das Action-Rollenspiel zeichnet sich unter anderem durch sein stimmungsvolles, düsteres Artdesign, seine geheimnisvolle Spielwelt und die verschachtelten Levels aus, in denen man immer wieder auf Überraschungen stößt. Berühmt wurde Dark Souls allerdings vor allem für seinen hohen Schwierigkeitsgrad. Man sollte sich darauf einstellen, viele Tode zu sterben und notfalls dieselben respawnenden Feinde wieder und wieder zu erledigen. Da man sich mit der Zeit immer besser in dem hervorragenden Kampfsystem zurechtfindet und zudem die Spielfigur immer stärker wird, schafft man irgendwann aber auch den härtesten Gegner.

Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe ist die Switch-Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Spiels und bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch einen neuen Koop-Modus. Letzterer lässt euch die gesamte Story-Kampagne zu zweit erleben. Pikmin 3 Deluxe ist eine Mischung aus Adventure, Action- und Strategiespiel. Gestrandet auf einem fremden Planeten kommandieren wir die Armee der Pikmin, bei denen es sich um niedliche, bunte Pflanzenwesen handelt. Je nach Farbe haben diese verschiedene Fähigkeiten und können beispielsweise fliegen oder sind feuerfest, was wir sowohl in den Kämpfen als auch in den Rätseln klug ausnutzen müssen. Falls ihr vor dem Kauf erst mal probespielen wollt, hält der Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo bereit.

Green Hell

Green Hell schickt uns allein in den Dschungel, wo wir nicht nur mit wilden Tieren, sondern auch mit Kankheiten, Hunger und psychischem Stress zu kämpfen haben. Immerhin besitzen wir aber ein Funkgerät, durch das uns eine mysteriöse Stimme immer wieder Tipps und Anleitungen gibt. Was das Gameplay angeht, bietet das Survivalspiel eine Mischung aus Action, Erkundung, Ressourcensammeln und Crafting, wie man sie auch aus anderen Spielen des Genres kennt. Durch seinen besonderen Realismus setzt sich Green Hell allerdings von der Konkurrenz ab. Dieser führt jedoch auch dazu, dass der Überlebenskampf im Dschungel besonders hart ist.

LEGO City Undercover

Während manche der LEGO-Spiele eher linear aufgebaut sind, bietet LEGO City eine große, offene Spielwelt im Stil eines GTA. Allerdings spielen wir hier keinen Verbrecher, sondern übernehmen ganz im Gegenteil die Rolle des Polizisten Chase McCain, der versucht, den entflohenen Häftling Rex Fury wieder zurück ins Gefängnis zu bringen. Dabei erkunden wir die 20 abwechslungsreichen Bezirke von LEGO City und schlüpfen in die verschiedensten Verkleidungen. LEGO City Undercover punktet zudem mit dem typischen Humor der LEGO-Reihe, inklusive vieler Gastauftritte bekannter Charaktere. Im Gegensatz zu älteren Versionen des Spiels bietet die Switch-Fassung übrigens einen Koop-Modus.

Inside

Den düsteren Puzzle-Platformer gibt es 90 Prozent günstiger. Er fesselt vor allem durch seine beklemmende Atmosphäre, was er unter anderem durch das gekonnte Spiel mit Licht und Schatten sowie durch die mysteriöse Geschichte schafft. Da das Spiel komplett auf Text verzichtet, müssen wir uns letztere aus den Bildern und Geräuschen bis zu einem gewissen Grad selbst zusammenreimen. Wir spielen einen Jungen, der sich auf der Flucht vor den Häschern eines totalitären Regimes zu befinden scheint. Welchen finsteren Plan dieses Regime verfolgt, bekommen wir später am eigenen Leib zu spüren... Übrigens gibt es auch den sehr ähnlichen Vorgänger Limbo gerade im Nintendo eShop günstiger, nämlich für 1,99€ statt 9,99€.

Unravel Two

In Unravel Two steuern wir wie schon im ersten Teil das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny durch aufwendige 2D-Levels mit hübsch gestalteten Landschaften und Hintergründen. Diesmal wird er allerdings von einer zweiten Wollknäuelfigur begleitet, woraus sich neue Mechaniken ergeben. So kann beispielsweise ein Wollknäuel am Faden des anderen über einen Abgrund schwingen. Außerdem gibt es nun einen Koop-Modus, Unravel Two bleibt aber trotzdem auch allein problemlos spielbar. Das Gameplay besteht wie gehabt aus Jump&Run-Passagen und kleinen Rätseln und ist nicht allzu fordernd. Unravel Two zielt nämlich auf ein eher entspanntes Spielerlebnis ab, bei dem die Atmosphäre im Vordergrund steht.

Dead Cells

Dead Cells ist ein 2D-Action-Platformer mit Roguelike-Mechaniken, der vor allem durch seine spannenden Kämpfe glänzt. Uns stehen eine Vielzahl verschiedener Waffentypen zur Verfügung, mit denen wir die Stärken und Schwächen unserer Gegner gut ausnutzen müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Die sowohl optisch als auch spielerisch sehr unterschiedlichen Levels sorgen zusätzlich für Abwechslung. Nach dem Tod müssen wir, wie üblich im Roguelike-Genre, wieder von vorn anfangen, schalten jedoch neue Waffen und Fähigkeiten frei und haben dadurch stets das Gefühl, zumindest ein bisschen Fortschritt gemacht zu haben. Da der Aufbau der Levels zufallsgeneriert ist, ist zudem kein Durchgang wieder andere.