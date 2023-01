PS4/PS5 Most Wanted - Auf dieses PlayStation-Spiel freut ihr euch am meisten

Auf welche zukünftigen PlayStation-Titel freut ihr euch am meisten? Das wollten wir vor einigen Tagen in einer GamePro-Umfrage von euch wissen. Dabei haben wir sowohl Titel mit einbezogen, die offiziell bestätigt sind, als auch Spiele, zu denen es bislang nur Gerüchte gibt. Dabei hat ein gemunkelter Naughty Dog-Titel die Nase vor.

Das am meisten erwartete PlayStation-Spiel der GamePro-Community

Abstimmungen Gesamt: 2.964

The Last of Us Part 3 ist nicht unwahrscheinlich: Den ersten Platz unserer Umfrage sichert sich also der bislang nur gemunkelte dritte Teil von The Last of Us. Eine Fortsetzung von The Last of Us Part 2 ist allerdings keineswegs unwahrscheinlich: Vor etwa einem Jahr kam bereits die Meldung auf, dass das Story-Script des dritten Serienablegers bereits fertiggeschrieben sei.

Vor wenigen Tagen befeuerte Director Neil Druckmann die Gerüchteküche mit der Aussage, dass Naughty Dog noch mehr Geschichten innerhalb des The Last of Us-Universums zu erzählen habe. Wobei damit natürlich auch ein Part 2-DLC oder Spin-Off gemeint sein könnte. Der geplante TloU-Multiplayer-Titel mit nur 36 Abstimmungen stößt in der GamePro-Community allerdings auf deutlich weniger Vorfreude als ein reines Singleplayer-Abenteuer.

Von den offiziell bestätigten PlayStation-Spielen liegt Marvel's Spider-Man 2 mit 21% knapp vor Final Fantasy 16 (15%). Das neue Spidey-Abenteuer soll im Herbst 2023 für PS5 erscheinen, der nächste Teil von Square Enix' Rollenspielsaga schlägt hingegen bereits im Juni 2023 auf. Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Marvel's Spider-Man 2 ansehen:

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Vor einer Weile haben wir euch bereits schon einmal nach euren Most Wanted-Games gefragt, uns dabei allerdings nur auf das Jahr 2023 bezogen und die Xbox und Switch ebenfalls in der Umfrage berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Befragung findet ihr hier:

Alle PlayStation-Releases auf einen Blick: Alle PS4-Spiele, die 2023 erscheinen, findet ihr übrigens hier. Und in dieser GamePro-Release-Liste findet ihr alle PS5-Games, die uns 2023 erwarten.

