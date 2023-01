Nintendo: Auf welches kommende Switch-Exclusive freut ihr euch am meisten?

2023 erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom DAS Nintendo Switch-Exclusive schlechthin. Dabei stehen in den kommenden Monaten noch andere interessante exklusive Spiele für Nintendos aktuelle Konsole auf dem Plan. Wir wollen in dieser Umfrage daher von euch wissen, welcher Titel bei euch ganz oben auf der Wunschliste steht – auch wenn Platz 1 quasi vorprogrammiert ist.

Welches Switch-Exclusive ist euer Favorit? Stimmt mit ab!

Wichtige Info vorab: In der Umfrage haben wir die wichtigsten Exklusivspiele für die Nintendo Switch aufgelistet, die 2023 und in den Monaten danach sicher oder wahrscheinlich erscheinen. Außerdem haben wir mit Fire Emblem Engage, das bereits am 20. Januar 2023 herauskam, ein wichtiges Exclusive für das Jahr bereits ausgeklammert. Sollte euch also ein Spiel in der Auswahl unten fehlen, könnt ihr es gerne in den Kommentaren nennen.

Schreibt uns außerdem auch gerne in die Kommentarsektion, warum ihr euch für das in der Liste ausgewählte Switch-Exclusive entschieden habt. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und werden die Umfrage wie gehabt in den nächsten Tagen auswerten und euch das Ergebnis auf GamePro.de präsentieren.

Eure Most Wanted-Spiele auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S haben wir bereits in vorherigen Umfragen auf GamePro.de ermittelt und die Ergebnisse für euch zusammengefasst:

Auf welche konsolenunabhängigen Spiele sich die GamePro-Redaktion 2023 übrigens am meisten freut, erfahrt ihr außerdem in unserem Artikel "Most Wanted 2023: Diese Spiele können wir kaum noch erwarten". Eine komplette Übersicht aller Spiele, die 2023 für Nintendo Switch erscheinen, könnt ihr zudem in unserer Switch-Release-Liste nachschauen.