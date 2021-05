Mit Famicom Detective Club könnt ihr im Nintendo eShop jetzt die Remakes zweier Detektivspiel-Klassiker für die Switch bekommen. Das nehmen wir zum Anlass, um euch nicht nur die Neuerscheinungen vorzustellen, sondern auch einen Blick darauf zu werfen, was die Switch sonst noch im Detektiv-Genre zu bieten hat. Die Auswahl ist nämlich erstaunlich groß. Die zehn Spiele, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen, sind nur einige der Highlights.

Famicom Detective Club

Bei Famicom Detective Club handelt es sich um die Remakes zweier klassischer NES-Adventures, die ursprünglich nur in Japan erschienen sind und nun in einem neuen, detaillierten Anime-Look auf der Switch erscheinen und damit erstmals auch in den Westen kommen.

In The Girl Who Stands Behind sollen wir als junger Detektiv an einer japanischen High School den Tod einer Schülerin aufklären. Diese hatte als Mitglied des Detektivclubs der Schule nach den Wurzeln einer Geistergeschichte geforscht, laut der ein blutiges Mädchen plötzlich hinter Schülern auftauchen soll. Unterstützt werden wir bei unseren Ermittlungen von der Schülerin Ayumi, einem weiteren Mitglied des Detektivclubs. Der Fall ist aber nicht das Einzige, was uns beschäftigt. Wir sind nämlich auch noch auf der Suche nach unseren verschwundenen Eltern. The Girl Who Stands Behind verbindet klassisches Detektiv-Gameplay, das aus Spurensuche und knallharten Verhören besteht, mit Mystery- und leichten Horror-Elementen.

The Missing Heir spielt einige Zeit nach The Girl Who Stands Behind. Ayumi ist nun unsere Partnerin in der Detektei. Ihre Hilfe können wir diesmal mehr denn je gebrauchen, denn zu Beginn des Spiels wachen wir ohne Erinnerungen am Ufer des Ozeans auf. Wir erfahren daraufhin, dass wir uns zuvor mit einem Mordfall in der reichen Familie Ayashiro befasst haben, der in Verbindung zu einem von Geistern heimgesuchten Dorf zu stehen scheint. Daraufhin versuchen wir den Fall trotz unserer Amnesie zu lösen, in der Hoffnung, dass wir dabei auch unsere eigenen Erinnerungen wiederfinden.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Mit Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr gleich drei Teile der bekannten Adventure Serie mit insgesamt 14 Episoden auf einmal. Wir spielen den erfolgreichen Anwalt Phoenix Wright, der vor Gericht die Unschuld seiner Mandanten beweisen soll. Ein gutes Plädoyer ist dabei zwar wichtig, reicht aber bei Weitem nicht aus. Vor der Verhandlung müssen wir erst mal richtige Detektivarbeit leisten, indem wir Zeugen befragen und nach Indizien suchen. Dabei können wir glücklicherweise auf die Hilfe unserer Assistentin Maya zurückgreifen, die übersinnliche Fähigkeiten besitzt.

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre

In Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre spielen wir die Tochter des legendären Professor Layton, die dem Vorbild ihres Vaters folgen und selbst eine berühmte Privatdetektivin werden möchte. Dabei treibt sie neben ihrem Ehrgeiz auch der Wunsch an, den seit Jahren verschwundenen Professor Layton endlich wiederzufinden. Im Spiel lösen wir deshalb nicht in den verschiedensten Ecken Londons Fälle für unsere Kundschaft, sondern stellen auch in eigenem Interesse Nachforschungen an, die uns auf die Spur einer großen Verschwörung bringen. Neben den Rätseln und Geschichten ist auch der ebenso hübsche wie niedliche Zeichentrick-Look eine der Stärken des Spiels.

L.A. Noire

L.A. Noire ist sicherlich eine der aufwendigsten Produktionen unter den Detektivspielen. Das von Rockstar (GTA, Red Dead Redemption) stammende Spiel versetzt uns ins Los Angeles der 1940er, wo wir als aufstrebender Detective Cole Phelps eine Reihe von Brandstiftungen und Morden aufklären sollen. Dabei bekommen wir es nicht nur mit der Unterwelt, sondern auch mit korrupten Polizisten zu tun. Die detaillierten Gesichtsanimationen der Charaktere ermöglichen es, in den Verhören kleinste Anzeichen für Lügen zu erkennen. Neben der Ermittlungsarbeit gibt es in L.A. Noire aber auch ein ordentliches Maß an spektakulär inszenierter Action. Die Switch-Version bietet einige Zusatzinhalte und unterstützt sowohl Gestensteuerung mit den Joy-Cons als auch den Einsatz des Touchscreens.

The Shapeshifting Detective

The Shapeshifting Detective ist ein FMV-Adventure, in dem wir mit echten Schauspielern gedrehte Szenen zu sehen bekommen. Als Detektiv sollen wir einen Mord aufklären, bei dem vermutlich übernatürliche Kräfte zum Einsatz kamen. Für diese Aufgabe sind wir wie geschaffen, weil wir selbst mit einer übernatürlichen Fähigkeit ausgestattet sind: Wir können nämlich ganz einfach die Gestalt anderer Menschen annehmen, was natürlich bei der Informationsbeschaffung extrem nützlich ist. Trotzdem haben wir auch noch altmodische Ermittlungsarbeit zu leisten, indem wir mit den Verdächtigen sprechen, Verbindungen herstellen und die richtigen Schlüsse ziehen. Bis zum 20. Mai gibt es The Shapeshifting Detective zum halben Preis im Angebot.

Paradise Killer

Bei Paradise Killer handelt es sich um ein Open-World-Detektivspiel. Als Detektivin Lady Love Dies sollen wir in einem farbenfrohen Inselparadies einen Mord aufklären. Die Insel ist allerdings mehr als nur ein hübscher Urlaubsort: Ein außerirdischer Kult versucht hier, gefallene Gottheiten wiederzubeleben, während Dämonen alle ins Verderben zu stürzen wollen. Gute Voraussetzungen also für eine ebenso komplexe wie abgedrehte Krimi-Geschichte. Übrigens gibt es eine ganze Reihe potentieller Täter. Wir müssen am Ende selbst entscheiden, wen wir mit den gesammelten Beweisen vor Gericht und hoffentlich hinter Gitter bringen wollen.

Chicken Police: Paint it Red!

Chicken Police: Paint it Red! ist ein Adventure, das sich ganz dem Film-Noir-Stil verschrieben hat, allerdings mit der Besonderheit, dass sämtliche Figuren Tiere sind. Wir spielen das früher mal erfolgreiche, aber mittlerweile abgestürzte Detektivduo aus Sonny Featherland und Marty MacChicken, die bei ihrem bislang seltsamsten Fall noch einmal ihr ganzes Können aufbieten müssen. Chicken Police fällt in erster Linie durch seine hervorragende Präsentation auf, was sowohl für den Grafikstil als auch den stimmungsvollen Soundtrack gilt. Aber auch die Mischung aus ernster Crime Story und einer großen Portion Humor überzeugt. Spielerisch ist die komplexe Verhörmechanik das Glanzstück.

AI: The Somnium Files

Im Sci-Fi-Adventure AI: The Somnium Files sollen wir als Special Agent Kaname Date im Tokyo der nahen Zukunft einen Serienmörder fassen. Hierzu müssen wir zunächst einmal die Tatorte genau untersuchen. Zusätzliche Hinweise bekommen wird, indem wir für kurze Zeit in die Träume anderer Menschen eindringen. AI: The Somnium Files glänzt vor allem durch seine spannende und komplexe Geschichte, auf deren Verlauf wir durch unsere Entscheidungen großen Einfluss haben. Hinzu kommen eine lange Spielzeit von mehr als 30 Stunden und ein ebenso hübscher wie düsterer Anime-Look, der für dichte Atmosphäre sorgt.

Kona

Eigentlich sollen wir in Kona nur ein paar harmlose Fälle von Vandalismus untersuchen. Als wir in dem abgelegenen Dörfchen im Norden Kanadas ankommen, in das unser Auftraggeber uns bestellt hat, stoßen wir jedoch auf eine Leiche. Von dieser abgesehen scheint das Dorf menschenleer. Während wir die Häuser nach Hinweisen absuchen und zu rekonstruieren versuchen, was hier geschehen ist, bekommen wir es auch noch mit einem Schneesturm und hungrigen Wölfen zu tun. Kona ist in erster Linie ein Detektiv-Adventure, mischt das Genre aber mit einigen Survival-, Action- und Horrorelementen. Im Gegensatz zu den meisten Spielen des Genres können wir hier auch sterben. Bis zum 18. Mai könnt ihr Kona im Nintendo eShop 75 Prozent günstiger bekommen.

The Darkside Detective

Als Darkside Detective kümmert sich Francis McQueen in Twin Lakes um alle Fälle, die mit übersinnlichen Phänomenen zu tun haben. Damit hat er genug zu tun, denn in dem Städtchen passieren eine Menge seltsamer Dinge. The Darkside Detective bietet einen hübschen Retro-Pixel-Look und Gameplay im klassischen Point&Click-Stil. Horror gibt es allen paranormalen Ereignissen zum Trotz eher weniger, stattdessen setzt das Adventure auf jede Menge Humor. Sechs Fälle muss McQueen zusammen mit seinem nicht besonders hellen Partner Officer Dooley lösen. Neben dem Original findet ihr im Nintendo eShop übrigens auch den erst im April erschienenen Nachfolger Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

