Nintendo Switch-Modder baut einhändigen Joy-Con-Controller und der ist genial

Normalerweise lassen sich die meisten Controller nur mit zwei Händen bedienen. Für viele Menschen kann das allerdings ein großes Problem darstellen. Zum Glück gibt es aber wiederum andere Leute, die Abhilfe schaffen. Wie zum Beispiel den Modder Akaki Kuumeri, der nach einem einhändigen PS5-Controller jetzt auch eine geniale Vorrichtung für die Nintendo Switch gebastelt hat. So lassen sich beide Joy-Cons und alle Knöpfe mit nur einer Hand bedienen.

Zwei Joy-Cons mit einer Hand bedienen: Dieses Gerät macht es möglich

Accessibility und barrierefreies Gaming bekommen zwar immer mehr Aufmerksamkeit, aber beileibe noch nicht genug. Während es zum Beispiel von Microsoft den Adaptive Controller gibt, existiert für Nintendo Switch und PS5 noch nichts Derartiges, zumindest nichts offizielles. Aber womöglich ändert sich das bald:

Bis es soweit ist, müssen Bastler*innen wie Akaki Kuumeri weiter selbst Hand anlegen. Das tut er, und zwar mit erneut grandiosen Ergebnissen. Mithilfe dieses wirklich durchdachten kleinen Gerätes lassen sich zwei Joy-Cons mit nur einer Hand bedienen.

Wie gut das funktioniert, zeigt der Modder gleich mit: Im Video könnt ihr nicht nur sehen, wie er Zelda: Breath of the Wild spielt, sondern auch, wie er sich in einem Smash Bros.-Match schlägt, während er MinMin aus Arms steuert. Außerdem zeigt Akaki Kuumeri, wie er die Controller-Vorrichtung mit Hilfe eines 3D-Druckers erstellt:

Der Clou an der Sache ist der, dass sich die Zweiteilung der Joy-Cons zunutze gemacht wird. Einer der beiden Joy-Cons wird nämlich umgedreht angeschlossen. So können wir durch die Bewegung auf einer Oberfläche den Analogstick bedienen. Das Ganze lässt sich sogar per Band und Clip beispielsweise an einem Bein befestigen.

Die restlichen Knöpfe werden mit Verlängerungen versehen und lassen sich dann bequem von der anderen Seite erreichen. Die komplette Vorrichtung wirkt angenehm durchdacht und könnte für viele Menschen ein echter Gamechanger werden.

Wo gibt es das Teil? Der Modder verkauft die selbstgemachten Vorrichtungen für einhändig bedienbare Controller auf Etsy. Dort kosten sie um die 200 Euro und ihr findet auf der Seite auch die Controller-Adapter für PS4, PS5 und die Xbox One.

