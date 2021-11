Im Nintendo eShop laufen von heute an bis zum 30. November die Cyberdeals, eine große Rabattaktion zur Cyber Week und zum Black Friday. In dem Sale bekommt ihr über 1.000 Spiele für die Nintendo Switch günstig im Sonderangebot. In diesem Artikel präsentieren wir euch zehn der Highlights, darunter große AAA-Spiele und Exklusivtitel, aber auch der eine oder andere Geheimtipp. Die Übersicht über sämtliche Cyberdeals im Nintendo eShop findet ihr hier:

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Lichts Definitive Edition

Bei Dragon Quest XI S handelt es sich um ein klassisches japanisches Rollenspiel ganz im Stile der Vorgänger, mit rundenbasierten Kämpfen, bunter Anime-Grafik und vielen skurrilen Monstern, darunter natürlich auch die aus der Serie bekannten niedlichen Schleimwesen. Die Handlung, die zunächst noch einer einfachen Formel zu folgen scheint, wird schnell komplexer und enthält einige interessante Wendungen. Abgesehen davon liegen die Stärken unter anderem in den liebenswerten Charakteren und in der faszinierenden Spielwelt. Die Definitive Edition für die Nintendo Switch bringt Extras wie zusätzliche Missionen und einen 16-Bit-Modus mit. Falls ihr erst mal Probe spielen wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise ist der jüngste Teil der berühmten Reihe und behält die typische Gameplay-Mischung aus motivierender Beutejagd und spektakulären Kämpfen gegen riesige Monster im Wesentlichen bei. Das actionreiche Kampfsystem ähnelt dem von Monster Hunter World, führt aber einige neue Elemente ein, beispielsweise den Seilkämpfer, mit dem wir uns durch die Luft schwingen oder Monster einfangen. Anschließend könne wir sogar auf den Monstern reiten. Neu sind auch die sogenannten Randale-Events, bei denen wir die Tore des Dorfes gegen mehrere Monster gleichzeitig verteidigen müssen, wobei uns verschiedene Verteidigungsanlagen wie Ballisten zur Verfügung stehen.

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect ist eine kreative Neuinterpretation des Klassikers, die das typische Puzzle-Gameplay mit Elementen eines Musikspiels vermischt. Die Musik, die Soundeffekte und auch verschiedene Grafikeffekte wie zum Beispiel das Pulsieren der Blöcke passen sich dem Spiel und seinem Rhythmus an. Jeder der über dreißig Levels bring dabei seine eigene Musik mit, zudem gibt es zehn verschiedene Modi. Neu ist auch die sogenannte Zone-Mechanik, durch die die Zeit angehalten werden kann, um besonders schwierige Situationen zu meistern. Die Connected-Version unterstützt plattformübergreifenden Multiplayer und bietet neben den traditionellen Duellen auch einen Koop-Modus.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Mit New Super Mario Bros. U Deluxe erhält das ursprünglich für die Wii U erschienene Jump&Run eine verbesserte und erweiterte Neuauflage für die Nintendo Switch. Der DLC Luigi U, in dem ihr abgewandelte und schwierigere Versionen der Levels spielen könnt, ist bereits enthalten. Außerdem könnt ihr jetzt auch in der Solo-Kampagne andere Charaktere als Mario spielen. Ansonsten zeichnet sich New Super Mario Bros. U Deluxe wie schon das Original durch das hervorragende und abwechslungsreiche Leveldesign aus, von der Sandkuchenwüste über den Limonadendschungel bis zu Prinzessin Peachs Schloss. Die Steuerung funktioniert zudem perfekt und bringt die typischen Mario-Moves und -Items wie Doppelsprung und Feuerblume mit.

Sonic Colours: Ultimate

Das erst im September veröffentlichte Sonic Colours: Ultimate ist eine Neuauflage des ursprünglich für die Nintendo Wii erschienenen Jump&Runs, die unter anderem verbesserte Grafik, einen neuen Spielmodus und einige Verbesserungen am Gameplay mitbringt. Die Story dreht sich wieder einmal um den Serienschurken Dr. Eggman, der diesmal kleine Aliens namens Wisps für seine finsteren Pläne missbraucht. Unsere Aufgabe ist es, die Wisps zu befreien, wofür diese Sonic wiederum besondere Fähigkeiten verleihen. Zum Beispiel kann er an der Decke kleben, sich mit einem Bohrer in die Erde graben oder durch solide Objekte gehen. Ansonsten toben wir wie gewohnt mit hoher Geschwindigkeit durch die Levels, die eine Mischung aus 2D und 3D bieten.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung versetzt, wie schon der erste Teil der Reihe, das typische Hack&Slash-Gameplay von Spielen wie Dynasty Warriors in das aus Zelda bekannte Fantasy-Reich Hyrule. Im Lauf der Kampagne schalten wir zwanzig verschiedene Charaktere frei, mit denen wir gewaltige Heerscharen an Gegnern niedermähen, wobei wir uns spektakulärer Spezialattacken bedienen. Jede Figur hat dabei ihre ganz eigenen Fähigkeiten: Während Link vor allem auf Schwert und Bogen setzt, nutzt beispielsweise Prinzessin Mipha Wassermagie, während die Königin Urbosa ihre Feinde mit elektrischen Attacken traktiert. Die Story erzählt übrigens die Vorgeschichte des Rollenspielhits The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps ist ein 2D-Actionplatformer, der wie schon sein Vorgänger vor allem durch sein wunderschönes, märchenhaftes Artdesign auffällt. Die Spielwelt ist nach dem Metroidvania-Prinzip strukturiert: Statt linearen Levels bekommen wir also einen gewissen Freiraum zum Erkunden. An gewissen Stellen kommen wir aber erst weiter, wenn wir bestimmte Fähigkeiten erworben haben. Das Gameplay besteht neben klassischen Jump&Run-Passagen aus kleinen Rätseln und Kämpfen gegen teils riesige und übermächtig erscheinende Gegner. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei ziemlich hoch. Man sollte sich also auf häufige Tode gefasst machen. Die Schönheit der Welt entschädigt aber reichlich für die Mühe.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt kann man schon jetzt zu den ganz großen Klassikern des Rollenspielgenres rechnen. Zum Teil liegt das an der riesigen offenen Spielwelt, in der es viele Geheimnisse zu erkunden gibt. Auch das düstere Artdesign, die noch immer hübsche Grafik und das flotte Kampfsystem können überzeugen. Was The Witcher 3 von der Konkurrenz abhebt und die Welt erst richtig authentisch wirken lässt, sind aber seine Geschichten. Selbst die Nebenquests werden hier spannend und wendungsreich erzählt, zudem sind auch die Charaktere entsprechend komplex und glaubwürdig. Zum Beispiel stellt sich manches Monster, das wir als Hexer Geralt von Riva jagen, als gar nicht mal so bösartig heraus.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

Mit Divinity: Original Sin 2 bekommt ihr ein Rollenspiel alter Schule, in dem wir mit einer Heldengruppe eine detaillierte Fantasy-Welt erkunden und uns spannende rundenbasierte Gefechte liefern. Letztere haben vor allem durch die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die Umgebung zum eigenen Vorteil einzusetzen, einen gewaltigen taktischen Tiefgang. Aber auch sonst haben wir beim Erfüllen unserer Quests enorme Freiheiten und können brutal, diplomatisch, still und heimlich oder auch mit List und Tücke vorgehen. In dieser Hinsicht kommt Divinity: Original Sin 2 der Erfahrung eines Pen&Paper-Rollenspiels erstaunlich nahe. Übrigens könnt ihr die rund 100 Stunden lange Story-Kampagne auch zu viert im Koop angehen.

Hotline Miami Collection

Mit der Hotline Miami Collection bekommt ihr sowohl das Original als auch den Nachfolger Hotline Miami 2: Wrong Number. Bei beiden Spielen handelt es sich um blutige Actionspiele im Pixellook, in denen wir uns aus der Vogelperspektive durch kurze, aber knallharte Levels kämpfen. Dabei nehmen wir alles an Hieb-, Stich und Schusswaffen zu Hilfe, was uns unterwegs in die Hände fällt. Häufig zu sterben und Levelabschnitte von vorn zu beginnen, gehört zur typischen Spielerfahrung, denn das Tempo ist sehr hoch und schon der erste Treffer tötet uns. Haben wir aber erst ausgetüftelt, wie wir am besten durch den Level kommen, fühlt sich Hotline Miami an wie eine perfekt choreografierte Actionszene.