Nintendo Switch eShop: 4 neue Spiele ab sofort verfügbar

Nintendo hat wieder einmal völlig aus dem Nichts einen neuen Partner-Showcase veröffentlicht. Wie üblich könnt ihr euch dieses Mal auch wieder über plötzliche Shadow Drops von neuen Spielen und Demos freuen. Wir fassen zusammen, welche Games ab sofort im eShop für euch bereitstehen werden.

Wenn ihr den Partner Showcase verpasst habt, könnt ihr euch die Sendung hier anschauen:

8 0 Mehr zum Thema Neue Nintendo Direct - Alle Ankündigungen für die Switch im Überblick

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Demo

Preis : Kostenlos

: Kostenlos Besonderer Hinweis: Fortschritt kann in Vollversion übernommen werden

Darum geht's: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ermöglicht es euch, die Ereignisse 100 Jahre vor Breath of the Wild zu erleben. Im Krieg gegen die übermächtige Armee von Verheerung Ganon werden euch so actionreiche Kämpfe und der Untergang des Königreichs Hyrule geboten. Die Demo ist ab heute verfügbar und ermöglicht es, das komplette erste Kapitel zu spielen. Der Spielstand kann in die Vollversion übertragen werden. Im fertigen Spiel werdet ihr auch mit den vier Titanen spielen können und für maximale Zerstörung sorgen.

Control: Cloud Edition

Preis: 40 Euro, kostenlose Demo

40 Euro, kostenlose Demo Besonderer Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine Cloud-Version, die eine ständige Internetverbindung benötigt.

Darum geht's: Damit hat wahrscheinlich kaum jemand gerechnet, aber ab sofort steht Remedys Actionspiel Control für die Switch bereit. Ihr übernehmt die Rolle von Jesse Faden, die in einer geheimnisvollen US-Behörde eine besondere Gabe erhält.

So funktioniert der Cloud-Service: Das Besondere an der Switch-Version ist, dass das Spiel nur über die Cloud spielbar sein wird. Ihr könnt kostenlos im eShop einen Client herunterladen und darüber kostenlos zehn Minuten spielen. Dafür habt ihr entweder einen Performance-Modus mit 60 FPS oder einen Grafik-Modus mit 30 FPS zur Wahl. Danach könnt ihr euch, wenn alles gut funktioniert, für 40 Euro die Ultimate Edition als Cloud-Variante für die Nintendo Switch kaufen.

No More Heroes 1 & 2

Preis : 20 Euro pro Spiel (10% Launch-Rabatt pro Spiel bis 15. November)

: 20 Euro pro Spiel (10% Launch-Rabatt pro Spiel bis 15. November) Besonderer Hinweis: Beide Spiele sind nur einzeln erhältlich.

Darum geht's: Ihr spielt den Videospiel-Fan und Assassinen Travis Touchdown. Er hat das Ziel, die Nummer 1 der Rangliste der Assassinen-Gesellschaft zu werden. Dafür schnetzelt ihr euch mit einem Strahlenkatana durch Gegner und tötet nacheinander die unterschiedlichen Assassinen-Kollegen.

Part Time UFO

Preis: 8,99 Euro

8,99 Euro Besonderer Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen erweiterten Port der Mobile-Version.

Darum geht's: Fliegt mit dem UFO Jobski herum und erledigt so unterschiedliche Gelegenheitsjobs. So könnt ihr zum Beispiel auf einer Farm Kühe stapeln oder einen Turm aus Cheerleadern bauen. Jeder dieser Jobs beinhaltet, dass ihr als Jobski Objekte greift und stapelt, um die Aufträge abzuschließen. Für die Switch-Version kommt ein Koop-Modus neu dazu.

Welches der fünf Spiele sagt euch am Meisten zu und werdet ihr als erstes ausprobieren?